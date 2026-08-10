Real Madrid: fehér éjszakák vagy fehér zsebkendők?

Real Madrid;Ferencvárosi Torna Club;

2026-08-10 12:02:00 CEST

Most, hogy a Real Madrid az ifjúsági tagozattal elegyített, hiányos vegyessel jó pénzért elácsorgott másfél órát az Üllői úton, dolgosabb napok kezdődnek a fehéreknél.

José Mourinho, a régi-új portugál edző hétfőn köszöntötte először Jude Bellinghamet, Marc Cucurellát, Ibrahima Konatét, Kylian Mbappét és Aurélien Tchouaménit, immár teljes a keret.

A készlet gazdagodott, de a portugál tréner azt mondta: „legföljebb húsz játékosra és néhány sérültre” – nyilván elsősorban a még bevethetetlen Éder Militãóra és Rodrygóra – számít. A Madrid új szerzeményei: Marc Cucurella (Chelsea, 55 millió euróért), Yan Diomandé (RB Leipzig, 125), Denzel Dumfries (Internazionale, 20), Carlos Espí (Levante, 25), Ibrahima Konaté (Liverpool) és Bernardo Silva (Manchester City), az utóbbi kettő lejárt szerződéssel, átutalási kötelezettség nélkül.

A garnitúra így fest: Courtois, Lunyin (kapusok); Dumfries, Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger, Huijsen, Raúl Asencio, Cucurella, Carreras, Mendy (védők); Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Thiago Pitarch, Arda Güler, Bellingham, Camavinga (középpályások), Diomandé, Brahim Diaz, Mbappé, Endrick, Espí, Vinícius Júnior (csatárok).

Közülük a jelenleg sérült Raúl Asencióról Mourinho szikáran beszélt, ami azt sejteti, hogy nem nagyon favorizálja őt, Endrick pedig azután, hogy a királyi gárda leigazolta „ifjú Joselunak” Espít, azt fontolgatja, hogy újra kölcsönbe megy, de ezúttal nem Lyonba, hanem az AS Rómához vagy az Aston Villához. Szerintem a madridi Fehér Házban rosszul teszik, ha elengedik, mert a fiatal brazil ígéretesebb futballista annál, hogy – akár 40 millió euróért is – lízingelgessék.

De hát a Real Madrid üzleti vállalkozás is, méghozzá a világ futballklubjai között a kiemelkedően a legsikeresebb, a 2025-26-os évadban 1,221 milliárd eurós bevételt produkált. (Ez persze mindenekelőtt annak a folyománya, hogy a királyi gárda a glóbusz valaha volt – és még nagyon sokáig utolérhetetlenül – legeredményesebb labdarúgó-klubcsapata.)

A pénzügyi primátus része, hogy a Real Madrid akkor is keres, ha nem csinál semmit. Csak azzal, hogy az argentin Nico Pazt újra kölcsön vette a Como, míg a madridi növendék Victor Muñozt szerződtette a Liverpool az Osasunától, 80 és fél millió eurót (60+20,5) kasszírozott a fehér klub. Ezen túl 50 millió eurót (40+10) kapott a Fulhamtől Gonzalo García és Cesar Palacios elengedéséért, 11 és fél milliót (8+3,5) a Fiorentinától Victor Valdepeñas szerződtetéséért, illetve a ma már a Chelsea-t trenírozó Xabi Alonso argentin kedvence, a Madridban az edzőhöz hasonlóan sikertelen Franco Mastantuono kölcsönadásáért. (Ha Valdepeñast később értékesítené a firenzei klub, akkor a vételár fele ugyanúgy csengene a Real Madridnál, mint Victor Muñoz vagy az Elchétől 25 millió euróért a Bournemouth-hoz került Álvaro Rodríguez esetében.) Az összes kölcsön- vagy eladásból, valamint a közvetett részesedésből 189 millió euró származott az új játékosokért leszurkolt 225 millióval szemben.

A régi motorosok közül távozott Dani Carvajal, David Alaba, Fran García, Dani Ceballos, az új összeállítás pedig rejtély a bőség zavara miatt. Szerdán La Coruñában a helyi Deportivóval meccsel a Madrid a Teresa Herrera Kupáért – e trófeát 1970-ben a Géczi – Vépi, Páncsics, Bálint, Megyesi – Juhász István, Mucha – Szőke (Horváth Árpád), Branikovits, Albert, Füsi összetételű, a mainál összehasonlíthatatlanul erősebb FTC nyerte –, míg vasárnap a Schalkéval találkozik Gelsenkirchenben. Az azt követő héten pedig szombat este fél tíztől Barcelonában, az Espanyol elleni mérkőzéssel kezdi a bajnokságot (augusztus 22-én).

Nem kérdés, hogy nagyobb elánnal, mint a Ferencvárosban.

De kérdés, a kivételes képességű, kibővített kollekcióval miképpen zárja az évadot. Mert a hosszú évtizedek óta a legjobban elkényeztetett madridi drukkereket érdeklik ugyan, ám nem hatják meg a pénzügyi sikerek. A Bernabéu stadion környékén – meg az egész világon – tudva tudják: ha Madridban nincsenek fehér éjszakák, akkor fehér zsebkendők vannak...