Az oroszok ismét Kijevre mértek légicsapást, az ukránok egy hadiipari termékeket is árusító cég raktárépületét támadták drónnal

Legkevesebb 15 ember meghalt, több mint ötven pedig pedig megsebesült egy nagyszabású orosz ballisztikusrakéta- és dróntámadásban Kijevben szerdára virradóra – számolt be a civileket ért újabb orosz pusztításról a The Kyiv Independent. A sérültek jelentős részét kórházba szállították, többeknek az állapota kritikus. A kijevi városi katonai igazgatóság szerint helyi idő szerint nem sokkal hajnali két óra után a főváros több mint hét pontján, több kerületében voltak becsapódások, lakóépületeket, raktárakat, telephelyeket rongálva meg.
Vitalij Klicsko Kijev polgármestere közölte, két embert mentettek ki egy összeomlott raktár romjai alól a Holoszijszkij kerületben. A mentési munkálatok folytatódnak, túlélőket keresnek a romok alatt. Obolonszkij kerületben tűz ütött ki egy 20 emeletes és egy kisebb lakóépületben, miután rakéta találta el. Több kerületből is tüzekről, lakóházakra hulló törmelékekről érkeztek jelentések. A lakosságot arra kérték, hogy tartózkodjanak az óvóhelyeken.Legkevesebb öten meghaltak egy Moszkva környéki raktár elleni ukrán dróntámadásban
Eközben az ukrán hadsereg sem tétlenkedett, és a határtól több mint 300 kilométerre folytatták az előző nap megkezdett dróncsapásokat az egyik legnagyobb – katonai felszereléseket és hadiipari termékeket, alkatrészeket is forgalmazó – orosz kereskedelmi hálózat, a Wildberries raktárai elleni dróncsapásokat. Egy ilyen raktárt találtak el az oroszországi Tula megyében, Alekszin városban. Ukrán csapásokról számoltak be a tatárföldi fővárosban, Kazanban is.Négy embert megölt egy orosz katona az annektált Krím félszigetenKét ember meghalt, amikor ukrán dróntámadás érte Oroszországot Újabb pusztító csapást mértek az oroszok szombat hajnalban Kijevre, eddig kilenc halottról és 27 sebesültről tudni