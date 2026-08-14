Chuck Freilich: A megjósolt kudarctól a jobb jövő reményéig

Irán;Libanon;Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;Hezbollah;Donald Trump;gázai harcok;

2026-08-14 12:03:00 CEST

Chuck Freilich cikke a The Israel Journal of Foreign Affairsben jelent meg, magyarul a folyóirat szerkesztőségének engedélyével közöljük.

Már három év telt el az október 7-i borzalmak óta. Három év hosszú idő egy háborúban, amely – ha a miniszterelnökünkön múlna – vég nélkül folytatódhatna. Szerencsére – legalábbis egyelőre – Donald Trump visszafogja aktivitását.

Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne jó stratégiai érveket felhozni a harcok folytatására, sőt, az egyes frontokon történő eszkalálására. A teljes győzelemre vonatkozó felettébb túlzó ígéretek ellenére azonban egyetlen fronton sem sikerült elérnünk ezt a célt. A Hamász katonai ereje jelentősen meggyengült, de nem semmisült meg; politikailag továbbra is szilárdan beágyazott a gázai társadalomba és elutasít minden olyan kísérletet, amely a leszerelésére irányul; és lassan újjáépíti magát, felkészülve a következő támadásra.

A Hezbollah – amelyről azt mondták, hogy a 2024 őszén végrehajtott drámai támadások súlyosan meggyengítették – az elmúlt hónapokban annyira visszanyerte erejét és önbizalmát, hogy kockáztatni merte a harcok újrakezdését. Emellett minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az új Libanon felépítésére irányuló, rendkívül üdvözlendő erőfeszítéseket, amelyek eredményeként politikai befolyása és katonai képességei jelentősen csökkennének.

Sehol sem látszik a kormány kudarca olyan szembetűnően, mint Irán esetében. Harminc éven át Izrael arról álmodozott, hogy az amerikaiak – akár egyedül, akár Izraellel együttműködve – katonai lépéseket tesznek az iráni atomprogram felszámolására és a rezsim megdöntésére. Ezen időszak nagy részében Benjamin Netanjahu volt a miniszterelnök, aki makacsul élete küldetésének tekinti Irán megállítását. Ehelyett azonban előre látható kudarcot szenvedtünk: koherens katonai stratégia helyett egy sor félkész ötletet kaptunk.

Ha hihetünk Trumpnak és Netanjahunak, egyikük sem szándékozott február végén háborút indítani. Helyesen úgy döntöttek, hogy kihasználják a januári iráni zavargásokat, bár mire az Egyesült Államok február végén megkezdte katonai műveleteit, a lehetőség már elszállt. Netanjahu védelmében azonban el kell mondani, hogy egy kiszámíthatatlan elnökkel való stratégiai együttműködés soha nem egyszerű.

Mindazonáltal úgy tűnik, mindkét vezető alig gondolt át bármit is, mielőtt belevágott volna a hadjáratba. A háború kezdetén megfogalmazott céljaik – a rezsimváltás, az iráni atomprogram megsemmisítése, a rakétafenyegetés megszüntetése és az iráni támogatás csökkentése a régióbeli szövetségesei számára – önmagukban fontosak voltak, de a célok elérésére kidolgozott stratégia enyhén szólva is megkérdőjelezhető volt.

Ez különösen igaz volt a rezsimváltásra irányuló háromfázisú tervre: egy rendkívül sikeres, Izrael által végrehajtott kezdeti csapás a vezetők likvidálása, amelyet egy rövid, a rezsim célpontjai ellen irányuló izraeli légitámadás-sorozat kísért, s amit Trump gyorsan leállított; egy iráni–kurd felkelés, amely szinte rögtön a kezdete után véget ért, amikor Trump – válaszul a törökök erős embere, Recep Tayyip Erdoğan elnök felszólítására – úgy döntött, hogy nem támogatja a kurdokat, akik arra a következtetésre jutottak, hogy erőteljes amerikai támogatás nélkül a legjobb, ha kimaradnak az egészből; valamint egy merész terv, amelyet a Moszad dolgozott ki Trump jóváhagyásával, és amelynek célja az volt, hogy Mahmud Ahmadinezsád volt iráni elnököt visszajuttassák a hatalomba. A terv ezen utolsó része is kudarcba fulladt, amikor Ahmadinezsád meggondolta magát, valószínűleg a korábbi kudarcok miatt.

