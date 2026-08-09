Új irányt jelezhet a Vučić-rezsim külpolitikai pálfordulásaiban az ukrán elnök belgrádi látogatása

Ukrajna;diplomáciai kapcsolatok;Aleksandar Vučić;Volodimir Zelenszkij;

2026-08-09 10:50:00 CEST

Volodimir Zelenszkij és Aleksandar Vučić a szerb fővárosban a kereskedelem, az energetikai együttműködés és az európai integráció kérdéseiről tárgyalt. A vizit azért is figyelemre méltó, mert Szerbia az ukrajnai háború kezdete óta igyekezett fenntartani kapcsolatait a Putyin-rezsimmel, miközben az EU-hoz közeledik.

Kiemelkedő diplomáciai eseménynek adott otthont a belgrádi Szerbia Palota, ahol hivatalos látogatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Aleksandar Vučić szerb államfő. A két delegáció közötti tárgyalások középpontjában a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok bővítése, az energetikai együttműködés, a szabadkereskedelmi megállapodás előkészítése, valamint az európai uniós integrációs folyamatok álltak.

A találkozó keretében a két ország képviselői állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági együttműködési memorandumot írtak alá, miközben az elnökök megerősítették egymás területi integritásának és szuverenitásának feltétel nélküli támogatását.

Az ukrán delegáció belgrádi látogatása jelentős szimbolikus és politikai üzenetet hordoz a teljes balkáni és európai térség számára. Aleksandar Vučić a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Szerbia és Ukrajna kereskedelmi áruforgalma az elmúlt időszakban érdemi növekedést mutatott, és a belgrádi vezetés bízik a gazdasági kooperáció további elmélyülésében. Volodimir Zelenszkij köszönetet mondott Szerbiának az Ukrajnának nyújtott újabb humanitárius segítségnyújtási csomagért, amely különösen az egészségügyi és az energetikai szektor támogatására fókuszál a háborús pusztítások közepette.

A belgrádi tárgyalások idején elterjedtek olyan nemzetközi és regionális sajtóértesülések, miszerint a két ország esetlegesen közös dróngyártó kapacitások kiépítéséről egyeztetne.

Aleksandar Vučić a sajtótájékoztatón határozottan tisztázta a helyzetet, kijelentve, Szerbia szeptember közepén valóban megnyitja új dróngyártó üzemét, azonban ez a projekt Izraellel együttműködésben valósul meg. Az államfő elismerte az ukrán hadiipar és dróntechnológia kimagasló hatékonyságát, de aláhúzta, hogy a szerbiai fejlesztések közvetlenül az izraeli partnerekkel kötött megállapodásokra épülnek.

Belgrád közeledést jelez Brüsszel felé

A látogatást szakértők és nemzetközi elemzők egyaránt a szerb külpolitika fontos igazodási kísérleteként értékelik. Duško Lopandić volt diplomata, a Szerbia Középpontban (SRCE) párt alelnöke szerint a találkozóval Belgrád egyértelmű jelzést kíván küldeni Berlinnek és Brüsszelnek a közeledési szándékról. Az elemző úgy véli, hogy a szerb vezetés a több évvel ezelőtt megváltozott európai geopolitikai valósághoz próbál igazodni, miközben a közelgő hazai választások és az uniós csatlakozási tárgyalások harmadik fejezetcsoportjának (Klaster 3) megnyitása érdekében törekszik a nyugati partnerség megerősítésére.

Az ukrán elnök belgrádi fogadása komoly hazai és nemzetközi visszhangot váltott ki.

A szerb belpolitikában az oroszbarát beállítottságú szereplők, köztük Aleksandar Vulin élesen bírálták a találkozót, azt állítva, hogy a csúcstalálkozó nem tükrözi a szerb állampolgárok többségének akaratát, és a nyugati hatalmak nyomásgyakorlásának eredménye. Ugyanakkor ellenzéki politikusok, mint Aleksandar Olenik, úgy értékelték, hogy a találkozó nyilvánvalóvá tette a belgrádi kormányzat eddigi kétértelmű külpolitikai taktikájának korlátait a háborús konfliktus árnyékában.

Szakértők rámutatnak arra, hogy a kétoldalú szabadkereskedelmi tárgyalások felgyorsítása stratégiai jelentőséggel bír Kijev és Belgrád számára egyaránt. Ukrajna az elmúlt években az európai integrációs törekvései mellett kiemelt figyelmet fordított a délkelet-európai partnerekkel való gazdasági láncolatok kiépítésére. A szerb piachoz való jobb hozzáférés és a mezőgazdasági termékek cseréje mindkét állam számára közvetlen gazdasági előnyöket biztosíthat, hozzájárulva a háború okozta logisztikai nehézségek áthidalásához.

Energetikai függés és uniós számítások

A belgrádi csúcstalálkozó időzítése szorosan összefügg az Európai Unió bővítési politikájának őszi menetrendjével. Nikola Xaviereff, a Német Külpolitikai Társaság elemzője hangsúlyozta, hogy Kijev jelenleg Brüsszel célkitűzéseit közvetíti a térségben, miközben megerősíti azt az új európai realitást, hogy az ukrán tényező megkerülhetetlenné vált a kontinens biztonsági és integrációs architektúrájában. A szerb vezetés a külpolitikai nyitással igyekszik javítani pozícióit az EU októberi bővítési csomagjának megjelenése és az Európai Tanács őszi ülése előtt.

A szerb-orosz gazdasági és energetikai kapcsolatokat ugyanakkor jelentős kihívások terhelik. Szerbia a Szerbiai Kőolajipari Vállalattal (NIS) szembeni szankciós nyomás és a földgázszerződések rövid távú hosszabbításai miatt komoly energetikai kitettséggel szembesül. A belgrádi kormányzat az Egyesült Államokkal kötött megállapodások révén a cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzésének növelésével próbálja diverzifikálni energiaforrásait, ami a moszkvai függőség fokozatos csökkentése irányába mutató lépésként értékelhető.

A diplomáciai szakértők szerint Belgrád a külpolitikai mozgástér fenntartására törekszik a megváltozott nemzetközi környezetben.

A belgrádi találkozón tartott megbeszélések lehetőséget biztosítottak Vučić számára, hogy Ukrajna segítségét kérje a szerb csatlakozási tárgyalásokat blokkoló egyes uniós tagállamok, például a balti országok, Lengyelország vagy Svédország meggyőzésében. Kijev ebben a kontextusban olyan egyedi közvetítői szerepbe kerülhet, amely korábban nem volt jellemző a két ország kapcsolatrendszerére.

A belgrádi elnöki találkozót megelőzően az ukrán fővárost és környékét újabb súlyos légitámadások érték, amelyek polgári áldozatokat is követeltek. Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában közzétett üzenetében ismételten nyomatékosította a nyugati szövetségesek felé, hogy sürgősen kiegészítő légvédelmi rendszerekre és fokozott nemzetközi nyomásgyakorlásra van szükség Oroszországgal szemben a háborús agresszió mielőbbi leállítása érdekében.