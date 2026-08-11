Odafigyeléssel a jövőért és a pénztárcáért – Nem feltétlenül kell drága felújítás ahhoz, hogy egy háztartás kevesebb vizet és áramot használjon

energiatakarékosság;környezettudatosság;

2026-08-11 16:55:00 CEST

Sokszor néhány apró szokás megváltoztatása is jelentkezik a számlán. Egy 60 négyzetméteres lakásban tudatos használattal éves szinten akár több tízezer forint megtakarítás is összejöhet, miközben a gyerekek számára is természetessé tehetjük a takarékosságot.

A rezsin nemcsak akkor lehet fogni, ha napelemet telepítünk vagy lecseréljük az összes háztartási gépünket, érdemes először végignézni egy átlagos napunkat: meddig folyik a víz fogmosás közben, félig töltött mosógépet indítunk-e, ég-e a villany az üres szobában, és hány készülék marad bekapcsolva akkor is, amikor senki nem használja – nyilatkozta a Népszavának Fehér Vince Roland környezetvédelmi szakértő.

A fürdőszobában különösen sok víz fogyhat el észrevétlenül. Ha fogmosás közben elzárjuk a csapot, alkalmanként több liter vizet takaríthatunk meg. A hosszú fürdés helyett választott rövidebb zuhanyzás szintén jelentős különbséget hozhat, főleg többtagú családnál. Ráadásul ilyenkor nemcsak vizet spórolunk: ha azt villanybojler melegíti, az energiafogyasztás is csökken. A csöpögő csapot és a folyamatosan szivárgó vécét minél hamarabb javíttassuk meg: ami cseppenként jelentéktelennek tűnik, hónapok alatt komoly pazarlássá válhat.

A konyhában sem szükséges folyó víz alatt mosogatni. A mosogatógépet érdemes megtölteni az indítás előtt, és amikor lehetséges, az energiatakarékos programot választani. Hasonló szabály érvényes a mosógépre: néhány ruhadarab miatt általában pazarlás teljes programot elindítani, a modern mosószerekkel pedig sok esetben 30-40 fok is elegendő.

Az áramfogyasztásnál a világítás az egyik legegyszerűbben kezelhető terület. A környezetvédelmi szakértő szerint a LED-izzók lényegesen kevesebb energiát igényelnek a hagyományos izzóknál, és jóval továbbhasználhatók. – Ettől függetlenül a legtakarékosabb lámpa továbbra is az, amelyik feleslegesen nem ég, ha elhagyjuk a szobát, kapcsoljuk le .

Érdemes az úgynevezett készenléti fogyasztásra is figyelni. – A televízió, játékkonzol, számítógép és más elektronikai eszközök egy része akkor is használ valamennyi energiát, amikor látszólag nincs bekapcsolva. Kapcsolós elosztóval több készüléket egyszerre áramtalaníthatunk.

A nyári hónapokban a légkondicionáló válhat komoly fogyasztóvá. Fehér Vince Roland úgy véli, még a legnagyobb kánikulában sem szükséges 21-22 fokosra hűteni a lakást.

Az árnyékolás, a nappal lehúzott redőny, az éjszakai és hajnali szellőztetés, valamint a ventilátor használata csökkentheti azt az időt, ameddig a klímának működnie kell. A rendszeresen tisztított berendezés ráadásul hatékonyabban dolgozik – hívja fel a figyelmet Fehér Vince Roland.

A környezettudatosság mellett ezek a változtatások spórolást is jelenthetnek. – Erre nincs egyetlen mindenkire érvényes összeg, hiszen a számla függ a lakók számától, a készülékektől, a vízmelegítés módjától és attól is, hogy a fogyasztás melyik díjsávba esik. Ha azonban egy két-három fős háztartás pusztán a pazarlást visszaszorítva 10-15 százalékkal csökkenti az áram-, illetve vízhasználatát, éves szinten már több tízezer forintos nagyságrendű megtakarítás reális lehet. A legnagyobb eredményt rendszerint ott lehet elérni, ahol korábban magas volt a fogyasztás.

A munkahelyen ugyanezek az apró döntések sokszor még többet számítanak, hiszen több tucat vagyakár több száz ember szokásai adódnak össze.

Az irodában se hagyjuk feleslegesen égve a világítást a tárgyalóban, kapcsoljuk ki a monitort a munkanap végén, ne folyassuk indokolatlanul a vizet, és jelezzük az üzemeltetésnek a csöpögő csapot vagy hibás vécét. A klímát sem érdemes úgy használni, hogy közben nyitva vannak az ablakok.

A takarékosságot már gyerekkorban meg lehet tanítani, de a tiltásnál sokkal hatékonyabb lehet a példamutatás. A gyerek hamar megérti, hogy fogmosás közben elzárjuk a vizet, lekapcsoljuk magunk után a lámpát, vagy nem állunk negyedórán keresztül a zuhany alatt, ha ugyanezt látja a szüleitől. – Akár játékot is csinálhatunk belőle. Havonta egyszer közösen felírhatjuk a víz- és villanyóra állását, majd megnézhetjük, sikerült-e kevesebbet fogyasztani az előző időszaknál.

A megtakarított pénz egy részét pedig félretehetjük valamilyen közös programra. Így a gyerek számára kézzelfoghatóvá válik, hogy a lekapcsolt lámpának és az elzárt csapnak valódi értéke van.

A tudatos fogyasztás lényege ugyanis nem az, hogy sötétben üljünk, ne mossunk ruhát vagy stopperrel álljunk a zuhany mellett. Sokkal inkább az, hogy azt az energiát és vizet ne használjuk el, amelyre valójában nincs szükségünk.