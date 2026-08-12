Itt a lista: kevés külföldre igazoló magyar futballista vált be, sokan inkább visszatértek az NB I-be

NB I;légiósok;átigazolás;visszatérés;magyar futball;

2026-08-12 11:44:00 CEST

Az előző években még csak elvétve igazoltak az NB I-ből külföldre magyar futballisták, ráadásul közülük sokan nem tudtak tartósan megkapaszkodni új klubjukban. A mostani nyári átigazolási időszakban azonban ugrásszerűen nőtt a kereslet a magyar játékosok iránt: az élvonalból közel kéttucatnyian szerződtek külföldre. Megnéztük, mi lett azokkal, akik az elmúlt két évben vágtak neki a légióséletnek.

Hirtelen megnőtt a kereslet a magyar labdarúgók iránt Európában, az NB I-ből közel kéttucatnyian szerződtek külföldre. A klubok a csökkenő állami források miatt kikerültek a kényelmi helyzetből, és érdekeltté váltak abban, hogy piaci alapon is egyre több bevételre tegyenek szert.

Múlt heti cikkünkben sorba vettük, hogy kik mennyiért és hová szerződtek, most pedig áttekintjük, az előző két esztendőben mi lett azokkal a magyar futballistákkal, akik az NB I-ből külföldre igazoltak.

Rájuk nem lehet panasz

Listánk élére kívánkozik Tóth Balázs, aki immáron a magyar válogatott első számú kapusának számít. A 28 esztendős hálóőr 2024 augusztusában – sajtóhírek szerint egymillió fontért – az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovershez szerződött, ahol kezdetben tartalék kapusnak számított, de a szezon utolsó öt bajnokiján már ő védte a „kék-fehérek” kapuját. A mögöttünk hagyott szezonban 34 bajnokin állt a gólvonalon, és a Championship jobb kapusai között emlegetik. Szerződése a jövő nyáron lejár, és a hírek szerint nem tervez hosszabbítani. Tony Mowbray vezetőedző a minap elismerte, tud a helyzetről, ám amíg nem kap más utasítást a vezetőségtől, Tóthra továbbra is kezdőként számít. Többek között a Premier League-ből, Belgiumból és Skóciából is figyelik sorsa alakulását, a következő hetekben pedig akár klubváltásra is sor kerülhet.

Nagy visszhangot keltett januárban, amikor Varga Barnabás légiósnak állt. A későn érő, 31 esztendős támadóért 4,5 millió eurót fizetett az AEK Athén. A rutinos, rendkívül jól fejelő csatár a tavasszal öt bajnoki góllal és két gólpasszal segítette a görög csapatot, amely végül a bajnoki címet is megszerezte. Varga a felkészülési meccseken is eredményesnek bizonyult, a De Graafschap ellen betalált, majd az ugyancsak holland Zwolle ellen kétszer volt eredményes. Varga csapata az ősszel érdekelt lesz a nemzetközi kupaporondon, az AEK a Bajnokok Ligája playoff körében kapcsolódik be a küzdelembe, ahol a bolgár Levszki Szófia és a kazah Kajrat párharcának a győztesével találkozik majd. Amennyiben azt elveszíti, akkor is az Európa-liga főtábláján lesz érdekelt.

Baráth Pétert nagy tehetségként tartották számon, a Ferencváros 2023-ban előbb kölcsönvette, majd megvásárolta a Debrecentől. A következő átigazolási ablakban szintén kölcsönbe került Lengyelországba, a Raków Częstochowa pedig másfél év után meg is vásárolta. A 24 éves belső középpályás a télen Csehországba szerződött, és a Sigma Olomouc gárdájában is hamar alapemberré várt. Csapata ugyan nem résztvevője a nemzetközi kupaporondnak, ám ha fenn tudja tartani formáját, lehetősége nyílhat még erősebb bajnokságba igazolni.

Korai megmondani, mi lesz velük

A fiatal Pécsi Ármint tavaly közel kétmillió euróért szerződtette a Liverpool. A 21 esztendős hálóőr az előző idényben az U21-es bajnokságban védett, a közelmúltban pedig Ausztriába került kölcsönbe. Bemutatkozása jól sikerült a TSV Hartbergben, hat védést is bemutatott a Salzburg ellen 1-0-ra elveszített idénynyitón, és a Sturm Graz elleni kétgólos vereség alkalmával is csapata egyik legjobbja volt. Azt jelenleg nehéz elképzelni, hogy Liverpoolban első számú kapussá váljon, azonban megvan benne a potenciál, hogy olyan karrierutat járjon be, mint korábban Király Gábor vagy Gulácsi Péter.

Tóth Alex sem a „hagyományos” utat járta be, több lépcsőfokot kihagyva a télen a Premier League-be igazolt. A Bournemouth 20 esztendős belső középpályása csak epizodista volt tavasszal, ugyanakkor többnyire csereként pályára lépve kilenc Premier League-mérkőzés áll a neve mellett. Andoni Iraola vezetőedző a nyáron a Liverpoolhoz távozott, Tóth posztriválisa, a 22 esztendős Alex Scott pedig visszautasította a klub szerződéshosszabbítási ajánlatát, mivel az Arsenal mellett a Manchester United és a Chelsea is érdeklődést mutatott iránta. Scott klubváltása nagy segítség lehetne Tóthnak, aki ezáltal több játékperchez juthatna.

