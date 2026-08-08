Új, Oroszország elleni szankciós csomagot fogadott el az amerikai szenátus

Oroszország;Egyesült Államok;szankciók;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-08-08 07:15:00 CEST

Magyarországra is hatással lehet.

Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenné akár száz százalékos vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra.

A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly, aki elkötelezett támogatója volt Ukrajnának. A republikánus politikus tiszteletére róla elnevezett törvényt kétpárti támogatással fogadta el a Kongresszus felsőháza, így az végszavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. Donald Trump elnök kérésére a törvény hónapokon át nem került a szenátus elé, a közelmúltban ugyanakkor az elnök jelezte, hogy támogatja a jogszabályt.

A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát érinti, de európai vásárlókra, így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet, valamint tartalmazza bizonyos orosz urántermékek megvásárlásának tilalmát is. A törvény alól Donald Trump elnök felmentést adhat, illetve a jogszabály több kivételt is felsorol. A jogszabályban megállapított intézkedések hatálya megszűnik, amikor békemegállapodás, vagy tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között - áll a szövegben.

Az eredetileg csak Oroszország ellen benyújtott törvény a közelmúltban kiegészült, és az elfogadott változat már az Irán elleni szankciók kiterjesztésére is felhatalmazza az elnököt.

A szenátus Lindsey Graham néhai politikus múlt heti temetésének napján szavazott először a jogszabályról. A voksoláson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jelen volt a Capitoliumban, és azt megelőzően arra kérte a kongresszusi tagokat, hogy a jogszabály elfogadásával helyezzenek nagyobb nyomást Oroszországra és Vlagyimir Putyin orosz elnökre.

Az ukrán államfő a szenátusi szavazást követően közösségi oldalán fejezte ki köszönetét a jogszabály felsőházi elfogadásáért, és megismételte, hogy az segíthet abban, hogy Oroszország a diplomácia útját válassza a konfliktus lezárására. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt hangoztatta, hogy országának a törvény mellett szüksége van amerikai Patriot rakétákra is légvédelmének erősítése érdekében.