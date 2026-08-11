Európa-bajnok lett Halász Bence, országos csúccsal nyert aranyérmet kalapácsvetésben

Európa-bajnokság;aranyérem;kalapácsvetés;Halász Bence;

2026-08-11 21:36:00 CEST

84,25 méter!

Halász Bence 84,25 méteres országos csúccsal aranyérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.

A Dobó SE olimpiai ezüst- és háromszoros világbajnoki bronzérmese a fináléban szenzációs teljesítményt nyújtott és ötödikre elért új nemzeti rekordjával diadalmaskodott, közel három méterrel megelőzve a második német Merlin Hummelt (81,30 m) és majd öt méterrel a harmadik ukrán Mihajlo Kohant (79,49 m). A finálé másik magyarja, Szabados Ármin 76,91-gyel a nyolcadik lett.

Halász Bence, aki 29. születésnapját a múlt héten ünnepelte, karrierje nyolcadik érmét, ugyanakkor első aranyát szerezte meg felnőtt világversenyen. A legutóbbi két Eb-n második, 2018-ban pedig harmadik volt.

Halász Bence a magyar atlétika 19. Eb-diadalát aratta, egyúttal a hatodik kalapácsvető aranyat szerezte meg.