Magyar Péter: Baka András elfogadta a felkérést

Baka András;köztársasági elnök;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-08-08 17:07:00 CEST

Kedden így már ő lehet Magyarország következő köztársasági elnöke.

Magyar Péter miniszterelnök és Bujdosó Andrea Tisza-frakcióvezető tájékoztatták Baka Andrást a kormánypárti frakció döntéséről és egyben felkérték, hogy fogadja el a jelölést a köztársasági elnöki pozícióra - közölte a kormányfő a Facebookon.

„Elnök úr a felkérést a nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni” - jelentette be Magyar Péter. Ez azt jelenti, hogy Baka András kedden már köztársasági elnök lehet.

A jelölésről előzőleg ebben a cikkben számoltunk be. Azóta a parlamenti ellenzéki pártok, azaz a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is reagáltak a hírre, egységesen elutasítva Baka államfői megbizatását. Ez persze aligha fog változtatni azon, hogy a Tisza kétharmados többsége megszavazza, már csak azért sem, mert esélyes, hogy nem is lesz ellenjelölt: a Fidesz nem állít saját jelöltet, a Mi Hazánknak pedig nincs elég képviselője ahhoz, hogy jelölni tudjon.