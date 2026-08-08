Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza-frakció

Baka András;köztársasági elnök;Tisza Párt;

2026-08-08 13:13:00 CEST

Az Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről.

A Tisza-frakció az imént titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését: Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének - jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán.

A miniszterelnök azt írja, meggyőződésük, hogy Baka András tapasztalata és egész életútja során mutatott szakmai függetlensége különös értéket jelent abban az időszakban, amikor Magyarország új alkotmányos berendezkedésének alapjait készülnek közösen megteremteni. Úgy véli, hogy az előttük álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessék a jogállami és alkotmányos útra.

Baka András méltó arra, hogy megtestesítse az egész magyar nemzet egységét és hogy betöltse a köztársasági elnöki pozíciót.

- jelentette ki a Magyar Péter, aki nemrég, augusztus 5-én Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában tárgyalt is Baka Andrással. A Népszava kérdésére, hogy felkérték-e államfőjelöltnek, aznap Baka András úgy válaszolt, ezt nem tudja megerősíteni. Amikor arról faggattuk, hogy vállalná-e, némi habozás után leszögezte, hogy nem kíván nyilatkozni erről.

A kormányfő közlése szerint a Tisza vezetése tíz olyan jelölttel tárgyalt, akiknek személye garancia lehet a magyar nemzet egységének megteremtésére. Közülük három jelöltet ajánlott a Tisza frakciójának a figyelmébe, amely titkos szavazással úgy döntött, hogy Baka Andrást jelöli Magyarország köztársasági elnökének.

A frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek.

Az Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről.

Baka András több évtizedes magyarországi és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 1998 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta. Miután 2011-ben az Országgyűlés fideszes többsége jogellenesen, idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. „Életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről – méltatta Baka András alakját a miniszterelnök.