Független előadó-művészeti projektekkel lehet pályázni a Fővárosi Önkormányzatnál

pályázat;Budapest Főváros Önkormányzata;függetlenek;kulturális programok;Független Előadó-művészeti Szövetség;Pro Cultura Urbis;

2026-08-10 18:05:00 CEST

Összesen 142,5 millió forintra lehet pályázni szeptember 11-ig a Független Előadó-művészeti Alapnál.

Fővárosi független színházi, táncművészeti, cirkuszi, bábszínházi, ifjúsági, gyermekszínházi és színházi nevelési projektek jelentkezhetnek a Budapest Főváros Önkormányzata és a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) összefogásaként létrejött Független Előadó-művészeti Alapnál (FEA), melynek célja, hogy a Fővárosi Önkormányzat által alapított Pro Cultura Urbis Közalapítvány (PCU) közreműködésével átlátható és fenntartható adományozási és pályáztatási rendszeren keresztül nyújtson támogatást.

A pályázók a 2026. július 15. – 2027. augusztus 31. között megvalósítandó szakmai programmal jelentkezhetnek, részletesen bemutatva szakmai és gazdasági elképzeléseiket. A kiírók kikötötték, hogy az elnyert összeget kizárólag az előadó-művészeti tevékenységgel összefüggésben jelentkező kiadásokra, valamint működési, működtetési költségek kiegyenlítésére lehet felhasználni. A támogatás összege nem fordítható felújításra, semmilyen adóhátralék, kamattartozás, illeték, bírság vagy lejárt köztehertartozás kiegyenlítésére. Pályázati díj nincs, önerő nem szükséges.

A kategóriától függően maximum tíz-, illetve hárommillió forintos összegű támogatásokról a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriuma a Független Előadó-művészeti Szövetség tanácsadói testülete javaslataival összhangban, a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül dönt. A Pro Cultura Urbis Közalapítvány részéről Barabás Melinda, Csejdy András, Libor Anita, Merker Dávid, Nyáry Krisztián, Pápai Gábor, Schiffer János és Tóth Árpád vesz részt a döntésben, a Független Előadó-művészeti Szövetség tanácsadói testületének a tagjai pedig: Balla Richárd, Barda Beáta, Fuchs Lívia, Imely Zoltán és Sándor Anna Flóra.