Visszaszámlálás indul: –1, 0, Sziget!

program;Sziget Fesztivál;2026;

2026-08-08 17:35:00 CEST

A világsztárokat felvonultató zenei színpadok mellett az idén újra nagyobb hangsúly kerül a kulturális sokszínűségre és a látogatók komfortérzetére. Megújuló fesztiválnegyedek, különleges új és visszatérő művészeti produkciók, új gasztronómiai helyszínek, közösségi terek és kényelmi fejlesztések várják a látogatókat az idén a Szigeten. A fesztivál már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal elindul, majd öt napon át ismét egy sokszínű, felfedezésre váró városként működik, ahol a kultúra, a szórakozás és a közösségi élmények egyaránt főszerepet kapnak.

A Sziget ebben az évben már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal indítja a fesztivált. Augusztus 9-én, a Mínusz Egyedik Napon a Bródy Dalok Napja várja a közönséget, ahol több mint ötven hazai előadó – többek között Presser Gábor, Koncz Zsuzsa, Charlie, Lovasi András, Azahriah, Beton.Hofi, Dzsúdló, a Bagossy Brothers Company, a Carson Coma és a Wellhello – közösen idézi meg Bródy János több mint hat évtizedes életművét. Az est egy generációkat összekötő zenei ünnep, amelynek a fináléjában maga Bródy János is színpadra lép. Az egyszeri és megismételhetetlen, hatórás program várhatóan idősebb nézőket is kicsábít a fesztiválra, ezért rájuk is gondolva a szervezők kisbuszos szállítást biztosítanak a bejárattól a Nagyszínpadig, illetve erre az alkalomra 5000 darab kartonszék is elérhető lesz 600 forintos önköltségi áron.

Augusztus 10-én érkezik a Nulladik Nap, amely a Sziget múltját és jelenét kapcsolja össze: a szervezők ezúttal a régi szigetelőket hívják vissza, hogy immár akár gyermekeikkel együtt élhessék át a fesztivál hangulatát. A Nagyszínpadon olyan, a Sziget történetéhez szorosan kötődő fellépők térnek vissza, mint a Faithless, a Morcheeba vagy Goran Bregović, az esti program pedig a Revolut Stage-en folytatódik, ahol Korda György és Balázs Klári hosszú idő után ismét Sziget-színpadra áll egy egyedi, zenekaros-tánckaros show-műsorral, majd Pietro Fabuloso, azaz Janklovics Péter vezetésével hajnalig tartó nosztalgiabuli idézi meg a legendás Táncdalfesztivál-sátor hangulatát. A két különleges nyitónap egyszerre tiszteleg a magyar könnyűzene ikonikus alakjai előtt és jelzi a Sziget egyik legfontosabb idei üzenetét: a fesztivál élménye generációkon át örökíthető.

A Sziget 2026-ban is egy felfedezésre váró, sokszínű városként működik majd, a fesztivál területén egymást követik a különböző hangulatú negyedek – az idén immár tizenkettő –, amelyek mind saját karakterrel, programkínálattal és atmoszférával rendelkeznek. Ezek a területek akár önálló fesztiválélményként is megállnák a helyüket, mégis szervesen kapcsolódnak egymáshoz és jól átjárható világokat alkotva együtt adják ki azt a komplex, sokszínű élményt, amely maga a Sziget.

A Sziget északi részén található Wonderland az idén is a kreativitás, az önkifejezés és a határokat feszegető élmények birodalma lesz. Ez az a hely, ahol a művészet, a kultúra és a különleges közösségi terek találkoznak: itt kap helyet többek között az ArtGarden, a Delko Checkout, az Iparművészeti Múzeum, a különleges filmes világot kínáló Kino Bizarre mozi, a napközben felfedezésre váró Light Stage, valamint a nagy visszatérő, ikonikus Luminárium is. Természetesen ebben az évben is a Wonderland része marad a fesztivál egyik legkülönlegesebb találkozási pontja, a Magic Mirror / Magic Runway, amely a szabadság, az önkifejezés és a sokszínűség ünnepe.

