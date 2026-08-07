Magyar Péter: 20-30 centivel emelkedni fog a Duna vízszintje

Paks;Duna;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-07 14:25:00 CEST

A miniszterelnök utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál kitartóvá válna a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás.

Hazánk energia- és vízellátása stabil. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre. A paksi turbina stabilan termel. A Duna vízállása az Ausztriában lehulló csapadéknak köszönhetően átmenetileg 20-30 centivel emelkedni fog - jelentette Facebook-videójában Magyar Péter.

A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia- és vízbiztonságát. Megcsináltuk, közösen átvészeltük az idei nyár eddigi legkritikusabb napjait - állapította meg.

Mint közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről - emlékeztetett.

A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet - mondta a miniszterelnök. A Duna vízszintje 13 centiméterrel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint húsz centiméteres emelkedés várható. Szombattól azonban hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz - fejtette ki. Közölte azt is, hogy az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítményben egy turbina stabilan termel.

A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válna a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. A munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását is.

Magyar Péter elmondta azt is, hogy megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia- és vízellátását. Ahogy mindenki tapasztalja, a klímaváltozás már itt van, és olyan országot kell építenünk, amely képes alkalmazkodni ehhez és gondoskodni a saját jövőjéről - jelezte.

Az elmúlt napok megmutatták, milyen ország is a hazánk amikor bajban van, milliók figyeltek egymásra, családok változtattak a szokásaikon, vállalatok vállaltak áldozatot, szakemberek dolgoztak éjjel és nappal, közösségek segítették egymást, erre büszkék lehetünk és legyünk is - értékelt a miniszterelnök.