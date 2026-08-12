Mészáros Lőrinc cége jogi lépéseket tesz, amiért az átláthatatlanságra hivatkozva kizárták az egyik uniós pályázatból

Magyar Fejlesztési Bank;kizárás;uniós pénzek;Opus Global;TITÁSZ;helyreállítási alap;

2026-08-12 13:52:00 CEST

A társaság szerint augusztus 6-án még pozitív pályázati döntésről értesítették, négy nappal később viszont az MFB átláthatósági kifogásokra hivatkozva kizárta a helyreállítási alap pénzeiből.

Jogi úton támadja meg az OPUS TITÁSZ Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) döntését, amely kizárta a társaságot az uniós helyreállítási alapból finanszírozott hálózatfejlesztési és okosmérő-telepítési pályázatokból.

A villamosenergia-elosztó szerdai közleményében szakmailag és jogilag megalapozatlannak nevezte a kizárást, és azt állította, hogy az intézkedés a tiszántúli fogyasztókat megfosztja a fejlesztési forrásoktól.

A társaság beszámolója szerint a pályázati folyamat elején megfelelt a jogosultsági, ezen belül az átláthatósági vizsgálatnak, ezért az MFB szakmailag is értékelte a benyújtott projekteket. Augusztus 6-án az OPUS TITÁSZ még pozitív döntésről kapott értesítést, és a bank bekérte tőle a szerződéskötéshez szükséges iratokat is. Négy nappal később azonban az MFB igazgatósága az átláthatósági követelmények állítólagos nem teljesítésére hivatkozva kizárta a céget a pályázatokból.

Az OPUS TITÁSZ azzal érvel, hogy az utólagos kizárás azért is kifogásolható, mert ha a jogosultsági vizsgálat során nem felelt volna meg a feltételeknek, pályázata el sem juthatott volna a szakmai értékelésig. A cég szerint ezért tisztázni kell, milyen szempontok alapján változott meg a korábbi döntés. A társaság azt is hangsúlyozta, hogy szabályozott energetikai vállalatként jogszabályi, hatósági és tőkepiaci átláthatósági előírások szerint működik.

A közlemény külön kitért arra, hogy a hálózatfejlesztések az ellátási terület lakosságának, vállalkozásainak, önkormányzatainak és intézményeinek biztonságos energiaellátását szolgálják. A társaság üdvözölte azt a kormányzati szándékot, hogy az érintett települések a kialakult helyzet ellenére se maradjanak ki a szükséges energetikai beruházásokból, ugyanakkor úgy véli, ez nem teszi okafogyottá az MFB döntésének jogi vizsgálatát.

Az OPUS TITÁSZ közölte, hogy valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséget igénybe veszi. A jogvita mellett továbbra is ellátja közszolgáltatási feladatait és folytatja saját hálózatfejlesztéseit.