A fesztivál elektronikus zenei univerzumának a központja a Delta District, ahol az Arzenál x Turbina: Der Klub, a BOLT Night Stage és a Yettel Colosseum három különböző karakterű helyszínen kínál egész éjszakán át tartó programokat. A negyed fellépői között olyan világszerte ismert nevek szerepelnek, mint Peggy Gou, Sara Landry, Argy, Sub Focus, Richie Hawtin, Anfisa Letyago, Indira Paganotto, Dixon, Jukimacu Jouszuke, WhoMadeWho és Joris Voorn. (Itt érdemes kiemelni, hogy a Sziget az idén is kínál kedvezményes éjszakai belépési lehetőséget: az Éjszakai Jegy by Revolut azoknak szól, akik csak a késő esti programokra érkeznének. A jeggyel 23 órától lehet belépni a fesztivál területére, és másnap reggel 8 óráig érvényes. Az augusztus 11. és 15. közötti napokra elérhető éjszakai jegyek ára egységesen 29 900 forint, és a hivatalos Sziget-oldalon vásárolhatók meg.)

A hiphop- és rapkultúra rajongói is külön negyedet kapnak a dropYard részen, amely nemcsak zenei helyszínként, hanem egy teljes kulturális térként jelenik meg. A Graffiti Wall, a Halfpipe és Skate Art programok, a The Cypher by Friss, valamint a VISA Live x dropYard színpad együtt hozzák közelebb a műfaj zenéhez, vizuális kultúrához és utcai életérzéshez kapcsolódó világát.

A The Blue Zone az idén is a Sziget jólléti és biztonsági központjaként működik, ahol a fesztiválozók a koncertek között megpihenhetnek, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt, masszázst kérhetnek, valamint mentálhigiénés szakemberek támogatását is igénybe vehetik. A zóna célja, hogy a feltöltődéshez, az egészségmegőrzéshez és a biztonságos fesztiválélményhez egyaránt hozzájáruljon. Ebben a zónában lesz megtalálható a Kultúrapont helyszín is, ahol akusztikus koncertek és slam poetry előadások várják az érdeklődőket.

A Sziget epicentruma ez évben is a Fő tér, ahol a fesztivál legnagyobb koncertjei és leglátványosabb programjai zajlanak majd. Itt található a Nagyszínpad, amely 2026-ban is a fesztivál legnagyobb előadóinak ad otthont: a közönség többek között olyan nevekre számíthat, mint Skrillex, Bring Me The Horizon, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Sombr, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Skepta és Jorja Smith. Az idén két hazai előadót is láthatunk a nagyszínpad kínálatában, itt lép majd fel Sisi és a Carson Coma. A Fő térhez kapcsolódóan kap helyet a Coca-Cola Stage, valamint a minden este különleges élményt kínáló Nagy Utcaszínház, amely a koncertek után nyújt lenyűgöző élményt.

A zenei kalandozás a Fő téren túl is folytatódik. A Szoho negyedben a hazájukban már sztárnak számító, de nálunk még felfedezésre váró nemzetközi produkciókat bemutató The Buzz delivered by DHL kap főszerepet, ami az idén is a zenei felfedezések egyik legfontosabb helyszíne lesz a Szigeten. A programban a világ különböző pontjairól érkező, ígéretes nemzetközi karrier előtt álló előadók kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, így a látogatók elsőként ismerhetik meg a következő évek meghatározó neveit.

A Grand Avenue mentén újabb zenei színpadok és szórakozóhelyek várják a látogatókat: itt kap helyet a lendületes programokat és tribute-előadókat egyaránt kínáló Bacardi Stage, a különleges hangulatú Piros Pezsgő Piano Bár, valamint a nagyszabású produkcióknak otthont adó Revolut Stage, ahol olyan nemzetközi sztárelőadók lépnek fel, mint Natasha Bedingfield, Underworld, BUNT., Dijon vagy Ashnikko.

A Budapest Park helyszínén a hazai könnyűzene meghatározó előadói találkoznak a fesztivál közönségével a Budapest Park Stage by Johnnie Walker színpadán. A program egyfajta időutazás is a Sziget történetében: olyan legendás zenekarok térnek vissza, mint a Kispál és a Borz vagy a Tankcsapda, amely ezúttal a korszakos A legjobb méreg dalaival érkezik. Mellettük színpadra lép többek között Majka, a Pál Utcai Fiúk, a Quimby, a Bëlga, Beton.Hofi, Pogány Induló, Co Lee, Mehringer és Manuel is.

