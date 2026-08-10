Atlétikai Európa-bajnokság: Takács Boglárka minden idők legjobb magyar futásával elődöntős 100 méteren

atlétika;Európa-bajnokság;Takács Boglárka;

2026-08-10 14:20:00 CEST

Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével, 10.93 másodperces idővel bejutott a 100 méter esti elődöntőjébe a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, és férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához.

Mindkét sprintszám előfutamai rendhagyó szabályok szerint zajlottak, a mezőny 12-12 kiemeltjének nem kellett futnia, a három-három előfutamból pedig nem lehetett hellyel továbbjutni, hanem a 12-12 legjobb időt elérő lépett a következő körbe. A rendszer Molnár Attilának kedvezett, aki az európai ranglistán elfoglalt előkelő helye miatt „megúszta” az előfutamot 400-on – írja az MTI.

A nők klasszikus vágtaszámában az MTK országos csúcstartó (11.06 mp) sprintere az első futamban kapott helyet. Takács Boglárka ebben a szezonban eddig nem teljesített kiemelkedően, 11.16 másodperces idei legjobbja egy tizeddel marad el nemzeti rekordjától, ám ő többször nyilatkozott arról, hogy formájával nincs gond és ki kell jönnie a kiugró eredménynek, ami benne van.

Németh Roland tanítványa az elmúlt években rendre küzdött azzal, hogy az első 15-20 métere nem volt a legerősebb, ezúttal viszont egészen parádésan kapta el a rajtot, valósággal kilőtt a gépből és onnan egészen a célig szemre is szépen és - ami fontosabb - rendkívül gyorsan futott, ezzel magabiztosan nyert a futam esélyese, a brit Imani Lansiquot előtt. Ideje pedig történelminek nevezhető, mivel első magyar nőként sikerült áttörnie a 11 másodperces határt. Az pedig láthatóan semmit nem rontott örömén, hogy a 10.93 mp nem hitelesíthető országos rekordként, mivel a megengedettnél nagyobb, 3,2 méter/másodperces hátszélben született.

Férfi 400-on Enyingi Patrik Takácshoz hasonló teljesítményt nyújtott. A gödöllőiek klasszisa idén sok sérüléssel bajlódott, szabadtéren pedig kevés 400-at futott versenyen, 45.27 mp-es szezoncsúcsa azonban így is azt ígérte, hogy gond nélkül jut majd tovább.

A két hete 200 méteren Molnár Attila előtt országos bajnok futó aztán megmutatta, hogy kiváló formában van ő is, az első futamban gyakorlatilag a rajttól a célig vezetett úgy, hogy 300 méterig lazán futott, majd a célegyenest „húzta meg”, s végül karrierje második legjobb eredményével, 44.87 másodperccel ért célba elsőként. Egy futammal később pedig eldőlt, hogy ő is ott lesz a keddi elődöntőben.

Halász Bence első dobásával döntős

Halász Bence a kalapácsvetés selejtezőjében elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt. A legutóbbi két Eb-n második Halász melegítődobásai 76 méter környékén értek földet úgy, hogy láthatóan lazán, óvatosan mozgott a körben. Mindez azt sejtette, hogy a 78 méterrel nem fog sokáig küzdeni, és már elsőre messze túldobta a kvalifikációs szintet jelző vonalat. Kalapácsa 79,58 méternél földet, így készülhet a kedd esti fináléra.