A Moszad egy sokat dicsért hírszerző szervezet, amely hihetetlen, látványos eredményeket, sikereket ért el. Csak három közelmúltbeli példát említenék: az iráni atomprogram dokumentumainak kiszállítása Teherán központjából; a Hezbollah ellen indított csipogó- és walkie-talkie-művelet; valamint az iráni vezetés nagy részének néhány perc alatt történő likvidálása a háború első napján.

Ha nem lenne ilyen valóban ragyogó az eredménylista, az ember azt hihetné, hogy James Bond áll a vezetés élén, és joggal reagálnánk egyenlő arányban megdöbbenéssel és gúnyolódással. A tény azonban az, hogy nemcsak Trump – bár nem a legfőbb tanácsadói –, hanem még a ravaszabb Ahmadinezsád is elhitte a tervet. Ezért illendő megvárnunk a további információk nyilvánosságra hozatalát, mielőtt indokolatlanul örömünket leljük a komikus helyzetben.

A háború alatt gyakorlatilag semmilyen figyelmet nem fordítottak Irán nukleáris létesítményeire, amelyek az Egyesült Államok és Izrael évtizedek óta tartó konfliktusának legfőbb okát jelentik. Nem tettek kísérletet arra, hogy „befejezzék a munkát”, amit tavaly júniusban elkezdtek, annak ellenére, hogy állítólag az iráni atomprogram időközben előrehaladt. Trump csak most kezdett el beszélni a Pickaxe (Csákány)-hegységben lévő létesítmény megtámadásáról, ahol Irán a gyanú szerint centrifugákat és esetleg nukleáris anyagokat rejteget egy olyan dúsítóüzemben, amely olyan mélyen van elrejtve, hogy bombabiztosnak tekinthető. Az sem volt világos, hogy Washington vagy Jeruzsálem hogyan gondolta, hogy a háborús erőfeszítések révén csökkenthető lenne Irán támogatása a szövetségesei által. Trump magának tulajdonította egy olyan légierő megsemmisítését, amellyel Irán nem is rendelkezett – eltekintve néhány, 1970-es évekbeli elavult amerikai repülőgéptől –, valamint egy olyan hadiflottáét, amely alig ért valamit.

Röviden: a háború egyik fő célkitűzését sem sikerült teljes mértékben elérni. Csak Irán ballisztikus rakétaképessége csökkent jelentősen, és még az sem olyan mértékben, ahogyan azt eredetileg becsülték. Úgy tűnik, gyakorlatilag semmilyen figyelmet nem fordítottak az esetleges iráni válaszlépésekre és ellenintézkedésekre – amelyek minden háborús tervezés alapját képezik –, beleértve a Hormuzi-szoros lezárására irányuló kísérletet is, amellyel Irán évek óta fenyegetőzött. A helyzetet tovább rontotta, hogy az amerikai diplomácia – amely lényegében mindenáron tűzszünetet akart elérni – új szintű stratégiai ostobaságot tükrözött.

A júniusban aláírt szándéknyilatkozat talán úgy fog bekerülni a történelembe, mint a legrosszabb diplomáciai szerződés, amelyet az amerikaiak valaha aláírtak: gyakorlatilag teljes kapituláció, amely kétségtelenül ujjongást és hitetlenséget váltott ki Teheránban.

Nem meglepő, hogy alig egy hónappal később az Egyesült Államok és Irán ismét egyre hevesebb tűzpárbajba keveredett, miközben Teherán fokozta a támadásait a térségben található amerikai támaszpontok és Washington öböl-menti szövetségesei ellen. Izrael feszülten várakozik, ingadozva egy szokatlan kísérlet – hogy élvezze a normális élet egy időszakát és a nyári szünetet – és aközött, hogy le kell zárnia a dolgot és be kell fejeznie a munkát. A miniszterelnök, aki nem hajlamos a habozásra, állítólag többször is nyomást gyakorolt Trumpra, hogy engedje meg Izraelnek a harc újrakezdését. Hogy milyen stratégiai és politikai számítások kombinációja vezérelte gondolkodását, azt nem lehet tudni. Röviden összefoglalva: a harminc éve várt lehetőséget elszalasztottuk. A háború – legalábbis egyelőre – kudarccal végződött, és csupán azt eredményezte, hogy Teherán még elszántabban törekszik az atomküszöb átlépésére. Ráadásul nem valószínű, hogy hasonlóan kedvező körülmény – egy olyan amerikai elnök, aki hajlandó Izraellel együtt háborút indítani Irán ellen – újra adódna.

