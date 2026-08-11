Csalafinta Dunakanyar: TAO-trükköt leplezett le az Állami Számvevőszék

bűncselekmény;vizsgálat;Állami Számvevőszék;TAO-pénzek;

2026-08-11 11:36:00 CEST

Bűncselekmény gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz az Állami Számvevőszék (ÁSZ), miután lezárta a szentendrei Dunakanyar Sportegyesület ellenőrzését – vette észre a Népszava. A vizsgálat megállapította, hogy a klub nemcsak szabálytalanul költött el több mint 9 millió forintnyi TAO-támogatást, de a hiányt egy megtévesztő tranzakcióval próbálta leplezni a Magyar Labdarúgó Szövetség előtt.

Bűncselekmény gyanúja miatt fordult az illetékes hatósághoz az Állami Számvevőszék (ÁSZ), miután lezárta a szentendrei Dunakanyar Sportegyesület (DKSE) ellenőrzését – vette észre a Népszava. A gyermek- és utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezet a vizsgálat szerint nemcsak szabálytalanul költötte el a látvány-csapatsport (TAO) támogatások egy részét, de a megállapítások alapján egy megtévesztésre alkalmas banki manőverrel próbálta leigazolni a hiányzó összegeket a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) felé.

Ha egy sportegyesület állami támogatást kap tárgyi beruházásokra vagy utánpótlás-nevelésre, a pénzzel pontosan el kell számolnia a szövetség felé. Ha lejárt a támogatás felhasználási határideje, a hosszabbításhoz igazolni kell, hogy a még fel nem használt összegek hiánytalanul rendelkezésre állnak az egyesület bankszámláján. Ha a pénz nincs meg, a támogatást a szabályok értelmében vissza kell fizetni.

A szentendrei egyesület 2022-ben jóváhagyott 77,3 millió forintos TAO-keretéből a vizsgálat szerint 9,3 millió forintot a sportfejlesztési program céljaitól eltérően használt fel.

Mivel a határidő lejárt, hosszabbítást kértek az MLSZ-től. Ehhez be kellett nyújtaniuk egy banki igazolást arról, hogy a fel nem használt 9,3 millió forint változatlanul a számlájukon van. Mivel a pénz a valóságban hiányzott, a bankszámlákon hiány mutatkozott (a beruházási számlán 7 millió, az utánpótlási számlán 2,3 millió forint). Ekkor a következő tranzakció történt az ÁSZ szerint: augusztus 8. és 10. között a DKSE társelnöke három részletben összesen 14,5 millió forint tagi kölcsönt utalt át a sportegyesület bankszámláira. A számlaegyenleg ezzel átmenetileg megugrott, az egyesület kikérte a banki igazolást, és be nyújtotta az MLSZ-nek a határidő-hosszabbítási kérelmet. Augusztus 10-én – amint a hosszabbítási kérelmet elküldték – a teljes 14,5 millió forintot visszautalták a társelnök magánszámlájára.

Az ÁSZ értékelése szerint a pár napos számlafeltöltés és a valótlan tartalmú egyenlegközlő benyújtása egyetlen célt szolgált: megtéveszteni a hatóságként eljáró MLSZ-t, és elkerülni a céltól eltérően felhasznált 9,3 millió forint azonnali visszafizetését.

Az ÁSZ ellenőrei a pénzügyi műveleten túlmenően könyvelési és nyilvántartási hiányosságokat is feltártak a szentendrei klubnál. A jogszabályi kötelezettség ellenére sem a TAO-pénzekről, sem a szakszövetségtől kapott további 20 millió forintos támogatásról nem vezettek elkülönített nyilvántartást.

Az ÁSZ bűncselekmény gyanúja miatt értesítette az illetékes hatóságot, a sportegyesület elnöke számára pedig kötelező intézkedési terv elkészítését írta elő a szabálytalanságok megszüntetésére.