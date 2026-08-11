Feljelentést tett a Miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt

feljelentés;Orbán Viktor;Facebook;hűtlen kezelés;Miniszterelnökség;közösségi média;Kaminski Fanny;

2026-08-11 12:33:00 CEST

A kabinet legalább háromszoros túlárazást lát.

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt a Miniszterelnökség, miután átvizsgálta az Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseihez kapcsolódó szerződéseket – közölte kedden a kormány.

A vizsgált megbízások a Triton Communications és a Miniszterelnöki Kabinetiroda között jöttek létre.

A 2022-ben megkötött keretszerződés alapján a cégnek fényképeket és videókat kellett készítenie az akkori miniszterelnökről, emellett közösségimédia-figyelési összefoglalókat is összeállított. A közlemény szerint az induló havi díj 63 millió 680 ezer forint volt. A szerződést később négyszer meghosszabbították, és minden alkalommal emelkedett az összeg, miközben a tartalmi követelmények nem változtak.

A legutóbbi módosítás után havi 86 millió 487 ezer forintot fizettek az öt alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásnak.

A Miniszterelnökség adatai alapján a Triton Communications 2022-től 44 hónap alatt bruttó 4 milliárd 228 millió 924 ezer 813 forint közpénzt kapott. A teljesítésigazolásokban szereplő videók átlagos hossza 15 másodperc volt, és a közlés egy olyan hónapot is kiemel, amikor több mint 63 millió forint ellenében 21 percnyi mozgókép és 411 fénykép készült.

A kormányzati közlemény azt állítja, hogy a nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a szolgáltatás ára nemzetközi összevetésben is legalább háromszoros túlárazást jelentett. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a miniszterelnök védett személy státuszára hivatkozva a szerződést nem közbeszerzési eljárásban kötötte meg. A dokumentum szerint Kaminski Fanny Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert, és azt is állítja, hogy a 2026-ban elkészült tartalmak közül több inkább választási kampányanyagnak tűnt, mint az akkori kormányfő munkájáról szóló tudósításnak.