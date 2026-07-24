Orbán Balázs: Orbán Viktor egyetlen politikai tőkéje, hogy soha nem hazudott a magyaroknak

politika;Fidesz;Orbán Viktor;Schiffer András;hazugság;Tusványos;Orbán Balázs;

2026-07-24 21:25:00 CEST

A volt miniszterelnök volt politikai igazgatója jó társaságban akar a börtönbe menni.

A Tisza-kormány állítólagos hatalmi önkénye volt a kiindulópontja annak a beszélgetésnek, amelyre Orbán Balázs, Orbán Viktor exkormányfő politikai igazgatója, az április 12-én látványos kudarcot valló Fidesz-kampány vezetője ült le Schiffer András ügyvéddel pénteken Tusványoson – derül ki a hvg cikkéből.

a Tisza hatalommal való visszaélése példátlan a modern kori magyar demokrácia történetében. Nézeteltérés abban akadt közöttük, hogy a brutális tiszás diktatúra kialakulásában van-e esetleg felelőssége a 16 évig teljhatalommal kormányzó Fidesznek is.

A mandineres Kohán Mátyás által moderált beszélgetést hivatalosan a közösségi média politikát befolyásoló hatásáról szólt. – Magyarországon nagyon súlyos beavatkozás történt. Nem is kísérlet volt ez, hanem tényleges beavatkozás - jelentette ki Orbán Balázs, aki nem a Fidesz érdekében orosz és amerikai beavatkozásra gondolt, hanem az Európai Unióra. Sőt, azt állította, hogy míg az Egyesült Államok és Kína meg sem próbált beavatkozni a magyarországi választásba, az Európai Unió ezt megtette.

Orbán Balázs szerint az ellenzékiség felhajtóerőt jelent, ezt használni kell. Egyelőre azonban még a nagyhatalmaknak sincs arra megoldásuk, hogy egy állami kormányzat hogyan kontrollálhatná a techcégek vezetőinek a tartalmak terjedésébe való beavatkozását.

Orbán Balázs és Schiffer András egyetértett abban, hogy a fideszes influenszer, Szakács István letartóztatása túlkapás volt, miképp az NKA-ügyben az adathordozók lefoglalása is. – Aki ezekben a jogellenes lépésekben részt vesz, annak utána majd bíróság elé kell állnia - fenyegetőzött Tuzson Bencéhez hasonlóan Orbán Balázs, mondván, a Tisza leváltása után mindenkit számon fognak kérni, ha végrehajtják a hatósági intézkedéseket.

A két fél között azért támadt egy kis feszültség is, Schiffer András ugyanis elkezdte firtatni, hogy az Orbán-kormány valóban megengedhetetlenül összemosta a Fidesz és maga a kabinet kommunikációját, majd azt is felvetette, hogy 16 évnyi kormányzás után talán a Fidesznek is lehet abban felelőssége, ha a köztisztviselőknek nincs annyi integritásuk, hogy az aktuálisan túlkapást elkövető hatalomnak ellentartsanak.

Orbán Balázs a kormányzati hibák közül annyit volt hajlandó elismerni, hogy talán nem voltak elég kemények a médiájukkal. Hogy ez alatt azt értette-e, hogy nem volt elég rövid a póráz, az nem derült ki, mert Schiffer András közbeszólt, és arról beszélt, hogy az egymást kölcsönösen illegitimnek tekintő politikai erők vezetésével lassan polgárháború felé tart az ország. Majd szót emelt az elszámoltatás ellen is, mondván, ha minden kormányváltás a korábbi kormányzat felelősségre vonásával indít, sosem lesz béke.

Előkerült a közpénzből finanszírozott kék kormányzati propagandaplakátok ügye is. „Ez egy szuverén kormány volt, amely a szuverén politikáját szuverén módon népszerűsítette” - mondta a korábban az oroszoknak való megadást népszerűsítő politikus. Schiffer András kifejtette, „egy egybites üzenet sulykolása” nem tájékoztatás, és bár a másik oldalnak sem voltak értelmesebb üzenetei, kulturáltabban tudták megfogalmazni őket.

Orbán Balázs szerint a stratégiájuk gyengesége az volt a kampányban, hogy eldöntötték,

nem hazudnak,

Orbán Viktor egyetlen politikai tőkéje pedig, hogy

ő sosem hazudott a magyaroknak és sosem hagyja őket cserben.

Orbán Balázs a beszélgetés végén még börtönt is vizionált magának, a jelek szerint a cellatársaktól tart, ugyanis azt kérte a „nagyúrtól” hogy a politikai és a köztörvényes foglyokat külön kezeljék, amire Schiffer András emlékeztetett, hogy a saját egykori párttársaik jönnek értük. A volt LMP-s politikus szerint a Tisza olyan „NER-szökevények” csapata, akik nem tudtak annyi pénzt kivenni a régi rendszerből, amennyit akartak volna.