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2026-08-05 07:21:00 CEST

Az oroszok ismét Kijevre mértek légicsapást, az ukránok egy hadiipari termékeket is árusító cég raktárépületét támadták drónnal

Az ukrán fővárosban sok halálos áldozata és sérültje van az éjjeli orosz ballisztikus rakétákkal és drónokkal indított támadásnak. Ugyanekkor Ukrajna egy újabb Wildberries-raktárt talált el több száz kilométerrel arrébb.