A művészeti élmények központja 2026-ban az új Jardin des Arts, ahol a kortárs előadó-művészet legkülönbözőbb ágai találkoznak. Ebben a negyedben tekinthetik meg a látogatók a Cirque du Sziget különleges cirkuszi produkcióit, a lenyűgöző audiovizuális világot kínáló Le DÔME előadásait, a nagyszabású cirkuszi és színházművészeti produkcióknak otthont adó Le Grand Theatre programjait, a közönséget aktívan bevonó Mobilis élményeit is. De itt található a The Joker, a Sziget egyik játékos és szórakoztató helyszíne is, amely 2026-ban egy új épületbe költözve napközben társasjátékokkal, este pedig stand-up comedyvel és bűvészműsorokkal várja a látogatókat.

A We are Family negyed a gyerekkel érkező fesztiválozók birodalma, ahol a családi kempingezési lehetőségtől a gyermekmegőrzőn át a játszótérig minden azt szolgálja, hogy a szülők és gyermekeik egyaránt komfortosan érezhessék magukat a Szigeten. A család minden tagjának egyaránt szórakozást kínáló Vándor Vurstli az idén is egy különleges időutazásra hívja a látogatókat: a múlt századi vásári forgatag hangulatát idéző világában játékok, artisták és különleges produkciók gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. Célbadobó-játékok, bűvészek, bábszínház, jövendőmondók, zsonglőrök és egy mini-óriáskerék várja azokat, akik egy kis nosztalgiára, játékra és önfeledt pillanatokra vágynak. A Vándor Vurstli a Sziget egyik olyan színfoltja, ahol a fantázia szabadon szárnyal, és ahol mindenki visszatalálhat a gyermeki kíváncsiság öröméhez.

A fesztivál déli részén található Impact Village a közösségi ügyek, a társadalmi felelősségvállalás és az aktív részvétel központja lesz. Itt kap helyet többek között a Bartók-negyed, a Civil Sziget, az EU Meeting Point, a Green Sziget Center, a Sziget Changemakers, a Szitizen Center, a Wedding Garden, valamint az akadálymentes szemléletformáló élményeket kínáló XS Land.

A Sziget legdélebbi pontján pedig a mozgás és az aktív kikapcsolódás kerül fókuszba: a Field of Sports területén a sportpályákon túl futóklub, Hottie Pilates Sátor, valamint Padel Zone / Workout Zone várja azokat, akik a koncertek és kulturális programok mellett sporttal, mozgással és feltöltődéssel is gazdagítanák fesztiválélményüket.

Jelentős fejlesztésekkel készülnek a látogatók komfortjának növelésére

A szárazság miatt fokozottan megjelenő porprobléma ellen már hetekkel korábban, a korábbi hőhullám kapcsán egy ideiglenes locsolóhálózatot alakítottak ki a saját költségükön. Emellett a szilárd burkolattal nem rendelkező főbb közlekedési utakat és a színpadok előtti nézőtereket talajtakarással látták el, illetve több egybefüggő nagy területet is ledobogóztak. Emellett az utakat folyamatosan locsolják, és a pormegkötő anyagokból is lényegesen többet használnak fel az idén, mint az előző években. A Sziget történetében rekordmennyiségű, összesen 89 600 négyzetméternyi (közel 9 hektár) talajtakaró felületet alakítottak ki, amelyhez a Hajógyári-sziget szilárd burkolatú útjai is csatlakoznak. Ez közel 20 000 négyzetméterrel – csaknem két hektárral – több, mint 2025-ben volt, s egyben a fesztivál történetének a valaha alkalmazott legnagyobb talajtakarási fejlesztése. A fejlesztések egyik legfontosabb eleme, hogy a Nagyszínpad környezetében több mint 5000 négyzetméterrel növelik a talajtakart felületek méretét. Emellett egy második talajtakaró út is létesül a Revolut helyszín mellett, a zászlós út vonalában, tovább javítva a közlekedési komfortot. A nyári hőség kezelésére a Sziget az idén is kiemelt figyelmet fordít: a felfrissülést összesen mintegy 2500 négyzetméternyi klimatizált beltéri tér szolgálja.

