Hankó Balázs pedofilnak titulált egy olyan bábelőadást, amely gyerekeknek segít felismerni a szexuális zaklatást

bábszínház;szexuális zaklatás;gyerekek;Nemzeti Kulturális Alap;Független Előadó-művészeti Szövetség;Hankó Balázs;

2026-08-10 17:48:00 CEST

Hankó Balázs idén nyáron három alkalommal is pedofilnak nevezte azt az előadást, amely gyerekeket készít fel a szexuális zaklatás felismerésére. A volt kulturális és innovációs miniszternek épp azért most juthatott eszébe értékelni a gyerekszínházi darabot, mert annak áttételesen köze lehet az NKA-botrányhoz is.

A Lakmusz nevezte meg, melyik színházi előadásról van szó, amelyet Hankó Balázs júliusban három alkalommal is pedofilnak nevezett: kétszer a Parlamentben, egyszer pedig a Gödöllői Hírekben beszélt erről. A darab a Mesebolt Bábszínház Lili és a bátorság című előadása, amely Paulik Móni és Vincze Zsuzsanna 2017-ben megjelent könyve alapján készült és

nem csak a szexuálisan zaklató, hanem a manipuláló felnőttekkel szemben is segítséget nyújt a gyerekeknek.

A történetben egy bűvész vesz rá egy kislányt, hogy menjen be vele egy sötét dobozba és hallgasson arról, mi történik kettejük között. A darab maga egyébként bábterápiás és drámapedagógiai eszközökkel hívja fel a közönség figyelmét arra, hogy például mi az a fehérneműszabály és mikor nem csak lehet, hanem kell is nemet mondani.

Hankó Balázs 2024-ben miniszterként vonta vissza 38 pályázat megítélt NKA-támogatását, köztük a Lili és a bátorság című darabét is: 800 ezer forintot. A támogatások visszavonása miatt akkor a színházművészeti kollégium két tagja is lemondott, köztük Rihay-Kovács Zita jogász, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) korábbi ügyvezető titkára.

Az eset 2024-ben történt, de Hankónak azért juthatott eszébe most felemlegetni a darabot, mert a FESZ tavasszal feljelentést tett az NKA-támogatások ügyében. Hankó Balázs szerint az eset az ő álláspontját támasztja alá, miszerint koncepciós eljárás zajlik ellene: “Az egyik feljelentő nem más, mint az, aki akkor mondott le, amikor 2024 júliusában a pedofil bábszínházra előterjesztett támogatást nem támogattam.”

Rihay-Kovács a Lakmusznak azt nyilatkozta, nyilvános adat, hogy nem ő a feljelentő. A darabot a Mesebolt Bábszínház 2024-ben le is vette a műsorról.