Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal elkezdenek fenékküszöböt építeni a Dunában, két 80 méteres bárka elsüllyesztéséről is szó van

paksi atomerőmű;kormányülés;kormánydöntés;Magyar Péter;

2026-08-12 14:51:00 CEST

A miniszterelnök a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszinttel indokolta a döntést, elkerülendő, hogy a paksi atomerőművet teljesen le kelljen állítani. Az egész kijön hatmilliárd forintból.

Egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendeltük el majd 150 ezer köbméter kő felhasználásával, intézkedtünk két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is. A munkálatok már meg is kezdődtek – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter a paksi atomerőműnél szerdán megtartott rendkívüli kormányülés után.

A miniszterelnök azt írta, hogy a Duna rekordalacsony vízállás a miatt meghozott döntések kivitelezését Magyarország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, 24 órás munkavégzést rendeltek el. Az egész hatmilliárd forintba fog kerülni, a Tisza-kormány az intézkedést kiemeltnek nyilvánította.

A kormányfő videóban számolt be a részletekről. – A fenékküszöb megépítésével párhuzamosan egy ideiglenes megoldásról is határoztunk, ugyanis a kialakult helyzet nagyon nagy károkat okoz a magyar gazdaságnak. Az előző kormány sem a szükséges szivattyúrendszer kialakítását, sem az alternatív hűtés megoldását nem kezdte el a paksi atomerőműben. A kormány ma helyszíni bejárás után a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek javaslatára döntött, hogy már csütörtöktől megkezdik a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek között a fenékküszöb megépítését. Ehhez első körben első körben 35 ezer, aztán 110 ezer köbméter követ használnak fel.

A fenékküszöb építésével párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon húsz centimétert emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszinttel indokolta a döntést, arról beszélt, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető lehet a paksi atomerőmű teljes leállítása.