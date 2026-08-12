Ősszel átszervezné a kutatóhálózat működését a kormány

kutatás;HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat;Tanács Zoltán;

2026-08-12 06:48:00 CEST

Mindezt azzal indokolják, hogy a jelenlegi vezetés nem élvezi a kutatóközösség bizalmát.

Már ősszel átalakítaná a kutatóhálózat működését a kormány, az erről szóló javaslatot várhatóan már szeptemberben benyújtják - közölte a tudományos és technológiai miniszter a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

Tanács Zoltán azt mondta, a hálózat jelenlegi vezetése nem élvezi a kutatóközösség bizalmát. A kormány célja a kutatás szabadságának erősítése. Olyan új irányítási struktúrát szeretnének kialakítani, amely a kutatói közösség és Magyarország érdekeit szolgálja.

A változtatás a HUN-REN nevű kutatóhálózat új módon történő átalakítását jelentené: a miniszter a kutatóhálózat átalakításáról és egy új irányítási struktúra kialakításáról beszélt. Az átalakításra vonatkozó javaslat benyújtását 2026 őszére tervezik, és a tervek szerint várhatóan már szeptemberben benyújtják. A tárcavezető külön is beszélt a jelenlegi vezetés kutatóközösségen belüli bizalmáról. Állítása szerint a mostani vezetés mögött nincs meg a kutatóközösség bizalma. A kormány emellett egy új irányítási struktúra kialakítását tervezi. Az átalakítás céljaként a kutatás szabadságának erősítését jelölte meg. Jelezte, az átalakításra vonatkozó javaslatot 2026 őszén, várhatóan már szeptemberben benyújtják.