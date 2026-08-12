Panyi Szabolcs kikérte a róla szóló megfigyelési anyagokat, de nem járt sikerrel

megfigyelés;Alkotmányvédelmi Hivatal;titkoszolgálatok;Információs Hivatal;Panyi Szabolcs;

2026-08-12 16:53:00 CEST

Az Alkotmányvédelmi Hivatal új vezetése is elutasította a hozzáférést, az Információs Hivatal pedig az augusztus 6-i határidőig sem válaszolt a megkeresésére.

Nem kapott betekintést a róla készült megfigyelési anyagokba, és az általa július végén megkeresett két nemzetbiztonsági szolgálat sem válaszolt a Vsquare újságírójának megkeresésére.

Panyi Szabolcs szerdán egy Facebook-posztban azt írta, ez azt mutatja, hogy az Orbán-rendszer politikai célú titkosszolgálati műveleteinek feltárása az új kormány alatt sem halad könnyen. Jelezte, hogy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével indított perében az Alkotmányvédelmi Hivatal immár az új kormány által kinevezett vezetéssel is megtagadta a hozzáférést a róla készült anyagokhoz. Ezt csalódást keltő döntésnek nevezte, és azt állította, hogy kormányzati forrásokból olyan információkat is kapott, amelyek szerint a szolgálatokon belül erős az intézmény és jelenlegi vagy korábbi munkatársainak védelmét szolgáló reflex.

Panyi Szabolcs július 31-én az Alkotmányvédelmi Hivatalnak (AH) és az Információs Hivatalnak (IH) is levelet küldött. Azt kérte, közöljék vele, kik figyelték meg az elmúlt évtizedben, kinek az utasítására, milyen eszközökkel és milyen indokkal. Az Információs Hivatalnak emellett részletesen leírta azt is, miféle bűncselekmények gyanúját veti fel az ellene indított művelet, és tájékoztatást kért arról, hogy ezeket miként kívánják kivizsgálni, az elkövetőket pedig felelősségre vonni.

A bejegyzésben azt állította, hogy informálisan már több részletet is ismer a saját megfigyeléséről. Beszámolója szerint fizetett humán ügynök is dolgozott rá, és adatokat gyűjtöttek arról, hogy 2025 őszén milyen cikken dolgozott. Panyi Szabolcs ezt olyan témákkal hozta összefüggésbe, amelyek Orbán Viktor egyik bizalmi emberének orosz és ukrán kapcsolatait, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Honvédelmi Minisztérium magas rangú vezetőinek ukrán bűnözői körökkel, illetve prostitúcióhoz kapcsolódó személyekkel való érintkezését érintették. Ezeket az állításokat a posztban az újságíró saját információiként közölte.

Panyi Szabolcs azt írta, hogy az AH és az IH az általa szabott augusztus 6-i határidőig, és azóta sem reagált a levelekre. Hozzátette: elutasítás esetén további polgári jogi eljárásokat indítana, indokolt esetben pedig büntetőeljárás kezdeményezését is kilátásba helyezte.