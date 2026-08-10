Három hét maradt az uniós milliárdok megmentésére, augusztus 31-én lejár a határidő

Európai Unió;uniós pénzek;Európai Ügyészség;helyreállítási alap;

2026-08-10 10:45:00 CEST

A hónap végéig kell teljesíteni a magyar helyreállítási terv valamennyi elszámolható mérföldkövét. A júliusban jóváhagyott 10 milliárd eurós csomagból 6,5 milliárd támogatás, 3,5 milliárd kedvezményes hitel. Az elmúlt napokban újabb ellenőrzési szabályok léptek életbe, de a menetrend nem változott.

Éppen három hét választja el Magyarországot a helyreállítási alap legfontosabb határidejétől. Az uniós helyreállítási alap, az RRF szabályai szerint augusztus 31-ig kell teljesíteni azokat a reformokat és beruházási mérföldköveket, amelyek után egy tagállam pénzt kérhet a világjárvány után létrehozott közös helyreállítási eszközből. Az ezután elfogadott intézkedést vagy befejezett beruházást a Bizottság már nem veheti figyelembe.

Magyarország számára a tét továbbra is 10 milliárd euró. Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa július 10-én hagyta jóvá az új magyar helyreállítási tervet, amely mintegy 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatással és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitellel számol. A jóváhagyás azonban nem jelent automatikus kifizetést: az Európai Bizottság minden vállalt mérföldkő teljesítését és az azokhoz benyújtott bizonyítékokat külön értékeli.

Ami a pontos menetrendet illeti, a teljesítés végső napja augusztus 31., az utolsó kifizetési kérelmet valamennyi szükséges dokumentummal szeptember 30-ig kell beadni, az Európai Bizottság pedig december 31-ig teljesítheti a folyósításokat. A Bizottság már korábban jelezte, hogy az utolsó kérelmeknél rendkívül kevés idő marad hiánypótlásra, ezért a bizonyítékok teljessége különösen fontos.

Az utolsó hetekben is változnak a szabályok

Magyar Péter kormánya továbbra is a feltételek végrehajtásán, a határidők betartásán dolgozik. A Magyar Közlöny augusztus 7-i száma szerint több ponton szigorították a helyreállítási tervhez és más uniós támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzési rendszert. Pontosították az összeférhetetlenségi szabályokat, szélesítették az ellenőrzésben részt vevő szervek kötelezettségeit, és megerősítették az ARACHNE+ kockázatértékelő rendszer használatát. A változások közvetlenül a korrupció, a csalás, az összeférhetetlenség és a kettős finanszírozás kockázatának kiszűrését szolgálják.

Egy másik fontos feltétel időközben jogilag is új szakaszba lépett. Az Európai Bizottság július 10-én megerősítette Magyarország részvételét az Európai Ügyészségben, a határozat pedig augusztus 2-án hatályba lépett.

Magyarország csatlakozása tehát uniós jogi döntéssel megerősített folyamattá vált, amely az uniós pénzek védelméhez kapcsolódó reformcsomag egyik lényeges eleme.

Az új terv azért ad esélyt jelentős összeg megmentésére, mert több olyan programot tartalmaz, amely már elkészült, előrehaladott állapotban van, vagy pénzügyi eszközön keresztül gyorsan teljesíthető mérföldkővé alakítható. Az oktatási fejezetben 579 ezer digitális notebook és 3100 digitális eszköz átadása, bölcsődei és iskolai fejlesztések, valamint a pedagógusbérekhez kapcsolódó vállalások szerepelnek. Az egészségügyben intézményi korszerűsítések, eszközbeszerzések, háziorvosi praxisközösségek és digitális egészségügyi célok teljesítése számít.

A közlekedési fejezet ennél is nagyobb összegeket mozgat. Az új, állami gördülőállomány-kezelő társaság, a ROSCO 1,8 milliárd eurós tőkeinjekciója önálló mérföldkő a jóváhagyott tervben. Ehhez kapcsolódik az országos közlekedésszervező létrehozása és a vasúti piac reformja. A konstrukció lényege, hogy nem kell minden új járműnek augusztus végéig forgalomba állnia: a jóváhagyott feltételek szerint maga a tőkeátadás és az intézményi reform is teljesítendő mérföldkő.

Nem minden összegre ugyanaz a határidő vonatkozik

Hasonló megoldás segíti a Magyar Fejlesztési Bank programjait. Az Európai Bizottság július 13-án jóváhagyta az MFB 2 milliárd eurós, RRF-forrásból finanszírozott tőkeemelését. A bank így később is finanszírozhat olyan területeket, ahol piaci hiányosságok vannak, miközben az RRF szempontjából a megfelelő pénzügyi eszköz és a tőkeátadás teljesítése lehet a döntő. A forrás ettől még nem válik szabadon elkölthető költségvetési pénzzé: csak az elfogadott célokra használható.

Az energiafejezetben hálózatfejlesztések, tárolási és elosztási beruházások, okosmérők, valamint legalább 180 középület energetikai korszerűsítése szerepel. Ezek jelentősége az idei energiaellátási nehézségek miatt tovább nőtt. A magyar villamosenergia-rendszerben a gyorsan bővülő napelemes termelés mellett egyre nagyobb szükség van a hálózat, a transzformátorok, a tárolók és a szabályozási kapacitások fejlesztésére.

A korábban elindított beruházások sem vesztek el automatikusan. Az RRF nem azt vizsgálja, melyik kormány indított el egy projektet, hanem azt, hogy az megfelel-e a most jóváhagyott tervben szereplő feltételeknek, és a teljesítés hitelesen dokumentálható-e.

Így a korábban nemzeti költségvetésből előfinanszírozott vasúti, oktatási, egészségügyi vagy energetikai fejlesztések egy része is elszámolható lehet. Félkész vagy megfelelő bizonyítékok nélkül maradó projektek azonban nem menthetők meg pusztán azzal, hogy felkerülnek egy listára.

Fontos különválasztani a helyreállítási alap 10 milliárd euróját a szélesebb, 16,4 milliárd euró körüli uniós csomagtól. Utóbbiban kohéziós források is szerepelnek, amelyeknél más végrehajtási határidők érvényesek. Az augusztus 31-i kőbe vésett zárás kifejezetten az RRF-re vonatkozik. A helyreállítási pénzeknél tehát már nem az a fő kérdés, sikerül-e politikai megállapodást kötni Brüsszellel, hanem az, hogy a vállalások teljesítése és dokumentálása három hét alatt lezárható-e.

Az időhiány miatt a következő napokban a jogszabályok hatálybalépése, a tőkeátadások, az intézményi változások, az átadási jegyzőkönyvek és az auditálható dokumentumok ugyanolyan fontosak, mint maguk a beruházások. A júliusi uniós jóváhagyás megnyitotta a pénzhez vezető utat, az augusztus eleji lépések pedig azt mutatják, hogy a végrehajtás folytatódik. Érdemi új fordulat azonban nem történt: továbbra is augusztus 31. a döntő dátum, és ami addig nem teljesül, azt ősszel már nem lehet utólag megmenteni.