Napfogyatkozásban mutatja meg mesterműveit a Prado

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2026-08-11 23:59:00 CEST

A fény változásával a festmények is átalakulnak: különleges vizuális kísérlettel készül a Prado a teljes napfogyatkozásra.

Különleges videóval készül a madridi Prado az augusztus 12-i teljes napfogyatkozásra: a képtár azt mutatja meg, hogyan változna meg leghíresebb festményeinek hatása a fogyatkozás különös fényviszonyai között – számolt be róla az Euronews.

Az El Prado a napfogyatkozás fényében című audiovizuális projektben a múzeum gyűjteményének emblematikus alkotásain fokozatosan változtatják meg a megvilágítást. A kísérlet arra keresi a választ, miként módosul a színek, a formák és a képek atmoszférájának érzékelése, ha megváltozik a fény, illetve milyen, rendes körülmények között kevésbé észrevehető részletek kerülhetnek így előtérbe.

A videóban többek között Diego Velázquez Udvarhölgyek (Las Meninas) című festménye is új megvilágításba kerül: a Prado azt mutatja meg, milyen hatást keltene a mű a napfogyatkozás félhomályában.

A múzeum a projektet nem pusztán látványos vizuális kísérletnek szánja. A kezdeményezés célja az is, hogy a gyűjteményt könnyen befogadható audiovizuális formában olyan közönséghez is közelebb vigye, amely ritkábban látogat múzeumokat.

Spanyolország területéről augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető. A Prado ebből az égi jelenségből indul ki, hogy arra irányítsa a figyelmet: ugyanazt a festményt is másként láthatjuk, ha megváltozik a fény, amelyben nézzük.