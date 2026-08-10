Magyar Péter bejelentette, hogy elkezdődött a visszakapcsolás, hétfő este már a 2. paksi blokk 3-as turbinája is termelni fog áramot

Paks;Duna;Magyar Péter;

2026-08-10 09:52:00 CEST

Emelkedik a Duna vízszintje.

A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő délelőtt a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzésében hozzátette, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog.

Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a Duna vízállása az Ausztriában lehulló csapadéknak köszönhetően átmenetileg 20-30 centivel emelkedni fog. Akkor kiemelte, hogy szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről - idézte fel a miniszterelnök.