A négy vasárnapi voksoláson – Enyingen, Hajdúböszörményben, Hajdúbagoson és Sárváron – a kormánypárt hivatalosan sehol nem indul. Egy korábbi fideszes polgármester is inkább függetlenként jelöltette magát, viszont a Mi Hazánk két településen is állított jelöltet.
Összesen 142,5 millió forintra lehet pályázni szeptember 11-ig a Független Előadó-művészeti Alapnál.
Korláton és Tabon polgármestereket választottak, hatalmas, jelentős részvétellel. Pilisen és Nagykőrösön önkormányzati képviselőkre lehetett voksolni, alacsony érdeklődés mellett. Utóbbi városban egyedüliként fideszes jelölt nyert.
Mivel már nincs idő, hogy az önkormányzati választáson elinduljon az új erő, ezért azokra számít, akik egyetértenek velük.
A tél végére, tavasz elejére tervezett Nem beszélve arról, hogy… munkacímű produkció létrejötte érdekében gyűjtést hirdetett a 2007-ben alakult független KV Társulat. A – jogos – panasz helyett az előremenekülést választották.
Múlt héten a varsói Tri-Seas – A Baltikumtól a Balkánig konferencián és az utána kezdődő dunaPart Kortárs Magyar Előadóművészeti Platformon is az volt a fő kérdés, hogyan tudják segíteni egymást a régió kulturális életének perifériára szorult és kivéreztetett szereplői, a független alkotók. Bár a problémák országonként eltérők, a rendszerkritikus és provokatív művészeket a regnáló hatalom szinte sehol nem nézi jó szemmel a Lajtán innen. Egyre erősödik az elnyomás és a kiszorítás a (szélső)jobboldali, populista politikai erők felől, az eszköztáruk pedig változatos, a cenzúrától (az öncenzúra bensővé tételén át) az anyagi ellehetetlenítésig. A magyarokra mindenki együttérzéssel tekint, egyben viszonyítási pontként is, hogy na, ide nem kéne eljutni. A szlovákok riadtan várják az új nemzeti kulturális fordulatot, és a lengyelek sem dőlhetnek hátra, különösen mert az amúgy sokak által vágyott hatalmi átrendeződés komoly „tisztogatást” hozhat az eddig is küzdelmesen működő, sokszor egymással is rivalizáló kulturális intézményrendszerükben.
A BODY.RADICAL Nemzetközi Előadóművészeti Biennálé szervezői június 18–27. között 8. alkalommal vállalkoztak arra, hogy külföldi és magyar alkotók világszínvonalú előadásait csaknem két héten át bemutassák a lehető legszélesebb közönség előtt, a legváltozatosabb terekben, a templomkerttől a szabadstrandig, s utána a közönségtalálkozók során még közvetlenebbül összekapcsolódjanak a nézőkkel. Ám a terek, ahol megjelenhetnek, egyre szűkülnek, aminek anyagi és politikai okai egyaránt tapinthatók. Érezhető a konzervatív értékrendhez igazodás abban is, ki és milyen módon kerülhet ma színpadra, nehogy „sokkolja” a művészetre egyébként nyitott érdeklődőket.
Újdonság, hogy több fideszes siker mellett egy-két kudarcos kormánypárti eredmény is becsúszott. Az ellenzék most Dunaújvárosban szenvedett jelentős vereséget.
Jellemzően halálozások, lemondások, képviselő-testületi önfeloszlatások miatt várják majd a szavazókat.
Saját Marvel Cinematic Universe-t alkottak. Így jött létre a Babits Theatrical Universe, hiszen – ahogy mondják – mindenki Babits Mihály Elza pilóta regényéből bújt elő. Ebből nőtte ki magát a Miskolci Színházzal koprodukcióban készült sci-fi trilógiájuk is, amelynek a Kozmikus magány című űrkrimijük az előzménye. Ezt a Vígszínház számára írták és nemrég volt a bemutatója. Az alkotókkal, Benkó Bencével (a képen balra) és Fábián Péterrel, a k2 Színház két alapító tagjával beszélgettünk.
Független jelöltek szerezték meg a legtöbb polgármesteri posztot a szombati szlovákiai helyhatósági választásokon, amelyen a politikai pártok közül Robert Fico baloldali kormánypártja, az Irány-Szociáldemokrácia érte el a legjobb eredményt.