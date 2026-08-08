Hegedűs Zsolt megnézte a 2,2 milliárd forint közpénzből működő Kásler-féle onkológiai alapítvány budai villáját

Orbán-kormány;alapítvány;luxusvilla;Kásler Miklós;Hegedűs Zsolt;

2026-08-08 19:59:00 CEST

Felmerülnek kérdések, hogyan is költöttek el 2,25 milliárd forint közpénzt.

Egészségügyi miniszterként a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója vagyok. Az alapítvány működését és gazdálkodását is átvilágítjuk. Pénteken ott jártunk, személyesen egyeztettünk - számolt be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon.

A tárcavezető felidézte, hogy az alapítványt 2019-ben, az akadémiát 2020-ban hozta létre az Orbán-kormány, a szervezetet a néhai Kásler Miklós professzor, akkori emberi erőforrás-miniszter vezette. Hegedűs Zsolt idézte az alapítvány saját stratégiai dokumentumát is, amely szerint működését és közfeladatainak ellátását 2,25 milliárd forint közpénzből finanszírozták, emellett az anyag maga is korábbi hiányosságokra és ÁSZ-vizsgálatra hivatkozott.

Az alapítvány egy többszintes nagy budai ingatlanban működik a XII. kerületi Diana utcában, amit az alapítvány vásárolt, erre tekintettel pedig indokolt, hogy teljes körűen áttekintsék, mire és hogyan használták fel a közpénzeket, milyen vagyonnal rendelkezik az alapítvány, és indokolt-e a jelenlegi formában történő további működése. Az átvilágítás és a személyes egyeztetések lezárása után döntenek majd az alapítvány jövőjéről és a luxusvilla esetleges sorsáról is.

„A szakmai értékeket meg kell őrizni. A közpénzek felhasználásának viszont minden esetben átláthatónak, indokoltnak és elszámoltathatónak kell lennie” - szögezte le a miniszter, aki bejegyzéséhez fotókat is mellékelt az impozáns épületről.