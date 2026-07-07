A miniszterelnök nyilván a tüntetést szervező, önkényt, diktatúrát, puccsot kiáltó fideszeseknek üzent.
A szomjas troll hatéves kortól ajánlott, de a „tóligon” – ahogy bármely igényes gyerekszínházi előadás esetében – nem érdemes gondolkodni.
Hamlet személyes konfliktusa állt a Dél-afrikai Köztársaságból érkező előadás középpontjában. A Shakespeare-dráma érzelmi kavalkádját bábjátékkal jelenítették meg.
Akhilleusz és Héraklész, a két erejéről híres görög hős „aszfaltbetyárkodott” az Andrássy úton.
Több mint hét évtized bábszínházi munkája egy helyen – május 27-ig látható a Minden báb! kiállítás a Deák17 Galériában.
Imádja a bábszínházat, a spanyol kultúrát, missziója a női költők népszerűsítése – dramaturg, verset ír, fordít, rendezett már monodrámát, nemrég ledoktorált a Színművészeti Egyetemen. Tóth Réka Ágnessel első, Ultraibolya című verseskötetének megjelenése kapcsán beszélgettünk.
Janne Teller dán írónő kultikus regénye, a Semmi az élet értelmét egyre radikálisabban kereső kamaszokról szól. Nagy botrányt kavart, majd kötelező olvasmány lett több országban. Kilenc éve a Budapest Bábszínházban a Quimby zenéjével készült belőle egy nagyszerű előadás. Ez egyben magyarországi ősbemutató volt és azóta is töretlen sikerrel játsszák. Most bábfilm készült belőle, ami nagyvászonra kívánkozik. A színházi előadás rendezőjével, tervezőjével, Hoffer Károllyal és a filmes adaptáció rendezőjével, Moll Zoltánnal beszélgettünk.
A bábfilmek reneszánsza a 1970-es és 80-as évekre tehető, ekkor jelentek meg az ikonikussá vált figurák, Süsü és társai. Sok minden változott azóta, de a gyermekek kíváncsisága állandó. Orosz Klaudia látványtervező szerint a báb műfaja bizonyítja, képes a megújulásra.
A szegedi Kövér Béla Bábszínházban 2020-ban, épp a pandémia előtt történt igazgatóváltás. Az évadában 75 éves színház talán most esett át legnagyobb átalakulásán, a változásról és a vidéki bábszínházak életéről az új igazgató, Kiss Ágnes mesélt a Népszavának.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon. Ezúttal csak gyerekeknek.
Kétnyelvű csecsemőszínházi premierre készül a Budapest Bábszínház. Az előadás szerzője és rendezője Markó-Valentyik Anna, a győri Vaskakas Bábszínház művésze.
A bábszínházat mint megelevenedő képzőművészetet mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapest Bábszínház és a Pozsonyi Pagony közös programja.
Azt mondják róla, ő a magyar bábszínházi látásmód egyik megújítója, aki új rangra emelte a színpadi szöveget. Emellett ifjúsági és gyerekkönyveket, valamint forgatókönyveket ír. Áprilistól egy nemcsak gyerekeknek szóló Verne-átiratot láthatunk a dramatizálásában, a Bábszínházban: 80 nap alatt a Föld körül – Gimesi Dórával. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mibe fog, amikor éppen nem ír.
Hetvenéves a szegedi Kövér Béla Bábszínház, az évfordulót több előadással és kiállítással is köszöntik vasárnap. Kövér László igazgató emlékeztetett arra, hogy 1946. december 24-én mutatta be néhány lelkes középiskolás a János vitéz című bábdarabot Szegeden, és ezzel kezdetét vette a bábszínház története a Tisza-parti városban.
A napokban mutatták be a Színház- és Filmművészeti Egyetem Ódry Színpadán Az arany virágcserép című előadást. A darab rendezőjével, Varsányi Péter negyedéves rendező-bábrendező szakos hallgatóval a művészi pályáról, előadásának értelmezési lehetőségeiről beszélgettünk.
Pályázatot hirdet a Budapest Bábszínház és a Pozsonyi Pagony Kiadó 4-10 éves gyerekeknek a Tíz emelet boldogság című meséhez kapcsolódóan két kategóriában.