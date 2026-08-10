Díjazta a Sziget azokat, akik a fiatalok mentális egészségéért dolgoznak

díjak;Sziget Fesztivál;fiatalok;mentális egészség;

2026-08-10 19:57:00 CEST

Hétfőn, a Sziget nulladik napján adták át a SZuper SZociety-díjakat. A Kompánia Alapítvány, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Balog Edina Anna, Lil Frakk és „Anyácska”, azaz Illésné Áncsán Aranka vehetett át elismerést.

SZociety Mozgalmat és SZuper SZociety-díjat alapított a Sziget Fesztivál azzal a céllal, hogy támogassa a fiatalok lelki egészségéért dolgozó szakembereket és szervezeteket, s láthatóvá tegye azokat, akik valódi segítséget és kapaszkodót nyújtanak. A SZuper SZociety-díj a hiteles és innovatív kezdeményezéseket, szakembereket és közösségi szereplőket állítja reflektorfénybe, a döntésben maguk a fiatalok is fontos szerepet kapnak. A díj mögött álló SZociety Mozgalom egész évben dolgozik a segítők támogatásán is. Hétfőn öt kategóriában adták át a SZuper SZociety-díjakat.

A Bázis Díjat a Kompánia Alapítvány nyerte el „Biztonságot adó kapcsolatok – Minden gyermeknek szüksége van valakire, aki hisz benne” című pályázati projektjével. Az alapítvány közel 29 éve dolgozik a dél-pesti régió hátrányos helyzetű gyerekeiért, fiataljaiért, olyan komplex támogatási modellt működtetve a Kompánia Tanodában és a Kompánia Alterben, amely a gyermekek és fiatalok mentális jóllétét az esélyteremtés alapfeltételének tekinti.

A Horizont Díjat a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány kapta „Kék Vonal országos lelkisegély-szolgáltatás gyerekeknek és fiataloknak” című pályázati projektjéért. A díj a fiatalok számára elérhető, közvetlen segítség és a krízishelyzetekben biztosított támogatás jelentőségét ismeri el. Az alapítvány több mint 30 éve biztosít éjjel-nappal elérhető, ingyenes és anonim lelkisegély-szolgálatot gyerekeknek és 24 év alatti fiataloknak.

Az Év Szakembere Díjat Balog Edina Anna vehette át a fiatalok mentális egészségéért végzett szakmai munkájának elismeréseként. Balog Edina Anna 23 éve vezeti a Kamasztér Alapítványt. A Covid-járvány idején álmodta meg és hozta létre a ChatHelp mentálhigiénés segélyprogramot, amely a Z generáció számára nyújt azonnal elérhető lelki támogatást, illetve krízisprevenciót.

Az Év Nagykövete Díjat Lil Frakk kapta. Az elismerés azoknak a közéleti szereplőknek szól, akik saját elérésükkel és hitelességükkel képesek fontos társadalmi ügyeket közelebb hozni a fiatalokhoz. Lil Frakk zenészként, műsorvezetőként és tartalomkészítőként megszólalásaiban és dalszövegeiben rendszeresen foglalkozik az önelfogadással, az érzelmek megélésével és a mentális egészség fontosságával, miközben saját tapasztalatait is nyíltan vállalja.

Az Életműdíjat Illésné Áncsán Arankának ítélték a fiatalokért végzett, hosszú éveken át tartó elkötelezett munkájának elismeréseként. Arankát az egész ország „Anyácskaként” ismerte meg, mint Oláh Ibolya énekesnő gyermekotthoni nevelőjét. Pályafutását a tiszadobi gyermekotthon vezetőjeként alapozta meg, jelenleg a Tűzcsiholó Egyesület elnökeként és szakmai vezetőjeként tevékenykedik, ahol az otthonokból kikerülő, traumatizált fiatal felnőttek utógondozását, tehetséggondozását és társadalmi integrációját segíti.