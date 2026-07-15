Orbán Balázs nem tartja magától értetődőnek, hogy Orbán Viktor lenne az ellenzék vezetője

Fidesz;ellenzék;Orbán Viktor;Gulyás Gergely;Orbán Balázs;Tisza Párt;

2026-07-15 16:20:00 CEST

A kampányfőnökként látványos kudarcot valló fideszes politikus szerint a volt miniszterelnök 16 év kormányzás után most elment pihenni az Egyesült Államokba. Állítólag a pártjáért és a táboráért dolgozik a meccsek alatt, de azt nem tudni, így volt-e például több héten át korábban Indiában vagy nyaranta Horvátországban is.

Mindenkinek lehetősége van nyáron, 16 év kormányzás után elmenni pihenni – mondta Orbán Balázs, fideszes parlamenti képviselő a Telexnek arra a kérdésre, hogy, Orbán Viktor miért utazott el az Egyesült Államokba a futball-világbajnokság meccseit nézni, miközben ő és az általa vezetett párt, a Fidesz szerint rendszerváltás óta példátlan alkotmányos válság kezdődött Magyarországon a hétfőn a Tisza párt képviselői által megszavazott Alaptörvény-módosítással. Bár a volt kormányfő volt politikai igazgatója, fideszes kampányfőnök is úgy tartja, hogy az alkotmányos válság még csak most indul, és valószínűleg meg fogja határozni az ország következő hónapjait, állítja: Orbán Viktor a pártjáért és a táboráért dolgozik most is, még az utazásaival összefüggésben is.

Minden nap a nemzeti táborért dolgozik, a nemzeti tábor újjászervezésén dolgozik – mondta a korábbi miniszterelnökről a politikus, aki a tervek szerint ősztől majd EP-képviselő lesz. A nyilatkozatban nem tért ki volt főnöke korábbi rejtélyes külföldi útjaira, amikor heteket töltött Indiában, vagy Horvátországban vagy amikor különböző országokba repült BL-meccsekre, azonban elütötte az amerikai meccsnézést azzal, hogy Magyar Péter is volt már meccsen, őt sem kérdezték, hogy ott mit csinált.

Orbán Balázs Orbán Viktor egyik posztjában szereplő állítást erősítgette, miszerint a Sulyok Tamás köztársasági elnököt eltávolító alkotmánymódosítás formailag hibás, így pedig elképzelhető olyan alkotmányértelmezés is, ami szerint a Sulyok helyére ültetett új köztársasági elnök aláírásával ellátott jogszabályok és kinevezések érvénytelenek. Erről majd később tárgyal a Fidesz és a Fidesz-frakció. – Orbán Viktor nem parlamenti képviselő, „ebben az értelemben szabad ember. (...) Szerintem az országnak szüksége van rá, és Orbán Viktor ott lesz, amikor igazán szükség lesz rá” – magyarázta a fideszes politikus, aki meglepő módon azt sem tartotta magától értetődőnek, hogy Orbán Viktor lenne az ellenzék vezetője, Szerinte majd erről választási helyzetben kell dönteni.

Orbán Balázs kioktatta a miniszterelnököt is. Magyar Péternek azt üzente, hogy jó lenne, ha nem a Fidesszel foglalkozna, hanem a kormányzással, amire megkapta a felhatalmazást. – Ráadásul energiaválság és gazdasági válság közeleg, a kormánynak ezzel kellene foglalkozni, nem az abszolút filmszínházzal – tette hozzá. A kormányfő demokráciafelfogását is bírálta. Ahogy mondta, „neked van a legnagyobb többséged, és nem arra használod ezt a többséget, hogy az emberek életét jobbá tedd, hanem hogy a politikai ellenfeleidet elkezded üldözni”.