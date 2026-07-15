Orbán Balázs nem tartja magától értetődőnek, hogy Orbán Viktor lenne az ellenzék vezetője

Mindenkinek lehetősége van nyáron, 16 év kormányzás után elmenni pihenni – mondta Orbán Balázs, fideszes parlamenti képviselő a Telexnek arra a kérdésre, hogy, Orbán Viktor miért utazott el az Egyesült Államokba a futball-világbajnokság meccseit nézni, miközben ő és az általa vezetett párt, a Fidesz szerint rendszerváltás óta példátlan alkotmányos válság kezdődött Magyarországon a hétfőn a Tisza párt képviselői által megszavazott Alaptörvény-módosítással. Bár a volt kormányfő volt politikai igazgatója, fideszes kampányfőnök is úgy tartja, hogy az alkotmányos válság még csak most indul, és valószínűleg meg fogja határozni az ország következő hónapjait, állítja: Orbán Viktor a pártjáért és a táboráért dolgozik most is, még az utazásaival összefüggésben is.
Minden nap a nemzeti táborért dolgozik, a nemzeti tábor újjászervezésén dolgozik – mondta a korábbi miniszterelnökről a politikus, aki a tervek szerint ősztől majd EP-képviselő lesz. A nyilatkozatban nem tért ki volt főnöke korábbi rejtélyes külföldi útjaira, amikor heteket töltött Indiában, vagy Horvátországban vagy amikor különböző országokba repült BL-meccsekre, azonban elütötte az amerikai meccsnézést azzal, hogy Magyar Péter is volt már meccsen, őt sem kérdezték, hogy ott mit csinált.A Fidesz vár, amíg Orbán Viktor meccset néz, csak jövő kedden választja meg az új parlamenti frakcióvezetőtOrbán Viktor elutazott az Egyesült Államokba
Orbán Balázs Orbán Viktor egyik posztjában szereplő állítást erősítgette, miszerint a Sulyok Tamás köztársasági elnököt eltávolító alkotmánymódosítás formailag hibás, így pedig elképzelhető olyan alkotmányértelmezés is, ami szerint a Sulyok helyére ültetett új köztársasági elnök aláírásával ellátott jogszabályok és kinevezések érvénytelenek. Erről majd később tárgyal a Fidesz és a Fidesz-frakció. – Orbán Viktor nem parlamenti képviselő, „ebben az értelemben szabad ember. (...) Szerintem az országnak szüksége van rá, és Orbán Viktor ott lesz, amikor igazán szükség lesz rá” – magyarázta a fideszes politikus, aki meglepő módon azt sem tartotta magától értetődőnek, hogy Orbán Viktor lenne az ellenzék vezetője, Szerinte majd erről választási helyzetben kell dönteni.„Nem az a baj, hogy Orbán Viktor hosszabb időre szabadságra ment, hanem az, hogy megint ment a hazudozás, a sunnyogás”Orbán rövidnadrágban, egy horvát szigeten várja Putyint és Trumpot
Orbán Balázs kioktatta a miniszterelnököt is. Magyar Péternek azt üzente, hogy jó lenne, ha nem a Fidesszel foglalkozna, hanem a kormányzással, amire megkapta a felhatalmazást. – Ráadásul energiaválság és gazdasági válság közeleg, a kormánynak ezzel kellene foglalkozni, nem az abszolút filmszínházzal – tette hozzá. A kormányfő demokráciafelfogását is bírálta. Ahogy mondta, „neked van a legnagyobb többséged, és nem arra használod ezt a többséget, hogy az emberek életét jobbá tedd, hanem hogy a politikai ellenfeleidet elkezded üldözni”.Orbán Viktor ismét Horvátországban nyaralMagyar Péter: Orbán Viktor történelmi bűne, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalraOrbán Balázs szerint nem neki kell változnia, a Tisza-kormány politikáját éri majd utol a valóság