A látogatók számára elérhető hűtött helyszínek közé tartozik a Magic Mirror, a Joker, a Le DÔME, a Luminárium, a Sziget Ville Camping Wellness, valamint a VIP-területen található Skyboxok. Az árnyékolt területek nagysága szintén jelentősen bővül: az idén már 14 000 négyzetméternyi árnyékolt felület várja a fesztiválozókat, ami mintegy 3000 négyzetméteres növekedést jelent 2025-höz képest. A fesztivál legnagyobb fedett helyszíne továbbra is a Revolut, amely közel 6000 négyzetméteres területével a Sziget egyik meghatározó közösségi tere. Mindezeken túl több mint 10 hektárnyi fás, árnyékos közönségtér áll majd a látogatók rendelkezésére. A hőség elleni intézkedések részeként növelik a párakapuk számát, emellett az építési időszakban több területet is lezártak annak érdekében, hogy megőrizzék a zöld felületeket, amelyek természetes klímaként járulnak hozzá a fesztiválterület hűtéséhez. A folyamatos hidratálást kiterjedt ivóvízhálózat biztosítja: a parkban 6 ivókút, 10 egykiállásos ivópont, 3 kilenckiállásos ivópont és 7 háromkiállásos ivópont áll a látogatók rendelkezésére. Amennyiben a vízminőségi vizsgálatok ezt lehetővé teszik, valamennyi vizesblokkban is elérhető lesz az ivóvíz.

Sziget 2026 – Gasztronómiai élmények új szinten

A Sziget 2026-ban megújult gasztronómiai koncepcióval várja a látogatókat: a fesztivál teljes területén a street food kedvencektől az éttermi fogásokig hazai és nemzetközi ízek széles választéka lesz elérhető. A világ számos konyhája – többek között thai, olasz, japán, mexikói, görög és francia – mellett a magyar gasztronómia is hangsúlyos szerepet kap. A kínálatban továbbra is fontos szerepet tölt be a food court rendszer, miközben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a vegetáriánus, vegán, glutén- és laktózmentes, valamint egyéb speciális étrendekhez igazodó fogások. A Budget-friendly program is folytatódik: a vendéglátóhelyek többségében legalább egy 3500 forint alatti egytálétel várja a látogatókat. (Azt is érdemes megjegyezni, hogy fesztiválnapokon 18 óráig 10%-kal olcsóbban lehet minden italhoz hozzájutni.) Újdonságként érkezik a Food Paradise, amely prémiumgasztronómiát, nappali programokat és közösségi élményeket kapcsol össze, valamint a Piros Pezsgő Piano Bar, ahol a habzó italok, a magyar borok, hazai ízek és az élő bárzongorazene találkoznak. Első alkalommal lesz Farmers’ Market is, ahol helyi termelők és kézművesek válogatott kínálata mutatkozik be. A megújuló VIP-élmény részeként olyan kiemelt gasztronómiai partnerek várják a vendégeket, mint a Costes, a Digó Nápolyi Pizza, a Buja Disznók, a 101 Bisztró és a TOKIO. A kényelmesebb fesztiválozást új megoldások is segítik: a Food Paradise területén QR-kódos rendelési rendszer debütál, amely gyorsabb és egyszerűbb ételrendelést tesz lehetővé.

A Sziget területén az idén is az Aldi kínál bevásárlási lehetőséget a fesztiválozóknak. A pop-up üzletben a szitizenek a megszokott bolti árakon válogathatnak a helyben sütött friss pékáruk, zöldségek, gyümölcsök, hűtött termékek és non-food árucikkek közül. Az Aldi Grill Zónájában a boltban megvásárolt grilltermékeket díjmentesen készre sütik. A látogatók 25-féle fogás – köztük kolbászok, pácolt húsok, halak, vegetáriánus és vegán készítmények – közül választhatnak. Az Aldi a Sziget leginkább budget-friendly étkezési lehetőségét kínálja: egy reggeli már 207 forintból összeállítható, vegán grilltermék 469, grillkolbász pedig 1159 forinttól kapható. A tavalyinál közel kétszer nagyobb kapacitású, 24 sütővel működő Grill Zónában egyszerre akár 100 vendég étkezhet.

