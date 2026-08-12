Orbán Balázs: Jöhet az alkotmányozási show-műsor

Fidesz;alkotmányozás;Orbán Balázs;

2026-08-12 11:36:00 CEST

Orbán Balázs úgy véli, a részvételi alkotmányozás külföldi példái azt mutatják, hogy a civil és szakértői bevonás önmagában nem teremt társadalmi felhatalmazást.

A részvételi alkotmányozás külföldi példáira hivatkozva bírálta a Magyarországon készülő alkotmányozási terveket a Fidesz leendő európai parlamenti képviselője.

Orbán Balázs úgy látja, az ilyen folyamatokban a társadalmi részvétel könnyen a politikai képviselet alternatívájaként jelenhet meg.

Szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében azt írta: „a Radnai-féle színházi csapat” és a kormányon belüli baloldali szereplők egy nemzetközi alkotmányozási irányzathoz nyúlnának. A köztársasági elnöki bábjáték után jöhet az alkotmányozási show-műsor – fűzte hozzá.

Az ellenzéki politikus szerint az úgynevezett inkluzív vagy részvételi alkotmányozás alapja az, hogy a politikusok és alkotmányjogászok mellett civileket, NGO-kat, szakértőket, kisebbségi csoportokat, aktivistákat és sorsolt állampolgárokat is bevonnak a folyamatba. Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója nem önmagában a társadalmi részvételt kifogásolja, hanem azt, amikor az ilyen fórumok és konzultációk résztvevőinek álláspontját a választásokon kialakult politikai képviseletnél hitelesebb társadalmi felhatalmazásként mutatják be.

Példaként Izlandot, Chilét és Írországot említette. Izlandon a 2008-as pénzügyi válság után állampolgári fórumokkal és online részvétellel dolgoztak ki új alkotmánytervezetet, amelyből végül nem lett új alkotmány. Chilében a 2019-es válságot követő alkotmányozásban civilek, függetlenek és őslakos képviselők is nagy szerepet kaptak, a 2022-es népszavazáson azonban a választók 62 százaléka elutasította a tervezetet.

Orbán Balázs az ír alkotmánymódosítások 2024-es kudarcát is hasonló tanulságként értelmezte. Az egyik javaslat a család alkotmányos fogalmát terjesztette volna ki, a másik az otthoni gondoskodásról szóló szabályozást módosította volna; az előbbit 68, az utóbbit 74 százalék utasította el.

A politikus szerint ezért Magyarországon sem az a döntő, hány fórumot tartanak vagy hány civilt és szakértőt vonnak be, hanem az, kik alakítják ki a folyamat kereteit, hogyan választják ki a résztvevőket, s milyen felhatalmazás alapján tekintik az eredményt a társadalom akaratának. „Az alkotmányozás nem show-műsor, Magyarország pedig nem kísérleti laboratórium” – zárta sorait.