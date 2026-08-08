Oroszország;Kijev;halálos áldozatok;légicsapás;orosz-ukrán háború;

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Többen, köztük egy gyerek is meghalt az újabb orosz csapásokban

Ballisztikus rakétákkal, drónokkal és siklóbombákkal támadták az ukrán városokat.

A Kijevre és környékére mért újabb orosz légicsapásokban legkevesebb három ember meghalt, többen pedig megsebesültek péntek éjjel - közölte Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője.

A Kijev megyei Brovari járásban a halálos áldozatok között egy gyerek is volt. A támadásokban két felnőtt és egy gyerek sebesült meg. Egy lakóház, több egyéb épület és néhány autó megrongálódott.

A tájékoztatás szerint a péntek éjszakai orosz csapások során ballisztikus rakétákkal, drónokkal és siklóbombákkal támadták az ukrán városokat.

Brovari járásban a hét közepén egy vasútállomáson nyolc ember vesztette életét egy orosz rakéta becsapódása miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja szombaton Belgrádban Alexandar Vučić szerb elnök. Zelenszkij premiernek számító hivatalos látogatását titokban készítették elő, és többször elhalasztották, nem véletlenül. Vučić mindeddig Szerbia uniós csatlakozási folyamatát is kockáztatta a történelmi és stratégiai orosz–szerb kapcsolatok miatt, de ezzel a lépéssel a Kreml türelmét teszi próbára,  nem kizárt, hogy kampánymegfontolásból.