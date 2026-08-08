Évekig terrorizálta élettársát és annak gyermekeit, másodfokon súlyosabb büntetést kapott

börtönbüntetés;súlyos testi sértés;kiskorú veszélyeztetése;Pest Megyei Főügyészség;másodfokú ítélet;súlyosítás;

2026-08-08 07:50:00 CEST

Korábban a férfi elsőfokon még 2 év börtönbüntetést, 3 év közügyektől és 3 év járművezetéstől eltiltást kapott, továbbá eltiltották 3 évre minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Eredményes volt a büntetés súlyosítása iránti ügyészi fellebbezés az élettársát és annak gyermekeit terrorizáló férfival szemben – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A tájékoztatás szerint a Dabas környéki településen élő férfi – a bűnügy vádlottja – 2019 októberétől élt élettársi kapcsolatban párjával, a bűnügy sértettjével, és annak két kiskorú gyermekével. A férfi alkoholista életmódot folytatott.

Ittas állapotban rendszeresen verbálisan és fizikálisan is bántalmazta az élettársát a gyermekek szeme előtt. Előfordult, hogy a férfi kést tartva kezében a nőt megöléssel fenyegette, aki kisgyermekét küldte el segítségért. Ekkor a férfi a kisfiú felé fordult és megfenyegette őt is, hogy ne merjen mozdulni, különben megöli.

A közlemény felidézi, 2023 szeptemberében – miután a férfi ittasan hazaért a gépjárművével – bántalmazni kezdte az élettársát, aki gyermekeivel kiszaladt az ingatlanból. Próbáltak a kocsival elmenekülni, de a férfi utolérte őket. A vádlott egy asztal lábával több alkalommal a kocsira ütött és a nő fejét a gépkocsiba verte. Ekkor a szomszédok siettek a segítségére. A nőnek könnyű sérülése keletkezett, de fennállt a súlyosabb sérülés bekövetkezésének veszélye.

A férfi magatartásával a kiskorúak erkölcsi és érzelmi fejlődését súlyosan negatív irányban befolyásolta - hangsúlyozzák.

A Dabasi Járási Ügyészség vádirata alapján a bíróság korábban bűnösnek mondta ki a vádlottat kiskorú veszélyeztetésének bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettének kísérletében, ittas járművezetés vétségében, rongálás vétségében és garázdaságban. Ezért elsőfokon a férfi 2 év börtönbüntetést, 3 év közügyektől és 3 év járművezetéstől eltiltást kapott, továbbá eltiltották 3 évre minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az ügyészség a kiszabott büntetés súlyosításáért, hosszabb tartamú börtönbüntetés kiszabása érdekében fellebbezett.

A Pest Vármegyei Főügyészség álláspontja az volt, hogy a vádlottal szemben hosszabb tartamú börtönbüntetés szükséges, mert a korábban, szintén az élettársa és nevelt gyermekei sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt kapott felfüggesztett szabadságvesztés sem tartotta vissza a férfit az újabb bűnelkövetéstől, továbbá cselekménye igazolhatóan súlyos, traumatikus hatással volt a kiskorú gyerekekre.

A másodfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék az ügyészi fellebbezést mindenben megalapozottnak találta, így a férfi szabadságvesztésének tartamát 3 év börtönbüntetésre súlyosította.