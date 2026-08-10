Nyílt levélben kérik Lannert Juditot, hogy ne fogadja el az SZFE szenátusának ajánlásait az egyetem vezetői pozícióinak betöltésére

reakció;nyílt levél;SZFE;Freeszfe Egyesület;Filmreform2026;

2026-08-10 21:27:00 CEST

A levelet a Freeszfe és a Filmreform oktatási munkacsoportja írta.

Hagyja figyelmen kívül a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szenátusának javaslatait, amikor a minisztériumban az egyetemet fenntartó alapítvány új kuratóriumi tagjainak kinevezéséről döntenek – erre kérik annak a nyílt levélnek az aláírói Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert és illetékes állímtitkárát, amelyet hétfőn hoztak nyilvánosságra – derült ki a Telex hétfő esti cikkéből. A levelet a Freeszfe és a Filmreform oktatási munkacsoportja írta, és a magyar film- és színházszakma olyan képviselői írtak alá, mint Cserhalmi György, a Nemzet Színésze, Gyenge Zsolt filmkritikus, Reisz Gábor és Pálfi György filmrendezők vagy a Lumiere Filmiskola.

A dokumentumban többek között az áll, hogy az SZFE-t fenntartó alapítvány új kuratóriumi tagjainak kijelölése során vegyék figyelembe az egyetem sajátos helyzetét, valamint azt, hogy a modellváltást követően megszakadt az autonóm egyetemi közösség folytonossága, a jelenlegi szenátus legitimációja pedig súlyosan vitatható. Az egyetemeket fenntartó alapítványokban a közelmúltban elfogadott jogszabályok alapján a kormány lecserélheti a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagokat. Ezekre a posztokra pályázatokat írtak ki, és Lannert Judit korábban közölte, döntéseiket az érintett egyetemek szenátusaival együttműködve hozzák majd meg. A nyílt levél aláírói szerint azonban az egyetem fideszes elfoglalása óta az SZFE szenátusa és az egyetem jelenlegi vezetése nagyrészt illegitim, ezért kérik, hogy az ő esetükben Lannerték ne hallgassanak a szenátusra.

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az elmúlt években a színház és a film világában meghozott, általunk szakmailag vállalhatatlannak tartott döntésekért felelős vezetők, a színházi és filmes közösségek ellehetetlenítéséért felelős vezetők, színházigazgatók, pedagógiai gyakorlattal nem rendelkező politikai funkcionáriusok és egyéb döntéshozók (például Káel Csaba és a Nemzeti Filmintézet leváltott vezetői, döntőbizottsági tagjai) a jövőben osztályfőnöki vagy egyéb vezető pozíciót tölthessenek be az SZFE-n és ezzel tovább erodálják az Egyetem megbecsültségét” – olvasható a levélben.

A miniszternek címzett levél közzétételéről már előre értesült az SZFE, mert Facebook-posztban tiltakoztak ellene úgy, hogy nem is olvasták. – Az SZFE határozottan visszautasítja a levélben megfogalmazott, ténybeli alapot nélkülöző, hamis és koncepciózus állításokat – írták, állítva, hogy mindenben szabályosan jártak el. – „Az Egyetem tiszteletben tartja a kritikai vélemények megfogalmazásának jogát, de nem fogadja el bizonyítatlan állítások tényként történő közlését, az intézmény testületeinek rágalmazását, valamint azt, hogy egy szűk kör saját álláspontját az egyetemi közösség egészének véleményeként jelenítse meg” – tették hozzá.