Többen, köztük egy gyerek is meghalt az újabb orosz csapásokban

A Kijevre és környékére mért újabb orosz légicsapásokban legkevesebb három ember meghalt, többen pedig megsebesültek péntek éjjel - közölte Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője.
A Kijev megyei Brovari járásban a halálos áldozatok között egy gyerek is volt. A támadásokban két felnőtt és egy gyerek sebesült meg. Egy lakóház, több egyéb épület és néhány autó megrongálódott.
A tájékoztatás szerint a péntek éjszakai orosz csapások során ballisztikus rakétákkal, drónokkal és siklóbombákkal támadták az ukrán városokat.
Brovari járásban a hét közepén egy vasútállomáson nyolc ember vesztette életét egy orosz rakéta becsapódása miatt.Történelmi látogatásra készül Zelenszkij, Vučić a Putyin-rezsim türelmét teszteli a belgrádi találkozóvalOrosz pénzből segíti Ukrajnát az Európai Unió, a Putyin-rezsim közben átszervezi a háborús hátországotTizenheten meghaltak az Ukrajna elleni orosz rakétatámadásokbanAz oroszok ismét Kijevre mértek légicsapást, az ukránok egy hadiipari termékeket is árusító cég raktárépületét támadták drónnal