A kudarcnak jelentős következményei vannak az amerikai nemzetbiztonságra nézve, de az Egyesült Államok biztonsági tartalékai messze nagyobbak, mint Izraelé. Jeruzsálem számára a kudarc nem más, mint katasztrófa, amelynek komoly következményei vannak az amerikai–izraeli kapcsolatokra nézve.

Az Irán elleni háború az amerikai–izraeli katonai és stratégiai együttműködés történelmi csúcspontját jelentette. 2025 júniusában még csak egy korlátozott előzetes bemutatót láthattunk, de a legutóbbi háború során az Egyesült Államok és Izrael először vívott együtt háborút, valóban figyelemre méltó mértékű operatív integrációval: közös tervezés, amerikai tankerrepülőgépek izraeli vadászgépek utántöltését végezték, valamint mindkét ország tisztjeinek részvétele a másik fél légvédelmi parancsnokságában.

A múltbeli számos amerikai szövetségesével ellentétben Izrael lényegében egyenrangú partner volt: körülbelül annyi bevetést hajtott végre, mint az Egyesült Államok, és ezek közül sok a legnehezebbek közé tartozott. Izraelt, amelyet korábban számos amerikai kormány stratégiai tehernek tekintett, az Irán elleni háborúban stratégiai értéknek és partnernek bizonyult.

A történelem azonban szereti a paradoxonokat. Miközben a stratégiai együttműködés csúcspontján van, Izrael megítélése Amerikában mélypontra került. Az amerikaiak 60 százaléka ma már kedvezőtlenül vélekedik Izraelről, és többen támogatják a palesztinokat, mint Izraelt. A demokraták körében bekövetkezett összeomlás nem más, mint katasztrófa, és a fiatal republikánusok és a MAGA-jobboldal körében is csökken a támogatásunk.

104 amerikai demokrata párti képviselő – a képviselőház demokrata frakciójának több mint a fele – szavazott júliusban az Izraelnek nyújtott katonai támogatás teljes megszüntetése mellett, amely eddig a kétoldalú kapcsolatok vitathatatlan alapját képezte. Izrael máris felkészül az ilyen támogatás esetleges megszűnésére, amikor a jelenlegi tízéves program 2028-ban lejár (feltételezve, hogy addig folytatódik), és arra törekszik, hogy a jövőbeli katonai együttműködést közös fegyverfejlesztési programokra alapozza. Az átmenet nem lesz könnyű, és az Egyesült Államokban jelenleg uralkodó hangulatot tekintve egyáltalán nem biztos.

Ha van olyan, valóban létfontosságú nemzetbiztonsági kérdés, ami miatt én (és feltehetően mások is) éjszakánként nem tudunk aludni, az az amerikai–izraeli kapcsolat. Így vagy úgy, de bízom benne, hogy Izrael győzedelmeskedni fog a különböző ellenségeivel – köztük Iránnal – folytatott konfrontációkban, és hogy végül – bármennyire is vonakodva – valamilyen megegyezésre jut a palesztinokkal. Nincs más választás. De Izraelnek szüksége van az Egyesült Államokra mindezekhez és más kihívásokhoz is. Az amerikaiak nélkül – akár csak csökkentett amerikai támogatás mellett is – Izrael nagyon magára marad.

Az október 27-én esedékes izraeli választások több mint kritikus jelentőségűek, és súlyos következményekkel járhatnak az ország jövője szempontjából. Izrael nemzeti hanyatlásának elmúlt évtizedekbeli közvetlen szemtanújaként be kell vallanom, hogy a korábbi választásokról is többször ugyanezt mondtam. Nem tévedtem, de Izrael még soha nem állt ilyen valóban óriási fontosságú választások előtt – amelyek élet-halál kérdését jelentik.

