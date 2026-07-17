A tudományos és technológiai miniszter azonban hozzátette, ezt alapvetően nem egy politikusnak kell megmondania, „a piac többnyire nagyon jól tudja”, mire van igény. Tanács Zoltán szerint a Mediaworks propagandát gyártott, a hirtelen a sajtószabadságért aggódó Fideszt pedig álszentnek tartja, hiszen akkor nem volt ekkora a felháborodás, amikor a most elbocsátott propagandisták embereket, családokat tettek tönkre.
A rektor azért döntött a szavazás megszervezése mellett, mert korábban a kutatóközpontok kifejezték, hogy szeretnének visszakerülni a Magyar Tudományos Akadémiához.
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte: az általuk felvázolt elképzelésekkel a résztvevők döntő többsége egyetértett, és nagyon sok hasznos kiegészítő javaslat is érkezett.
A tudományos és technológiai miniszter úgy véli, a jelenlegi vezetéssel nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása.
A tudományos és technológiai miniszter szerint ez a digitális megújulásra szánt uniós fejlesztések átvilágításakor derült ki. Leszögezte, az ellenőrzés lezárásig nem kötnek támogatási szerződést az érintett egyházi és civil szervezetekkel, és pénzt sem folyósítanak.
A tudományos és technológiai miniszter szerint Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződés felbontása után olyan programot dolgoznak ki, amely több pénzt ad a tudománynak, több szabadságot a kutatóknak, és nagyobb átláthatóságot a közpénzeknél.
A leendő tudományos és technológiai miniszter leszögezte, tárcavezetőként rendszeres párbeszédet folytatna a tudományos világgal.