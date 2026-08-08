Rettegnek a bűnösök a Tisztítótűz művelettől drMáriás új festményén

festmény;drMáriás;Tisztítótűz művelet;

2026-08-08 17:38:00 CEST

A művész a reneszánsz festő, Fra Angelico Végítélet című alkotását idézte meg.

A Tisztítótűz művelettől rettegők rágódva eszik magukat Fra Angelico műtermében - ezt a címet adta legújabb olajfestményének drMáriás.

„Jön a Tisztítótűz! És vele együtt a Végítélet! A végső elszámolás és leszámolás! Kiderülnek a bűnök, s bűnhődni fognak a bűnösök! Már most rettegnek azok, akiknek rettegniük kell! S azok is, akik nem tudják, kell-e rettegniük, vagy sem, de mivel félnek, már előre marcangolják magukat! Evődnek! Rágódnak! Gyötrődnek! Kínlódnak! Emésztik magukat! Előbüntetik magukat, hogy megússzák a végső megsemmisítést! Előszenvedést hajtanak végre, hogy javítsanak a végső elszámolásnál kialakuló pozíciójukon!” - írta képéhez a művész a Facebookon, majd tanácsot is adott, hogyan célszerű önmarcangolni. Eszerint önmarcangolva evődni úgy a legjobb, hogy az ember harapdálja, jobb esetben leharapja a kézfejét, hiszen azzal írta meg a bűnös szerződést, azzal írta alá, azzal számolta a pénzt, illetve azzal lopott.

„Egy kézfej leharapása jó esetben a halálos ítélet megúszását is jelentheti, enyhébb esetben kedvezőbb ítélet kialkudását, mondjuk tíz helyett öt év szabadságvesztést, spanyolcsizma helyett gumicsizmát, bitófa helyett magánzárkát, testi kínzás helyett lelkit, mondjuk filozófiai szövegek hallgatását, de akár a Bűn és bűnhődés kívülről való betanulását is” - fejtegette drMáriás. Mint írta, az ördögök készenlétben állnak, s bár a naivabb bűnösök repülőjegyeket, új útleveleket és személyazonosságokat, iratmegsemmisítőket és búvóhelyeket keresnek, a bölcsebbek már inkább a lábfejüket harapdálják.

A festmény Fra Angelico reneszánsz festő Végítélet című alkotását idézi meg, megfűszerezve a Monty Python abszurditásával.