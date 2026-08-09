Koncertmaratonnal várják a közönséget – Közzétették a Bródy Dalok Napjának teljes műsorát

koncert;Sziget Fesztivál;Bródy János;2026;

2026-08-09 11:33:00 CEST

Csaknem hat órán át tartó, több generáció kedvenc dalait felvonultató különleges zenei programmal várják a látogatókat a Sziget Bródy Dalok Napján.

A 17 órakor kezdődő programban a magyar zenei élet meghatározó előadói és formációi lépnek színpadra. A szervezők a közönség kényelméről is gondoskodnak: igény esetén kisbusz szállítja a látogatókat a bejárattól a Nagyszínpadig, emellett 5500 darab kartonszékkel is készültek, amelyeket 600 forintos önköltségi áron lehet megvásárolni. Most pedig lehull a lepel: kiderült, hogy a fellépők milyen dalokkal érkeznek a nagyszabású estére.

A műsorban a magyar zenei élet meghatározó előadói és formációi lépnek színpadra, a különböző generációk kedvelt dalait megszólaltatva. A Superar Gyerekkórus a Mindannyian mások vagyunk és a Hej, tedd rá! dalokkal nyitja a sort, majd egyből egy nagy durranás következik. A Csík zenekar előadja a Sajnálom, hogy így esett című számot, majd a Lábas Vikivel közösen a Nem voltál jó következik, illetve Kiss Tiborral és Presser Gáborral együtt az Az utcán című számot hallhatjuk.

A Street Sixteen az Újra itt van és az Amikor én még kissrác voltam dalokkal készül. Hernádi Judit és Tarján Zsófi a Szavak és a Játsszunk együtt dalokat éneklik, Hrutka Róbert pedig a Hej, tulipán! és a Czutor Zoltánnal közösen előadott Csillagok útján számokat hozza el. Mahó Andrea a Szabadnak születtél dallal lép színpadra.

A Carson Coma a Mr. Alkohol és a Péterfy Borival közösen előadott Menekülés dalokkal készül, míg Földes László Hobo a Fáj minden csók és a Miért hagytuk, hogy így legyen szerzeményeket adja elő. Csemer Boglárka a Kertész leszek dallal szerepel a programban. Charlie két ikonikus számmal, a Légy hű magadhoz és a Földvár felé félúton dalokkal lép színpadra. A Hiperkarma az Álmodom és a Személyi igazolvány, Palya Bea pedig a Szőke Anni balladája és a Mama, kérlek dalokat adja elő. Felcser Máté a Levél a távolból számmal készül.

A Blahalouisiana az Oly nehéz várni és a Gondolj néha rám dalokat szólaltatja meg. Gerendás Péter a Hol van már az egyszervolt mellett a Lábas Vikivel közösen előadott Csend dallal érkezik, míg Lábas Viki önállóan az Egy lány sétál a domboldalon számot énekli. Sena A virágok tengere és a Colombóval közösen előadott Goodbye London dalokkal szerepel. A Wellhello a Micimackó és az Ezek ugyanazok szerzeményeket adja elő. Radnay Csilla és a Gypsy Jammal közös produkciója a Maszkabál lesz.

A műsor különleges színészi közreműködéseket is tartogat: Fullajtár Andrea, Törőcsik Franciska, Radnay Csilla és Döbrösi Laura A kugli, a Jelbeszéd és a Hitetlenség átka dalokat adják elő. Az Örkény Kamara Kórus az Ó, kisleány dallal csatlakozik a programhoz.

A Bagossy Brothers Company a Húnyd le a szemed és a Ne gondold dalokat hozza el, Müller Péter Sziámi pedig a Láttál-e farkast már az erdőben és a Csemer Boglárkával közösen előadott Ne vágj ki minden fát szerzeményeket. Gubik Petra az Egy hétig tart egy szerelem, Azahriah pedig a Ha én rózsa volnék dallal lép színpadra.

Az Ivan & The Parazol a Ha megnyitod a szíved és az Add a kezed dalokkal készül, Péter Bence pedig zongorán adja elő a Kertész leszek szerzeményt. Lovasi András az Elvonult a vihar és a Mondd, hogy nem haragszol rám dalokat szólaltatja meg, míg Dzsúdló a Filléres emlékeim, Beton.Hofi pedig a Hungarian Blues számmal szerepel. A KFT az A Kárpátiék lánya és a Ha fordul a világ dalokat adja elő, Járai Márk pedig az Engedd, hogy szabad legyek szerzeménnyel készül.

A műsorban kiemelt szerepet kapnak az István, a király legendás dalai is. Deák Bill Gyula az Áldozatunk, fogadjátok és a Véres kardot hoztam, Vikidál Gyula a Szállj fel, szabad madár, Feke Pál pedig az Oly távol vagy tőlem dalokat adja elő.

Az utolsó blokkban Bródy János több generáció számára meghatározó szerzeményekkel és pályája során meghatározó zenésztársaival lép színpadra. Elhangzik majd az Édes életünk, a Nyuggerdal és az Az elmúlt 16 év mellett a Halász Judittal közösen előadott Semmi sem tökéletes. Halász Judit a Micimackó és a Boldog születésnapot dalokkal készül. Tolcsvay László az Az első villamos és a Jöjj, kedvesem szerzeményeket adja elő. Rúzsa Magdi a Little Richard dallal szerepel, míg Koncz Zsuzsa a Valahol egy lány és a Bródy Jánossal közösen előadott Ha én rózsa volnék dalokat énekli.

A koncert során számos zenész, akik nem tudtak jelen lenni, videóról köszönnek majd be és a műsor végén a fellépők közös produkcióban állnak színpadra: a Fináléban a Mindannyian mások vagyunk hangzik el valamennyi közreműködő előadásában.