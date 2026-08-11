Magyar Fejlesztési Bank;kizárás;uniós pénzek;Mészáros Lőrinc;Opus Global;TITÁSZ;

2026-08-11 11:35:00 CEST

Kizárták Mészáros Lőrinc egyik cégét egy pályázatból az átláthatósági feltételek hiánya miatt

Az indoklás szerint a társaság nem minősül átlátható szervezetnek, ezért a vonatkozó jogszabályok alapján nem köthető vele támogatási szerződés.