Visszakapja a főváros a Vörösmarty teret, kár, hogy a karácsonyi vásárt szervező cégét közben felszámolták

Karácsony Gergely;főváros;Vörösmarty tér;karácsonyi Vásár;Szentgyörgyvölgyi Péter;Tisza-kormány;

2026-08-13 05:55:00 CEST

A belvárosi közterekkel együtt a karácsonyi vásár rendezése is visszaszáll a fővárosra. Csak éppen azóta felszámolták a céget, amelyik szervezte.

Négy év után részleges igazságot szolgáltatnak a fővárosi önkormányzatnak. A Tisza-kormány által a múlt héten társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénycsomag szerint a fővárosi önkormányzat október elsejével visszakapna több belvárosi teret (ha az Országgyűlés megszavazza), amelyet az Orbán-kormány 2022-ben államosított, majd 99 évre a fideszes vezetésű V. kerület vagyonkezelésébe adott azzal a felkiáltással, hogy a főváros nem fejlesztette ezeket. A főváros pert indított, és az Alkotmánybíróság két év múlva arra jutott, hogy „a törvényalkotó megfelelően igazolta a tulajdoni korlátozás közérdekűségét”.

Az V. kerületi Vörösmarty tér, Podmaniczky tér, Széchenyi tér, illetve a József Attila utca továbbra is állami tulajdonban marad, de a Tisza-kormány a vagyonkezelői jogot átadja a fővárosi önkormányzatnak. Az indoklás szerint ez elengedhetetlen a városfejlesztési és a kapcsolódó beruházási közfeladatok hatékonyabb ellátásához, a közösségi terek egységes szemléletű használatához, fenntartásához és továbbfejlesztéséhez, illetve a közlekedésszervezési és turisztikai szempontok egységes érvényesítéséhez.

Az államosítással együtt annak idején a Podmaniczky és a Vörösmarty tér felújítására adott állami források is átkerültek az V. kerülethez. A Széchenyi tér és a József Attila utca esetében csak az einstand történt meg – kommentálta a törvényjavaslatot Karácsony Gergely, aki kicsit szomorú amiatt, hogy a főváros az elvett tulajdonjog helyett csak vagyonkezelésbe kapja vissza a köztereit, de mint írta: „Első lépésnek ez is megteszi.”

A főpolgármester abban is bízik, hogy a Tisza-kormány uniós vagy egyéb forrást is biztosít ezeknek a turisztikai szempontból is kiemelten fontos területeknek a megújulásához. Erről egyelőre nincs szó.

A törvényjavaslat szerint az előző vagyonkezelő, az V. kerületi önkormányzat által megkötött ingatlanokat érintő szerződések, illetve közterület-használati hozzájárulások esetében a főváros a jogutód, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül kilencvennapos felmondási idővel felmondhatók.

Ez korántsem lényegtelen. A Vörösmarty tér ugyanis számos köztéri rendezvény kedvelt helyszíne. Köztük Budapest egyik legismertebb karácsonyi vásárát is itt rendezik évről évre. A téren egészen 2022-ig a fővárosi önkormányzat volt a gazda, amely a saját cégét, a Budapest Brandet kérte fel a vásárszervezésre. Így a kiadott standok után szedett bérleti díj is a fővárosnál maradt. Csakhogy hiába adta a főváros ingyen a közterületet a vásárt szervező Budapest Brandnek, az adventi vásár a főváros idején veszteséges volt.

Az V. kerületi önkormányzat ugyan nem adta ingyen a közteret, de nem is fogott túl vastagon a ceruzája az adventi vásárok közterület-használati díjának számításakor. 2022-ben kilencven-, azóta csaknem nyolcvanszázalékos kedvezményt adott bejáratott rendezvényesének, az Advent Bazilikát korábban is szervező AVB Kft.-nek, amely a Vörösmarty tér Belvároshoz kerülése után oda is kiterjesztette működését. A 2021-ben még 273 millió forintos bevételt termelő AVB 2024-ben már 1,33 milliárdot szedett össze. A kft. Krskó Tibor és Csetényi Csaba érdekeltségébe tartozik, akik milliárdos állami médiamegrendelésekhez jutottak korábban. Csetényi Csaba Rogán Antal (kabinetminiszter, még korábban V. kerületi polgármester) szomszédja volt. De a céget támogatta a Szerencsejáték Zrt. is.

