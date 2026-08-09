Ukrán drón robbant a bolgár határnál, diplomáciai vihart kavart Szófia és Kijev között

Bulgária;Ukrajna;diplomáciai feszültségek;drónok;

2026-08-09 09:25:00 CEST

Szófia bekérette a kijevi nagykövetet, miután egy robbanóanyaggal felszerelt katonai drón zuhant le a román határ közelében, alig egy kilométerre a Transz-Balkán gázvezeték egyik kompresszorállomásától. Volodimir Zelenszkij elnöki hivatala teljes átláthatóságot ígért a vizsgálathoz, a balkáni állam pedig megerősítette a határ menti védelmet.

Diplomáciai feszültséghez vezetett a bolgár–román határ közvetlen közelében bekövetkezett robbanás, egy jelentős mennyiségű robbanóanyaggal felszerelt repülőeszköz zuhant le egy napraforgótáblában. A rendkívüli esemény Kardam település térségében történt, alig ezer méterre a Transz-Balkán gázvezeték egyik stratégiai fontosságú kompresszorállomásától.

A szomszédos Románia határőrei először az eszköz jellegzetes hangját rögzítették, majd a bolgár járőrök hatalmas dörrenést hallottak, és sűrű, fekete füstöt észleltek a becsapódás helyszínén.

A detonációban senki sem sérült meg, és a kritikus energia-infrastruktúrában sem keletkezett közvetlen kár, az incidens nyomán mégis azonnali riadókészültséget rendeltek el a bolgár védelmi és biztonsági szerveknél.

Az elsődleges szakértői és katonai vizsgálatok alapján a roncsok egy Maja típusú csalidrón maradványai. A bolgár védelmi tárca elemzése szerint a szerkezet nem lakossági felhasználásra szánt eszköz, hanem katonai célokra kifejlesztett, jelentős hatótávolságú drón.

Szófia válaszokat vár Kijevtől

Veliszlava Petrova bolgár külügyminiszter hivatalos megbeszélésre idézte be Oleszja Ilascsukot, Ukrajna szófiai nagykövetét. A találkozó némi csúszást szenved, mert a diplomata az incidens idején Kijevben tartózkodott, ezért a bolgár külügyminisztérium a hét elejére tűzte ki a hivatalos diplomáciai jegyzék átadását és a tisztázó tárgyalást. A szófiai vezetés arra vár választ, miként léphetett be egy robbanófejjel felszerelt eszköz egy NATO- és EU-tagállam légterébe anélkül, hogy a korai előrejelző rendszerek időben észlelték volna.

Kijev részéről a külügyminisztérium szóvivője, Georgij Ticsij reagált. Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy a fegyveres erők részéről semmilyen szándékosság nem történt, és nem irányítottak tudatosan egyetlen repülőeszközt sem Bulgária területe felé. Az ukrán diplomácia teljes nyitottságát fejezte ki a közös vizsgálat lefolytatására és a technikai részletek tisztázására, ugyanakkor azt nem erősítette meg egyértelműen, hogy a lezuhant szerkezet bizonyíthatóan az ukrán leltárból származott-e. Kijev szerint a háborús övezet közelsége és az elektronikai harcászati zavarások az irányítórendszerek meghibásodásához vagy az eszközök sodródásához vezethetnek.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök az eset után összehívta a kormány rendkívüli biztonsági kabinetjét. A tanácskozást követően kiemelte, hogy a kis méretű vagy alacsonyan szálló pilóta nélküli eszközök észlelése és semlegesítése rendkívül összetett katonai feladat a meglévő légvédelmi infrastruktúra számára. A bolgár hatóságok szigorították a határőrizetet, és kiegészítő katonai egységeket csoportosítottak át a román határszakaszra. Feladatuk a gyanús légi mozgások felderítése és a drónellenes védelmi intézkedések végrehajtása.

A történtek körüli feszültséget fokozza a bolgár belpolitikai helyzet átalakulása. Rumen Radev korábbi államfő és az általa vezetett baloldali-progresszív koalíció a tavaszi választások után májusban vette át a kormányzást. Az új kabinet júniusban leállította a katonai segélyek és fegyverszállítmányok küldését Ukrajna számára.

Radev ezt azzal indokolta, hogy az ország nem kíván részese lenni a háborús koalíciónak, és a konfliktus lezárását diplomáciai tárgyalásokkal tartja elképzelhetőnek. A döntés komoly nézeteltérésekhez vezetett Kijev és Szófia között.

A gázvezeték közelsége növeli a tétet

A Kardam melletti robbanás nem egyedi esemény Kelet-Európában, ahol a háború közvetlen hatásai egyre gyakrabban érik el a szomszédos NATO-tagállamok területét. Románia az elmúlt időszakban többször kényszerült légtérsértések kezelésére, és több alkalommal találtak fel nem robbant drónroncsokat a Duna-delta térségében. A kelet-európai légtér biztonsága ezért a teljes szövetségi rendszer számára állandó kihívást jelent.

A fekete-tengeri térségben szintén megnövekedett a katonai kockázat. A közelmúltban két török tulajdonban lévő kereskedelmi teherhajót ért támadás, melynek következtében a legénység több tagja megsérült. Ankara egyik félre sem hárította közvetlenül a felelősséget, de figyelmeztetett a civil hajózási útvonalak veszélyeztetésére. A tengeri és légi hadviselés eszközeinek alkalmazása a kereskedelmi és energia-infrastruktúra közelében állandó kockázattá vált.

A Transz-Balkán gázvezeték kompresszorállomásának közelsége különösen érzékeny pontja az incidensnek. A vezeték évtizedeken át az orosz földgáz Ukrajnán, Románián és Bulgárián keresztül Törökország felé történő szállítását szolgálta, ma pedig fordított irányban is képes működni, összekötve a törökországi infrastruktúrát az északabbra fekvő piacokkal. A kardami kompresszorállomás kiemelt szerepet tölt be a hálózat nyomásszabályozásában és az országhatárokon átnyúló szállítás biztonságában. Egy esetleges műszaki meghibásodás vagy robbanás súlyos ellátási fennakadásokat idézhetett volna elő a délkelet-európai energiaellátásban.

A katonai szakértők szerint a csalidrónok alkalmazása mindennapossá vált, mert ezek az eszközök a megtévesztést és az ellenséges légvédelem kapacitásainak a lekötését szolgálják. Ha azonban egy ilyen robotrepülő elvéti a kijelölt pályát, vagy elveszíti a kapcsolatot az irányítóegységgel, autonóm üzemmódban több száz kilométerre is eltávolodhat a célterülettől.

Ez különösen nagy veszélyt jelent a szomszédos, nem hadviselő államok számára, amelyek légtere akaratlanul is a hadi cselekmények másodlagos zónájává válhat.

A bolgár védelmi minisztérium szerint a roncsok részletes vizsgálata még zajlik. A szakértők a fennmaradt elektronikai modulok adataiból próbálják rekonstruálni az eszköz repülési útvonalát. A szófiai kormány a diplomáciai egyeztetéstől és a szakértői jelentések megállapításaitól teszi függővé a további nemzetközi lépéseket.