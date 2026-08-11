Kizárták Mészáros Lőrinc egyik cégét egy pályázatból az átláthatósági feltételek hiánya miatt

Visszavonta az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. két, uniós helyreállítási forrásokra benyújtott pályázatának támogatási döntését, és elutasította a kérelmeket a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatósága – közölte az állami tulajdonú pénzintézet kedden.
A döntés az RRF-GS-6.6.1-26 kódszámú, „Rugalmas és biztonságos villamosenergia hálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében” című, valamint az RRF-GS-6.7.1-26 kódszámú, okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzését és telepítését támogató felhívást érinti.
Az MFB közlése szerint az OPUS TITÁSZ nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott átláthatósági követelményeknek. A bank arra hivatkozott, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján nem köthető támogatási szerződés olyan szervezettel, amely nem teljesíti az államháztartási törvény 48/B. és 50. paragrafusában előírt feltételeket.
A támogatási döntések visszavonásáról az MFB augusztus 10-i igazgatósági ülésén határozott. A fejlesztési bank közleménye szerint az átláthatósági feltételek jogszabályi biztosítása Magyarország egyik legfontosabb vállalása volt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből, vagyis az RRF-ből származó források megszerzése érdekében.
Az MFB azt is hangsúlyozta, hogy ezeknek a szabályoknak a szigorú betartását a forrásvesztés elkerülése miatt tartja kiemelten fontosnak. A közlemény nem tér ki arra, mekkora támogatási összegről volt szó a két elutasított pályázat esetében, és arra sem, hogy az OPUS TITÁSZ milyen okból nem felelt meg az átlátható szervezetre vonatkozó követelményeknek.Magyar Péter szerint ha túl leszünk az energiaválságon, meg kell nevezni a felelősöket, üzent Mészáros Lőrincnek is