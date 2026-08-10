Vizes Európa-bajnokság: Milák Kristóf közel volt az országos csúcshoz, a 4x200-as női gyorsváltó Eb-éremért úszhat

úszás;úszó Európa-bajnokság;Milák Kristóf;

2026-08-10 12:16:00 CEST

Egyéniben három magyar jutott középdöntőbe a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitányán, a 4x200 méteres női gyorsváltó pedig már az éremért harcolhat az esti programban.

A magyarok közül elsőként Pádár Nikolett ugrott medencébe 100 méter gyorson az olimpiai vizesközpontban, amely két évvel ezelőtt a vízilabda csoportmeccseknek adott otthont az ötkarikás játékokon. Az Egyesült Államokban, Kós Huberthez hasonlóan a Texasi Egyetemen készülő versenyző 55.30 másodperccel futamában utolsóként csapott célba, amivel a 28. lett.

„Csak szerettem volna úszni egyet így a verseny elején, erre az Európa-bajnokságra a kétszáz-négyszázra készültem. Jól érzem magam, kiváló a hangulat az uszodában”

– mondta a 4x200-as gyorsváltó befejező embere.

Ezt követően Milák Kristóf 50 méter pillangón mutatkozott be, a kétszeres olimpiai bajnok (200 és 100 méter pillangó) 22.96 másodperces idővel, mindössze egy tizeddel elmaradva országos csúcsától ötödikként jutott a középdöntőbe.

Női 200 méter háton az egy hónappal ezelőtti ifjúsági Eb-n aranyérmes Kokas Fanni és Szabó-Feltóthy Eszter volt érdekelt, mindketten továbbjutottak, előbbi a 13. (2:12.16), utóbbi a 6. helyen (2:10.74).

„Azt hittem, hogy sokkal jobban fogok izgulni, de szerencsére nem így lett, egy reggeli úszásnak pedig ez teljesen jó”

– nyilatkozta a vegyes zónában a 17 éves Kokas, akinek ez az első világversenye a felnőtt mezőnyben. Hozzátette, szerinte benne van az egyéni csúcs (2:10.76), amivel a korosztályos kontinensviadalon győzött.

Szabó-Feltóthy elmondta, mivel ez az egyetlen száma az Eb-n, ezért szeretné kihozni magából a maximumot, és lépésről lépésre javulni.

Az olimpiai hatodik női 4x200 méteres gyorsváltó, Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett összeállításban 7:56.75-ös idővel harmadikként került az esti fináléba.

A nap záró számában, női 800 méter gyorson Jackl Vivien 8:28.87 perces idővel, egyéni legjobbjától (8:26.97) nem sokkal elmaradva harmadik helyen jutott a keddi döntőbe.