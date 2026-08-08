Többen, köztük egy gyerek is meghalt az újabb orosz csapásokban

Oroszország;Kijev;halálos áldozatok;légicsapás;orosz-ukrán háború;

2026-08-08 06:25:00 CEST

Ballisztikus rakétákkal, drónokkal és siklóbombákkal támadták az ukrán városokat.

A Kijevre és környékére mért újabb orosz légicsapásokban legkevesebb három ember meghalt, többen pedig megsebesültek péntek éjjel - közölte Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője.

A Kijev megyei Brovari járásban a halálos áldozatok között egy gyerek is volt. A támadásokban két felnőtt és egy gyerek sebesült meg. Egy lakóház, több egyéb épület és néhány autó megrongálódott.

A tájékoztatás szerint a péntek éjszakai orosz csapások során ballisztikus rakétákkal, drónokkal és siklóbombákkal támadták az ukrán városokat.

Brovari járásban a hét közepén egy vasútállomáson nyolc ember vesztette életét egy orosz rakéta becsapódása miatt.