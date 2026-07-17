Tanács Zoltán a NER-médiából elbocsátott dolgozókról: Nem kár értük

A tudományos és technológiai miniszter azonban hozzátette, ezt alapvetően nem egy politikusnak kell megmondania, „a piac többnyire nagyon jól tudja”, mire van igény. Tanács Zoltán szerint a Mediaworks propagandát gyártott, a hirtelen a sajtószabadságért aggódó Fideszt pedig álszentnek tartja, hiszen akkor nem volt ekkora a felháborodás, amikor a most elbocsátott propagandisták embereket, családokat tettek tönkre.