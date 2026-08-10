Reagált a droggyanús esetre a Sziget, minden érintettet bátorít, hogy forduljon a rendőrséghez

kábítószer;Sziget Fesztivál;Országos Mentőszolgálat;

2026-08-10 09:38:00 CEST

A szervezők leszögezték, minden lehető módon segíteni fogják a nyomozó hatóság munkáját.

Reagáltak a Sziget szervezői arra, hogy több fesztiválozó arról számolt be, egy pohár ital elfogyasztása után rosszul lett. Felmerült a gyanú, hogy valaki kábítószert tehetett az italukba.

A Blikk megkeresésére a fesztivál kiemelte, elkötelezett amellett, hogy a látogatóknak biztonságos környezetet biztosítson, ezért a kötelező egészségügyi ellátáson túl több kiegészítő szolgáltatással és folyamatos tájékoztatással is segíti a résztvevőket. A szervezők közölték, hogy a szombati DJ Oti-koncerten az egészségügyi szolgálatot az Országos Mentőszolgálat közreműködésével biztosították.

„A több mint 60 ezer látogatóból kevesebb mint 100 szorult ellátásra, ebből 20 alkohollal kapcsolatos probléma merült fel, kábítószerrel kapcsolatos eset nem volt”

– írták. A Sziget azt is hangsúlyozta, hogy komolyan veszi a közösségi médiában megjelent beszámolókat.

„Ugyanakkor minket is mélyen felháborítottak a közösségi médiában megjelent beszámolók, és mindenkit, aki ilyen esettel érintett, arra bátorítunk, hogy forduljon a rendőrséghez. A magunk részéről minden lehető módon segíteni fogjuk a nyomozó hatóság munkáját”

– közölték a szervezők, majd arra is kitértek, hogy a fesztivál vendéglátóegységeit hosszú évek óta ugyanazok a megbízható alvállalkozók üzemeltetik, és a biztonságos kiszolgálást alapvető követelménynek tekintik.

A napokban nagy visszhangot váltott ki, hogy egy fiatal nő arról számolt be, a Szigeten elfogyasztott itala után rövid időn belül rosszul lett, és felmerült benne a gyanú, hogy valaki kábítószert keverhetett az italába. A történet a közösségi médiában is gyorsan terjedni kezdett, és számos más nő is megszólalt az ügyben. A Blikk cikke kiemeli: a szombati DJ OTI-koncert nem a Sziget Fesztivál hivatalos programja volt. Az eseményt külső szervező rendezte, amely a fesztivál területét bérelte ki a koncert lebonyolítására. A helyszín biztosítása és az egészségügyi szolgálat ugyan a Sziget közreműködésével valósult meg, a koncert szervezése azonban nem a fesztivál saját rendezvénye volt.