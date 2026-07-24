712 embert igazoltattak, 16 esetben tettek feljelentést a rendőri ellenőrzések első hetében Budapesten

rendőrség;ellenőrzés;közbiztonság;

2026-07-24 10:29:00 CEST

40 esetben szabtak ki helyszíni bírságot.

Összesen 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a Budapesten zajló célzott közterületi ellenőrzések első hetében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint az intézkedésekben több mint 400 rendőr vett részt. Az egyenruhások a főváros több pontján 712 embert igazoltattak, hat esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre. Garázdaság, lopás és kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt is intézkedtek, emellett körözött személyeket fogtak el.

A szabálysértésekhez kapcsolódó eljárások közül 16 alkalommal tettek feljelentést, 40 pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az esetek között köztisztasági szabálysértés, közterületi alkoholfogyasztás és közlekedési szabályszegés is szerepelt. A rendőrség jelezte: az ellenőrzéssorozatot a saját tapasztalatai, a lakossági jelzések, valamint a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján indította el.

A BRFK a tapasztalatok és a közterületi adatok értékelésével határozza meg, hogy Budapest mely részein, milyen rendőri jelenlétre és további célzott ellenőrzésekre van szükség.