Az idén aligha kapja meg az AVB a Vörösmarty teret. (A bazilika környékén ettől még maradhatnak, hiszen ott az V. kerület az úr.) A Vörösmarty téri karácsonyi vásár megrendezése ismét a fővárosi önkormányzat lehetősége és felelőssége. Csakhogy közben felszámolták a Budapest Brandet. A cég működését korábban erősen kritizálta a Tisza és a Podmaniczky Mozgalom, javaslatukra külön vizsgálóbizottság alakult a vállalat pénzügyeinek átvilágítására. Mire 8 hónap múlva, 2025 őszére elkészült a számos visszásságot feltáró jelentés, a cég már megszűnt. Feladatait szétszórták. A kulturális és közművelődési feladatok a Budapesti Művelődési Központhoz kerültek, a turisztikai részt a Főpolgármesteri Hivatal vette át, a Budapest Kártya a BKK feladata lett, míg a turisztikai információs táblarendszer üzemeltetését a Budapest Közút Zrt.-re bízták.

Bár a karácsony még messze van, de a rendezvény szervezése hónapokkal előtte megkezdődik, főként, ha nulláról kell indulni.

Így megkérdeztük a turisztikai feladatokat átvevő Polgármesteri Hivatal főigazgatóját, Kiss Ambrust, hogy az idén ő osztja-e majd a standokat a Vörösmarty téren.

„Nyilván nem. Azt szeretnénk, hogy ha ez a törvény átmegy, és az idén már a Fővárosi Önkormányzat rendezheti a karácsonyi vásárt, akkor ez a budapestiek számára is élvezhető városélmény legyen. Ne csak a kényszeredett fogyasztásról szóljon, hanem mutassa be és tükrözze a város sokszínű értékeit, akár a gasztrokultúra terén is. Így a kulturális eseményeknek is fontos szerepet kell játszaniuk a vásári forgatagban. Tudom, hogy sok kiskereskedő számára szinte létkérdés a vásáron való részvétel, de teret kell adnunk különleges, Budapesthez kötődő értékeknek is” – magyarázta Kiss Ambrus, aki szerint azt is érdemes figyelembe venni, hogy az adventi időszak mindenkit nyitottabbá tesz a gondoskodás, jótékonyság értékei iránt, márpedig a városnak rengeteg civil szervezettel, szociális-segítő közösséggel van kapcsolata, ezért számukra is szeretnének bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Végezetül hozzátette: „Amikorra a törvényt elfogadják, addigra a megvalósítás módjára kész javaslatunk lesz.”

Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere már meg is támadta a javaslatot, mondván: előbb egyeztetni kellett volna velük. (Akkor nem volt ez gond, amikor a fővárostól vették el a fontos közterületeket.)

A fideszes polgármester szerint az elmúlt közel 4 évben az üzemeltetési feladatokat ők hatékonyabban látták el, mint korábban a főváros. Azt is felhozta, hogy a terek megközelítése kizárólag V. kerületi tulajdonú utcákon keresztül lehetséges, így az egységes közterület-használati, engedélyeztetési, valamint ellenőrzési rendszer, illetve üzemeltetési (köztisztasági és zöldfelület-kezelési) szemlélet miatt „egyenesen kívánatos”, hogy náluk maradjanak. Úgy véli, a hasznosításból eredő bevételeket is jobban fel tudják használni, mert azt teljes egészében a közterületek üzemeltetésére költik. Végezetül azt is felemlegette, hogy „a főváros éppen a napokban döntött arról, hogy V. kerületi üzemeltetésbe adja a Szabadság teret és az Egyetem teret is, mivel nincs pénze a fenntartásukra”.

Kiss Ambrus szerint ennél azért árnyaltabb az ügy. Mint mondta: „A kerület kérésének megfelelően még júniusban döntött úgy a közgyűlés, hogy a zöld felületek karbantartását a kerületnek adjuk át. A Szabadság és az Egyetem tér ugyanis eddig is az V. kerület vagyonkezelésében volt, a Főkert egy régi megállapodás okán a zöld felületeket gondozta. Az Egyetem téren az átépítés után nem sok zöld maradt. A Szabadság teret pedig a kerület olyan mértékben adta bérbe különféle rendezvényekre, olyan szinten terhelve túl ezzel a zöld felületet, hogy a BKM alá tartozó Főkert nem tudott szakmai felelősséget vállalni.”