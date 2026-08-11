Karácsony Gergely: A harmincnapos akció után is kiemelt rendőri jelenlét marad Budapesten

Budapest;rendőrség;Karácsony Gergely;közbiztonság;egyeztetés;

2026-08-11 08:10:00 CEST

Egyetértés volt a kormány és a főváros között, hogy a közbiztonsági problémákat nem lehet kizárólag rendészeti eszközökkel kezelni, külön rendészeti és kríziskezelő munkacsoport alakul.

A harmincnapos fővárosi közbiztonsági akció lezárása után 19 budapesti helyszínen kiemelt rendőri jelenlét marad, közel 100 ponton pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosít a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A főpolgármester egy kedd reggeli Facebook-bejegyzésében azt írta, hétfőn a Belügyminisztériumban tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel az akció tapasztalatairól és Budapest közbiztonsági helyzetéről. Karácsony Gergely Kiss Ambrus főigazgatóval együtt Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Baricska Norbert budapesti rendőrfőkapitánnyal és Bódis Krisztával, a nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztossal egyeztetett.

A Belügyminisztérium július 16-án indította el az azonnali hatályú, 30 napos fokozott közbiztonsági akciót. A politikus közlése szerint az elmúlt három hétben 154 elfogás és 118 előállítás történt, 80 szabálysértési és 72 büntetőfeljelentés készült, valamint 154 helyszíni bírságot szabtak ki.

A programban 97 helyszínen 1600 rendőr összesen 11 ezer szolgálati órát teljesített. A városvezető szerint az azonnali rendőri beavatkozás sokat javított a helyzeten, ugyanakkor a megbeszélésen egyetértés volt abban, hogy a probléma kizárólag rendészeti eszközökkel nem megoldható, a szociális és egészségügyi kihívások az érintett területek és szakemberek bevonását teszik szükségessé. Példaként azt említette, hogy a fővárosi utcai szociális munkások beszámolója alapján van olyan szolgáltatási helyszín, ahol a kliensek közel 90 százaléka a gyermekvédelmi ellátórendszerből kerül ki.

A főváros már létrehozott egy közterületi munkacsoportot, amelyben a rendőrség, az érintett kerületek, valamint közterületi, szociális és egészségügyi szakmai szervezetek vesznek részt. Karácsony Gergely jelezte: a hétfői egyeztetésen arról is megállapodtak, hogy az akció után konkrét végrehajtási terv alapján folytatódik Budapest közbiztonsági helyzetének a megerősítése, augusztus végéig felülvizsgálják a rendészeti szerveket s a szabálysértési eljárásokat érintő jogi és hatásköri kérdéseket, továbbá havi értékelést végző rendészeti munkacsoport és a szociális problémákra összpontosító kríziskezelő munkacsoport alakul.