Nikitscher Tamás másfél éve szerződött Kecskemétről Spanyolországba, a 26 éves belső középpályás azonban hamar búcsút intett az élvonalból kieső Real Valladolidnak. Az előző szezont már a portugál Rio Ave együttesében töltötte, ugyanakkor az utóbbi időben kikerült Marco Rossi szövetségi kapitány keretéből.

Kecskemétről vált légióssá Szűcs Kornél is, akit 2024 nyarán az angol másodosztályban szereplő Plymouth Argyle szerződtetett. A klub a szezon végén kiesett a harmadosztályba, ahol a 24 éves magyar védő játékpercei is megfogyatkoztak, így most nyáron a klubváltás mellett döntött. A szerb Vojvodina szerződtette, amely az Európa-liga selejtezőjében a Ferencváros ellen búcsúzott. Szűcs a visszavágó nyolcadik percében piros lapot kapott, amivel végképp megpecsételte klubja sorsát.

„Visszamenekültek” az NB I-be

Frankfurtban alighanem megbánták, hogy hatmillió eurót fizettek ifj. Lisztes Krisztiánért. A 21 éves támadót 2023 szeptemberében igazolta le a német együttes, amelyhez aztán 2024 nyarán csatlakozott. Klubváltását követően a negyedosztályban szereplő tartalékoknál is mindössze három alkalommal lépett pályára, a felnőtteknél tétmérkőzésen még nem mutatkozott be. Egy év után visszakerült a Ferencvároshoz, amelynek a színeiben az előző szezonban csupán hét tétmérkőzésen lépett pályára. Kölcsönszerződését meghosszabbította a zöld-fehér alakulat, de jelenlegi formája sem arra predesztinálja, hogy a Bundesligában játsszon.

A szintén 21 esztendős Dénes Csanád Vilmos is gyorsan visszatért Magyarországra. A fiatal támadó a múlt nyáron 1,1 millió euróért szerződött a belga Kortrijkhoz. Az élvonalba visszajutó együttesben a bajnokságban csupán 639 játékpercet kapott, így nem marasztalták, a közelmúltban a Debrecennel írt alá hároméves szerződést.

A korábban az Ajaxnál pallérozódó, az Amerikai Egyesült Államokban is megfordult Schön Szabolcs egy fehérvári kitérőt követően igazolt az angol harmadosztályban szereplő Boltonhoz. Egy év után kölcsönben az ETO FC-hez került, amellyel bajnok lett. A magyar klub élt a szerződésben szereplő opciós lehetőséggel, leigazolta a 25 éves szélsőt, aki hamarosan ismét légiósnak állhat, ugyanis több angol, olasz és német csapat is érdeklődést mutat iránta.

Komáromi György 2024-ben 600 ezer euróért szerződött Felcsútról a szlovén Mariborhoz, ahonnan egy év után kölcsönben visszatért Debrecenbe. A 24 éves, ballábas szélső a nyáron az MTK-hoz igazolt, három bajnokin eddig egy gólpasszt jegyzett.

Szappanos Péter 2024 nyarán elment „pénzt keresni” Szaúd-Arábiába. Az ősszel 17 bajnokin védte az al-Fateh kapuját, ám a szaúdi liga külföldi játékosokra vonatkozó szabálya – maximum nyolc légiós nevezhető a bajnoki mérkőzésekre – miatt a télen fél évre kölcsönben visszatért Paksra. Később Felcsútra igazolt, most nyáron pedig Újpestre tette át a székhelyét. Egyelőre nem lopta be magát a negyedik kerületi szurkolók szívébe, ugyanis több mérkőzésen is komoly hibát vétett.

Ez sem sikertörténet

2024-ben magyarok százezrei ugrottak talpra Stuttgartban és Magyarországon, amikor a Skócia elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzés 100. percében Csoboth Kevin megszerezte a válogatott győztes gólját, amivel életben tartotta a nemzeti együttes továbbjutási reményeit a nyolcaddöntőbe. Az akkor Újpesten futballozó szélső közönségkedvenccé vált hazánkban, s gyorsan le is igazolta a svájci St. Gallen egymillió euróért. A fiatalon a portugál Benfica utánpótlásában pallérozódott futballista kezdetben a kispadról kapott lehetőséget, majd beverekedte magát a kezdőbe, ám adós maradt a gólokkal és az asszisztokkal, így gyorsan újra partvonalra került. A Gençlerbirliği csapatához került kölcsönbe, ahol aztán gyakorlatilag havonta cserélődtek a vezetőedzők, klubelnökök és sportigazgatók. A török klub többhavi bérével maradt adós, a futballista végül januárban felbontotta a szerződését. A St. Gallennél, úgy fest, továbbra sem számolnak vele, ám nincs információ arról, hol folytathatná pályafutását.

Az angol másodosztályú Portsmouth a múlt nyáron egymillió fontért szerződtette az MTK-tól Kosznovszky Márkot. A több poszton is bevethető középpályás Dénes Csanádhoz hasonlóan 639 játékpercet kapott az előző szezonban. Igaz, ő december vége óta nem lépett pályára, ugyanis az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt. A sérülés miatt egyelőre az is kérdéses, mikor és milyen állapotban térhet vissza.

A mostani nyári átigazolási időszak tehát érdekes tesztje lehet annak, hogy valóban tartós trendfordulóról van-e szó. A magyar klubok ugyanis most már egyre több játékost engednek külföldre, ám az igazi előrelépési kérdés nem az, hogy hány magyar futballista távozik az NB I-ből, hanem az, hogy közülük hányan tudnak hosszú távon is megkapaszkodni egy erősebb európai bajnokságban.