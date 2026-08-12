Ajsa Luna-ügy: uszítással vádolja Novák Elődöt a Tisza-kormány

Himnusz;Novák Előd;Mi Hazánk Mozgalom;Ajsa Luna;

2026-08-12 15:39:00 CEST

Novák Előd nem a korábbi Fidesz-kormány bűncselekmény gyanúját felvető megrendeléseit firtatja, hanem „a megszokott minősíthetetlen stílusban uszít különböző kisebbségek ellen” – írta egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.

Ajsa Luna karibi származású énekesnő a tavalyi, még a Fidesz-kormány által szervezett augusztus 20-i állami ünnepségen, a Műegyetem rakparti színpadon lépett fel. Az előadása heves politikai vitát váltott ki, miután a színpad szélén ülve, cigarettával a kezében, egy másik dal ritmusára énekelte el a magyar Himnuszt. Novák Előd, a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője írásbeli kérdéssel fordult Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, felhozva az előadó származását, és azt állítva, hogy a művész gúnyt űzött a nemzeti imádságból. A Tisza-kormány uszítással vádolta meg a politikust – vette észre az írásbeli kérdésre adott választ.a Népszava

A szélsőjobboldali Mi Hazánk képviselője a Fidesz-kormány idején szervezett koncert kapcsán tudakolta a „bevándorló hátterű” énekesnő pontos díjazását, a kifizetés dátumát, valamint azt, hogy a Tisza-kabinet kezdeményezi-e a pénz visszakövetelését. Novák Előd azt is nehezményezte, hogy a rendőrség elutasította a nemzeti jelkép megsértése miatt tett feljelentését.

A Ruff Bálint megbízásából válaszoló Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint Novák Előd nem a korábbi Fidesz-kormány bűncselekmény gyanúját felvető megrendeléseit firtatja, hanem „a megszokott minősíthetetlen stílusban uszít” különböző kisebbségek ellen.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a minisztériumokban jelenleg is zajlik a Fidesz-kormány idején megkötött szerződések átvilágítása, aminek keretében júliusban már több mint 100 milliárd forintos összértékben tettek feljelentéseket. A műsor körüli viták kapcsán az énekesnő korábbi nyilatkozatait ajánlotta figyelembe venni Csontos, egyúttal jelezve: az idei augusztus 20-i ünnepséget már az előző kabinet által tervezett költségvetés töredékéből valósítják meg.