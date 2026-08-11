Magyar Fejlesztési Bank;kizárás;uniós pénzek;Mészáros Lőrinc;Opus Global;TITÁSZ;

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Kizárták Mészáros Lőrinc egyik cégét egy pályázatból az átláthatósági feltételek hiánya miatt

Az indoklás szerint a társaság nem minősül átlátható szervezetnek, ezért a vonatkozó jogszabályok alapján nem köthető vele támogatási szerződés.

Visszavonta az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. két, uniós helyreállítási forrásokra benyújtott pályázatának támogatási döntését, és elutasította a kérelmeket a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatósága – közölte az állami tulajdonú pénzintézet kedden.

A döntés az RRF-GS-6.6.1-26 kódszámú, „Rugalmas és biztonságos villamosenergia hálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében” című, valamint az RRF-GS-6.7.1-26 kódszámú, okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzését és telepítését támogató felhívást érinti.

Az MFB közlése szerint az OPUS TITÁSZ nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott átláthatósági követelményeknek. A bank arra hivatkozott, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján nem köthető támogatási szerződés olyan szervezettel, amely nem teljesíti az államháztartási törvény 48/B. és 50. paragrafusában előírt feltételeket.

A támogatási döntések visszavonásáról az MFB augusztus 10-i igazgatósági ülésén határozott. A fejlesztési bank közleménye szerint az átláthatósági feltételek jogszabályi biztosítása Magyarország egyik legfontosabb vállalása volt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből, vagyis az RRF-ből származó források megszerzése érdekében.

Az MFB azt is hangsúlyozta, hogy ezeknek a szabályoknak a szigorú betartását a forrásvesztés elkerülése miatt tartja kiemelten fontosnak. A közlemény nem tér ki arra, mekkora támogatási összegről volt szó a két elutasított pályázat esetében, és arra sem, hogy az OPUS TITÁSZ milyen okból nem felelt meg az átlátható szervezetre vonatkozó követelményeknek.

A futárszolgálat szerint nem állt le a teljes rendszer, az új automata szortírozó azonban az első két hétben a tervezettnél kisebb kapacitással működött.