A Sziget az idén szintén nagy figyelmet fordít a fenntartható vendéglátásra. A partnerek szigorúbb környezetvédelmi előírások mellett működnek, kiemelt szerepet kap a hulladékcsökkentés, a felelős alapanyag-beszerzés és az energiahatékony működés. Az élelmiszer-pazarlás mérséklését a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való együttműködés is segíti. A fesztivál vendégeit emellett kényelmes, árnyékolt közösségi terek és széles italválaszték várja, a felelős alkoholfogyasztást pedig az idén is a DRINKiQ program támogatja.

A Green Sziget Center ebben az évben is a fenntarthatóság és a környezettudatosság egyik fontos központja lesz, ráadásul újdonságként termelői piaccal bővül, ahol helyi, szezonális zöldségek, gyümölcsök, feldolgozott termékek és egészséges nasik várják a látogatókat. A programok között szerepelnek a klímaváltozással és a biodiverzitással foglalkozó edukációs események, folytatódik a népszerű Nature Walk vezetett séta, amely a Sziget különleges természeti környezetét mutatja be. A fesztivál tovább erősíti fenntarthatósági törekvéseit is: a sátordepozit-rendszernek köszönhetően jelentősen csökkent a hátrahagyott sátrak száma, az adományozott sátrakat és kempingeszközöket pedig az idén is a Máltai Szeretetszolgálat kapja meg. Emellett átfogó hulladékmenedzsment-fejlesztések indulnak, nagyobb hangsúlyt helyezve a megelőzésre, az újrahasznosításra és a partnerek aktív bevonására. A fenntartható közlekedés jegyében pedig az idén már vezetett kerékpártúrákkal is érkezhetnek a Szigetre a vállalkozó kedvű látogatók Bécsből és Pozsonyból.

A Sziget a rendkívüli időjárási és infrastrukturális helyzetben is felkészülten várja a látogatókat

Miután a tegnapi bejelentés szerint az ország energiabiztonsága nincs veszélyben, és nem lesz szükség további önkéntes fogyasztáscsökkentésre, a fesztivál energiaellátását az elektromos hálózat megfelelően biztosítani tudja. Ennek ellenére a rendelkezésre álló tartalék áramfejlesztő rendszerre bármikor át tudnak kapcsolni, ha áramhiány vagy rendszerprobléma lépne fel. A fővárosban a vízellátás szintén megfelelő mértékben biztosított. A fesztivál átlagos napi vízfogyasztása várhatóan mintegy 1000 köbméter lesz, amelyet a közműhálózatról, pufferkapacitásokkal kiegészítve biztosítanak. Az esetleges hálózati zavarokra felkészülve összesen 800 ezer literes víztartalék áll rendelkezésre, emellett további 10 ezer liter ivóvizet is készenlétben tartanak a helyszínen.

A fesztivál egészségügyi biztosítását az Országos Mentőszolgálat helyszíni ellátóközponttal végzi, amelyet több száz fős segítői és biztonsági személyzet támogat, illetve gyógyszertár is működik a helyszínen 24 órában.

A Sziget biztonságos működését az úgynevezett Operatív Irányítási Központ (OIK) koordinálja, amely valós időben követi a fesztivál történéseit, és szükség esetén azonnali intézkedéseket tesz. A központ munkájában többek között az Országos Mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a rendőrség, az Országos Meteorológiai Szolgálat és az In-Kal Security vesz részt. Az előzetes adatok alapján a fesztivál idei maximális napi látogatószáma várhatóan 70-75 ezer fő körül alakul, ami jelentősen a hatóságilag meghatározott 95 ezres befogadóképességi határ alatt marad, ezért túlzsúfoltságra biztos nem kell számítani, de ha valaki a bulizás mellett inkább nyugodt pihenésre, kikapcsolódásra vágyna, neki sem kell elhagynia a rendezvény területét, mert több olyan helyszínnel is készülnek, amely kifejezetten a feltöltődést, a lelki és fizikai egyensúly megőrzését vagy visszaszerzését szolgálja. A szervezők kifejezett célja volt, hogy az idei fesztivál komfortszintje látványosan fejlődjön, mert úgy érzik, a kulturális sokszínűség mellett ebben is jelentősen jobbak tudnak lenni a nemzetközi versenytársaiknál.