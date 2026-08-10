Az akkori külügyminisztérium munkatársainak kellett beülniük Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, hogy a külföldi vendégek azt lássák, hatalmas az érdeklődés

sajtótájékoztató;Szijjártó Péter;Külgazdasági és Külügyminisztérium;

2026-08-10 08:44:00 CEST

Független újságírókat viszont inkább meg sem hívtak ezekre az eseményekre.

Újabb részletek derültek ki arról, hogyan játszották el Szijjártó Péter idején a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, hogy micsoda érdeklődés kíséri a volt tárcavezető Bem téri sajtótájékoztatóit, ahova egyébként csak a baráti sajtó hívták meg, nehogy kellemetlen kérdést kapjon kollégája mellett állva Szijjártó – írja a 444.

A portál beszámolója szerint gondosan figyeltek arra, hogy ha már a sajtó nagy részét eleve kizárták a „sajtótájékoztatókról”, ne legyenek üres helyek a teremben, így a minisztérium számos munkatársát biodíszletnek használták. A cikkből kiderül,

a Miniszteri Kabinet kiküldött a szervezeti egységek vezetőinek egy levelet arról, hogy pár nap múlva Szijjártó Péter a konferenciateremben közös sajtótájékoztatót tart külföldi partnerével, az eseményre pedig ezúton tisztelettel meghívják a megszólított szervezeti egység és részlegeinek a munkatársait.

a levelében szerepelt az is, hogy hány fő részvételét várják el, és előzetesen küldjék el a vezetők, hogy kik vesznek majd részt az eseményen.

a munkatársaknak nem volt más dolguk, mint feltölteni a helyeket az 50-60 székes teremben.

előírás volt, hogy a kezdés előtt már fél órával el kellett, hogy foglalják a helyüket, hogy mire Szijjártó Péter megjön, addigra már mindenki néma csendben üljön. A sajtótájékoztató végén pedig megtiltották, hogy bárki felálljon addig, amíg Szijjártó el nem hagyta a termet.

A 444-nek egy munkatárs azt mondta, a főosztályok, titkárságok azokat a kollégákat küldték, akiknek az adott napi munkaterhe ezt a leginkább megengedte, „a legkivételesebb esetben volt olyan, hogy a térségért/iparágért felelős beosztott is be tudott ülni egészséges szakmai érdeklődésből”. Több szervezeti egységnél is az volt a menet, hogy

a vezetők megkérdezték, van-e, akit érdekel az esemény, mert például pont a területébe vág a téma, de kérdezni ők sem kérdezhettek. Ha nem jelentkezett senki, vagy nem kellő számban, akkor jött a kijelölés.

Egy másik munkatárs azt mesélte, hogy náluk rotációs elv volt. Miután hetente több Szijjártó-sajtótájékoztatót is tartottak a minisztériumban, körülbelül kéthetente neki is mennie kellett.

A portál úgy tudja, rendszeresen túlszervezték az eseményt, így gyakran előfordult, hogy a más épületekből odarendeltek munkaidőben esőben-hőségben-sárban-hóban átmentek a Bem téri főépületbe, majd közölték velük, hogy fel van töltve a terem, nem férnek már be, mehetnek vissza dolgozni. A komplett minisztériumot érintő rászervezésre azért volt szükség, mert a meghívott baráti sajtótól érkező pár munkatárs és a miniszter vendégének a kísérete az 50-60 hely harmadát-felét sem töltötték meg, de azt kellett prezentálni, hogy óriási az érdeklődés.

„Rendre előfordult, hogy csak egyetlen újságíró volt ott, az MTI-től. Egyszer szem- és fültanúja voltam, hogy a külügy sajtófőosztályáról egy kolléga lediktálta neki, hogy mit kérdezzen”

– idézte fel egy külügyes. Szijjártót egyébként ezekre a házi sajtótájékoztatókra is kísérgette egy-két TEK-es az épületen belül. Budai Gyula állandó résztvevője volt a „sajtótájékoztatóknak”, témáktól teljesen függetlenül.