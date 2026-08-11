Legkevesebb 132 halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek

földrengés;katasztrófa;Kolumbia;

2026-08-11 06:58:00 CEST

Több mint 480 sérültről tudnak, Pereirában 65 épület omlott össze, és több városban is emberek rekedhettek a romok alatt.

Legkevesebb 132 ember meghalt Kolumbiában a hétfő reggeli, 7,4-es erősségű földrengésben, amely után országos katasztrófahelyzetet hirdettek – írja a BBC.

A hatóságok arra számítanak, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet, mert több összedőlt épület alatt emberek rekedhettek.

A rengés helyi idő szerint 7 óra 34 perckor történt, fészke 103 kilométeres mélységben, Chocó tartományban volt. A földmozgást Nyugat-Kolumbia több száz kilométeres térségében, valamint Ecuadorban, Panamában és Venezuelában is érezték. A kolumbiai nagyvárosok szövetségének közlése alapján több mint 480-an megsérültek.

Az epicentrum San José del Palmar közelében volt, a településen azonban León Fabio Marín Moncada polgármester közlése szerint nem volt halálos áldozat vagy sérült, noha a környék útjai megrongálódtak. Mintegy 55 kilométerrel távolabb, Pereirában már súlyos pusztítást okozott a földrengés: a város térségében legalább 40 ember meghalt, 65 épület összedőlt.

Cali városában 32 épület dőlt össze, halálesetekről pedig Manizalesből, Quibdóból és Medellínből, valamint Chocó és Valle del Cauca térségéből is érkeztek jelentések. A földrengés több regionális repülőteret megrongált, köztük Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago és Buenaventura légikikötőjét. Bogotában épületeken jelentek meg repedések, de jelentős infrastrukturális károkról nem érkezett azonnali jelentés.

Abelardo de la Espriella, aki pénteken lépett hivatalba Kolumbia elnökeként, közölte, hogy több mint 1500 lakóház sérült meg. A katasztrófahelyzet kihirdetése különleges intézkedésekre és források átcsoportosítására ad lehetőséget. Több ország segítséget ajánlott fel, az Európai Unió pedig a Copernicus műholdas rendszerrel támogatja a mentési munkát.