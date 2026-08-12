Napfogyatkozás lesz ma, védőszemüveg viszont már nincs

Magyarország;részleges napfogyatkozás;védőszemüveg;

2026-08-12 14:25:00 CEST

Több helyen is érdeklődtünk az optikai szaküzleteknél és nagy élelmiszerláncoknál illetve nagy online forgalmazóknál a mai napfogyatkozáshoz feltétlenül szükséges speciális védőszemüveg felől, de biztató választ sehol nem kaptunk. Pedig ma 19:22 perctől hazánkban is megkezdődik a napfogyatkozás, aminek csúcspontja 19:56 perckor következik be. És ne nézzünk a napba szabad szemmel, mert vakságot is okozhat – figyelmeztetnek a szakértők.

Már tegnap is több online optikai shop portálján az az üzenet fogadta az érdeklődőt, hogy nincs raktárkészletben, nem megrendelhető. Bajban vannak azok is, akik tegnap esetleg még találtak olyan portált, ahol vettek fel megrendelést, 24 óra alatt ugyanis egészen biztosan nem fogják kiszállítani nekik a védőszemüveget.

Több optikai szaküzletben is érdeklődtünk, akárcsak két nagy élelmiszerláncnál, de sehol nem árusítanak, sőt általában nem is forgalmaznak ilyen, a koncentrált ultraibolya-sugárzás ellen védő szemüveget.

Magyarországon ma, augusztus 12-én szerdán 19 óra 22 perckor kezdi eltakarni a Hold a Napot – legalábbis nálunk ebben az időpontban lesz látható ez a ritka égi jelenség. A legteljesebb napfogyatkozás nálunk – értsd: az egész Kárpát-medencében – 19:56-kor következik be, de ez is csak részleges lesz. M vegyünk fel védőszemüveget szemünk károsodásának elkerülésére!

Aki a teljes napfogyatkozás részese akar lenni, annak nem sok esélye van itt, ugyanis az égi jelenség teljes sávja Grönland, Izland, Észak-Spanyolország és Északkelet-Portugália felett vonul el.

Budapesten a naplemente 18:58-kor érkezik, tehát a fővárosban majdhogynem teljes átfedettség van az égi tünemények eseményei között, ami a csillagászok számítása szerint 20:01-kor ér véget.

Viszont teljesen másképp láthatjuk a Hold és a Nap találkozását országunk keleti és nyugati részein. Debrecen környékén a napkorongnak csak körülbelül 40 százaléka kerül takarásba, míg Győrben 73, Sopronban pedig már 81 százalékos lesz a fedettség.

Optometristák is arra figyelmeztetnek, hogy a Napba eleve soha ne nézzünk szabad szemmel, másrészt még most sem, amikor a napfogyatkozás időpontja nagyon közel esik a naplemente időpontjához is.

Nemcsak károsítja látásunkat, hanem a legrosszabb esetben súlyos látáskárosodáshoz is vezethet, amit nem is feltétlenül érzünk a jelenség adott pillanatában. Amit ilyenkor javasolnak, az az ISO 12312-2 nemzetközi szabványnak megfelelő, tanúsítvánnyal ellátott napfogyatkozás-néző szemüveg. Hegesztőüveget is lehet használni, de kizárólag 14-es árnyalatút

– hívják fel a figyelmet a veszélyekre.

Távcsővel vagy fényképezőgéppel csak az objektív elé helyezett, gyári napszűrő fóliával vagy üveggel szabad a Napra nézni, a szűrő hiánya azonnali és végleges vakságot okozhat.

Még a legsötétebb lencsés vagy UV-szűrős napszemüveg sem elegendő, a szemlencse és a retina súlyosan károsodhatnak.

Egyébként házi készítésű 'szemüveget' úgy tudunk készíteni, hogy egy fehér lapon lyukat vágunk, háttal fordulunk a Napnak, és ezen a lyukon engedjük át a fényt, és a lyuk elé helyezett papírlapra 'kivetítve', tehát a papírlapon láthatjuk az égijelenséget. A módszert lyukkamerás kivetítésként is emlegetik. Van, aki tésztaszűrőt használ, és az azon áttört, átszűrt fényképet vetíthetjük ki papírlapra, vagy éppen járdára. Itt is fontos, hogy a Napba ne nézzünk!

Észak-Spanyolország partjainál, ahol a legjobban éri el Európát a napfogyatkozás, 2 perc 18 másodpercig tarthat a teljes sötétség.

Egyébként a digitális világban természetesen semmiről senki nem marad le, a NASA és az Európai Űrügynökség élő internetes közvetítésén bárki követheti a folyamatot, persze nem „magyar szögből”, utóbbi a spanyol optika szemszögéből.

Az amerikaiak ebből most nem sokat láthatnak, legközelebb 2033. március 30-án nyílik lehetőségük teljes napfogyatkozásban gyönyörködni, akkor is csak Alaszkából. A kontinensen 2044. augusztus 22-ig kell várni a következő teljes napfogyatkozásra, amikor a teljes sáv Észak-Dakota és Montana felett húzódik.

Ellenben a legutóbbi napfogyatkozás 2024 áprilisában Mexikóból, az Egyesült Államokból és Kanadából is látható volt, Európában viszont hasonló élményben 1999. augusztus 11-én volt utoljára részünk – közölte az Európai Űrügynökség. A mostani lesz az első teljes napfogyatkozás, amely 1905 óta látható lesz Spanyolország szárazföldi területéről. Az ESA szerint ez az első annak a három napfogyatkozásnak a sorában, amelyeket Spanyolországból mostantól 2028-ig lehet majd megfigyelni.

A tudósok számára ilyenkor ablak nyílik a napkorona, a légkör tanulmányozására. Most is a tervezett intervallumban nagy magasságban repülő léggömböket terveznek felbocsátani, amelyek képeket készíthetnek az eseményről és a Hold árnyékáról. Az 1919-es napfogyatkozáskor végzett kísérletet akarják most megismételni, amelynek során megmérték, hogyan téríti el a Nap gravitációja a távoli csillagok fényét. A kísérlet megerősítette Albert Einstein általános relativitáselméletét – adta hírül a Napfogyatkozások Triójának Spanyol Tudományos és Tanácsadó Bizottsága. Legközelebb 2027. augusztus 2-án ismét lesz napfogyatkozás Magyarországon, de akkor is csak részleges. A teljesre 2081-ig kell várni.