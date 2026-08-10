Diszkót, countryt és latin muzsikát is játszanak az Utcazene Fesztivál nyertesei

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2026-08-10 19:02:00 CEST

70-es évekbeli diszkózenét és pop-rockot is játszik az első Budapest Play Utcazene Fesztivál fődíjasa. Mintegy 12 versenyző ezen a héten a Sziget Fesztiválon is bizonyíthat.

Larissa Roses nyerte az első Budapest Play Utcazene Fesztivál fődíját, erről Biczó Andrea, a Budapest Park képviselője, Somody Áron zenei producer, valamint Szepesi Mátyás zenész és producer személyében a szakmai zsűri döntött. A nemrég magyar állampolgárságot szerző, az Egyesült Államokból, pontosabban New Jersey-ből származó, de magyar gyökerekkel is rendelkező előadó évek óta rendszeresen fellépett már Budapest utcáin. Az elismeréssel együtt többek között pénteken a Sziget Fesztiválon is bizonyíthat.

A hangszeres utcazenei kategória különdíját a latin zenét játszó Alex Torres nyerte el, aki 10 éves kora óta zenél, a mesterséget még Peruban tanulta az édesapjától. Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda az év utcazenész dalszerzője kategóriában különdíjat adott át Héjja Norbertnek, aki az elismeréssel együtt egy mentorprogramban is részt vehet a közeljövőben. A művésznevén Hēyaként alkotó zenész gyerekkora óta zenél, valamint korábban már szintén szerzett gyakorlatot az utcazenében is.

Az elmúlt bő egy hétben a főváros több csomópontján fellépő, egymást körülbelül fél órás blokkokban váltó zenészekre a közönség is leadhatta a voksát,

ennek alapján a nyertes Esther Brown Wood lett. A magyar és amerikai gyökerekkel rendelkező Wood a country és folk-punk műfajban alkot, dalait egyetlen szál gitáron adja elő. A főbb nyertesek közül ő volt az egyetlen, aki nem szedett össze még tapasztalatot utcazenélésben: a versenyen elmondása szerint azért is indult, hogy kipróbálhassa magát a műfajban.

A szervezők tervei szerint jövőre is folytatódik az esemény, amelyre idén több mint 80 előadó jelentkezett.