Borsány-Gyenes András lehet az MSÚSZ új elnöke

Magyar Sportújságírók Szövetsége;Szöllősi György;

2026-08-12 16:41:00 CEST

Borsány-Gyenes András, a Match4-et, az Arena4-et és több más televíziós csatornát működtető Network4 Media Group tulajdonosa lehet a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnöke.

Borsány-Gyenes András lehet a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) következő elnöke - értesült több forrásból a Népszava. A szervezet szeptember 27-én tart majd tisztújító közgyűlést, miután az elnökségi tagok egyhangúlag úgy döntöttek, nem töltik ki 2028-ig tartó mandátumukat.

AZ MSÚSZ vezetése annak ellenére távozik, hogy a Szöllősi György vezette elnökséget néhány hete bizalmatlansági szavazáson megerősítették tisztségében. Május közepén a szervezet 59 tagja kezdeményezte - sikertelenül - az összes elnökségi tag felmentését. Az indoklásuk szerint sérti az alapszabályt és összeegyeztethetetlen a benne foglalt célokkal, feladatokkal, hogy a tagok az MSÚSZ központi e-mail-címéről április 10-én politikai tartalmú levelet kaptak Orbán Viktor hivatalából azóta távozott miniszterelnöktől, illetve politikai állásfoglalás volt a „Petíció a sport jövőjéért” aláírása is a szervezet, ezzel tagjai nevében.

A bizalmatlansági szavazás előtt a változást sürgetők Zelenyánszky Balázst, az RTL sportfőszerkesztőjét támogatták, hogy elnök legyen. Úgy tudjuk, most már Borsány-Gyenes András lehet az a személy, aki mögé a tagság egy része felsorakozik. A Match4-et, az Arena4-et és több más televíziós csatornát működtető Network4 Media Group tulajdonosa közben július elején jelezte, érdeklődik a Nemzeti Sport megvásárlása iránt. Borsány-Gyenest kerestük, de cikkünk megjelentéig nem értük el.

A változást szorgalmazó Sportújságírókért Mozgalom az elnökség lemondása után közleményben reagált:

„Köszönjük az elmúlt évek minden olyan döntését, amellyel a kollégákat segítette, ugyanakkor időszerű a változás, mivel a most elbúcsúzó vezetőség – ahogyan azt felismerte – olyan kényszerpályára kormányozta a szövetséget, amely miatt számos égető kérdést nem kezelt.”

„Nagyon örülünk, hogy ezt a változást sok hosszú hét erőfeszítéseivel előmozdíthattuk, és annak is, hogy az elmúlt időszak folyamatai megmutatták, sokakat érdekel a szakmánk jövője. Ahogy az előző hónapokban, úgy a folytatásban is a lehető legkonstruktívabban állunk hozzá minden olyan fontos kérdéshez, amely segíti a magyar sportújságírás fejlődését. Bízunk abban, hogy egyre több kolléga csatlakozik majd hozzánk és az újjáalakuló MSÚSZ-hez, hogy valódi szakmai-érdekvédelmi szervezetté váljon a szövetség.”

„Mivel távolodni akarunk a politikától, nem várhatjuk, hogy megoldja a problémákat, és a jövőben az sem fordulhat elő, hogy a közéletünkben bekövetkező változások alapjaiban rengessék meg szervezetünket.

Mindenkinek aktív szerepet kell vállalnia abban, hogy szakmánk a modern kor kihívásainak megfelelve, piaci viszonyok között is stabil maradjon. Sok elképzelésünk van, amelyeket szeretnénk megvalósítani, felelőtlenül ígérgetni azonban nem akarunk. A következő hetekben azon fogunk dolgozni, hogy olyan elnökség mögé sorakozzunk fel, amely szakmánk minél több szegmensét lefedi, célunk, hogy a lehető legtöbben érezzék azt, képviselik az érdekeiket az MSÚSZ elnökségében.

Hogy pontosan mekkora lesz a mozgásterünk, és miként fog kinézni a szervezet vezetősége, bő másfél hónappal a tisztújítás előtt nem tudhatjuk, de mindenkit biztosítunk arról, hogy alapelveink mellett következetesen kiállunk majd munkánk során. Köszönjük szépen támogatóink, barátaink türelmét, még bőven nem értünk az út végére, de a jövőben aktívabb kommunikációval jelentkezünk, hogy hamarabb értesülhessetek a fontos történésekről.”