A lista tartalmazza 2023. október 7-ét, Izrael történelmének legnagyobb katasztrófáját, amely óta több mint 2200 haláleset történt; a már említett kudarcot, hogy Izrael egyetlen fronton sem érte el katonai vagy politikai céljait; a túszdráma politikai okokból történő elhúzódását; a katasztrofális „igazságszolgáltatási reformot”, amely nemcsak aláásta Izrael demokratikus és igazságszolgáltatási rendszerét, hanem az október 7-i fiaskó egyik fő oka is volt; a vallási ügyekkel kapcsolatos botrányos jogalkotást, beleértve az ultraortodoxok sorozás alóli mentességének törvénybe foglalására irányuló mindenre kiterjedő kísérletet; a háború által elpusztított déli és különösen északi közösségek újjáépítésének elmulasztását; negyvenöt vallásos zsidó halálát a 2021-es Meron-hegyi Lag Ba’Omer-i tömegszerencsétlenségben, amely egyértelmű kormányzati szándékos károkozás (malfeasance) eredménye volt; Izrael nemzetközi tekintélyének összeomlását, többek között az Egyesült Államokkal szemben; a megélhetési költségek véget nem érő emelkedését, valamint a közszolgáltatások ezzel járó romlását, ami oly sok fiatal családot késztet arra, hogy külföldön keressenek maguknak életet; a remény, valamint a jellegzetes izraeli bátorság és kitartás elvesztését; és még sok mást.

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az izraeliek egynegyede fontolgatja a kivándorlást, ha a jelenlegi kormányt újraválasztják. Bár mindig is elítéltem a yeridát (kivándorlást) – amely az alija (bevándorlás), Izrael nemzeti létének ellentéte –, most először meg tudom érteni azokat, akik így gondolkodnak. A leköszönő kormány szinte minden területen felperzselt földet hagy maga után. Ahol ezt nem tette, az nem azért volt, mert nem próbálkozott volna.

Az október 7. óta készült közvélemény-kutatások következetesen azt jelzik, hogy a jelenlegi koalíció nem nyerhet, de Netanjahu több mint egy politikai varázsló, és még korai lenne leírni őt. Ugyanakkor egyértelműen fél, és az, amit az amerikai politikai elemzők „októberi meglepetésnek” neveznek – vagy akár egy korábbi ilyen esemény –, minden bizonnyal lehetséges.

Netanjahu várakozásaival ellentétben az eddigi egymást követő hadműveletek egyike sem gyakorolt pozitív hatást a támogatottságára, és kérdéses, hogy a választásokig hátralévő időben vajon bármi – egy drámai győzelmen kívül – megváltoztathatná-e ezt a helyzetet. Mindazonáltal sokan attól tartanak, hogy éppen ennek elérése érdekében újabb katonai akcióra kerül sor, a választások esetleges elhalasztásával, valamint a választási folyamat és annak eredménye megzavarására irányuló kísérletekkel együtt.

Ha új összetételű kormányt választanak, annak nem lesz könnyű dolga. Belpolitikai szempontból valószínűleg rendkívül reformorientált kabinet lesz: helyreállítja a jogállamiságot és a demokratikus kormányzás tiszteletét; újjáéleszti a polgárok intézményekbe vetett hitét; bevezeti az egyenlő sorozást minden sorozásra alkalmas személy számára; korlátozza az ultraortodoxoknak járó juttatásokat; foglalkozik az oktatási és egészségügyi rendszerek sürgető reformjaival; és még sok minden mással.

Kül- és védelmi politika terén a kihívás még nagyobb lesz. Senki sem rendelkezik megfelelő megoldással a Gázai-övezet és a Hezbollah által felvetett problémákra, bár a következő kormány valószínűleg nyitottabbnak bizonyul majd az új és mérsékeltebb elképzelések iránt. Irán továbbra is folyamatos kihívást jelent majd.

Az a terület, ahol a kormány valószínűleg a legkevésbé lesz képes jelentős változásokat elérni, a palesztinok és a Nyugati Part ügye. Itt valószínűleg ismét mérsékeltebb napi szintű megközelítést fog alkalmazni, de továbbra is korlátozni fogják a koalíciós frakciók közötti ideológiai különbségek.

Ha ez minden, amit egy új kormány képes elérni, akkor „dayenu” – ahogyan a pészah-széderen énekeljük –, az is elég lenne.

(Ez a cikk eredetileg a The Israel Journal of Foreign Affairsben jelent meg 2026. augusztus 3-án. Magyarul a folyóirat szerkesztőségének engedélyével közöljük. Fordította: Karsai László)